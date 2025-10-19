Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤο Ισραήλ ξεκίνησε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον στόχων της Χαμάς στη Γάζα
ΔΙΕΘΝΗ

Το Ισραήλ ξεκίνησε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον στόχων της Χαμάς στη Γάζα

 19.10.2025 - 18:51
Το Ισραήλ ξεκίνησε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον στόχων της Χαμάς στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στη Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, έπειτα από τους πρώτους βομβαρδισμούς στην ίδια περιοχή νωρίτερα σήμερα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για απάντηση σε επιθέσεις της Χαμάς, τις οποίες διέψευσε η παλαιστινιακή οργάνωση.

«Σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα σήμερα», ο ισραηλινός στρατός «ξεκίνησε σειρά πληγμάτων κατά στόχων τρομοκρατών της Χαμάς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού, την ώρα που Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με μαρτυρία δημοσιογράφου του AFP, τα ισραηλινά πλήγματα κατευθύνθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνίς, στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

Παρέμβαση  Γουίτκοφ και Κούσνερ για αυτοσυγκράτηση

Στο μεταξύ η Ουάσιγκτον, όπως μεταδίδει το Axios, καταβάλλει προσπάθειες για να αποτρέψει την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς λόγω της σημερινής έξαρσης βίας στη Γάζα.

Oπως αναφέρει το Axios, οι απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συνομίλησαν με τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ Ρον Ντέρμερ και ζήτησαν από την Ιερουσαλήμ να «ανταποκριθεί αναλογικά και να επιδείξει αυτοσυγκράτηση» μετά την επίθεση εναντίον στρατευμάτων του IDF στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Οι απειλές του Κατς

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς είχε προειδοποιήσει τη Χαμάς ότι θα πληρώσει «μεγάλο τίμημα» για «κάθε πλήγμα» με στόχο Ισραηλινούς στρατιώτες και για «κάθε παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα».

«Η Χαμάς θα μάθει σήμερα με σκληρό τρόπο ότι ο ισραηλινός στρατός είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τους στρατιώτες του και να εμποδίσει να τους συμβεί οποιοδήποτε κακό», τόνισε ο Κατς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ισραήλ προχώρησε το πρωί και σε αεροπορικά πλήγματα αντιδρώντας σε επιθέσεις «τρομοκρατών» εναντίον θέσεών τους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Το νέο τρυφερό καρέ από την απογευματινή τους έξοδο
Πέθανε ο Ανδρέας γνωστός ως «Σάιντ»: «Εργατικός και ήσυχος οικογενειάρχης» - Πότε θα γίνει η κηδεία - Φωτογραφία
Φόνος Δημοσθένους: Όσα ισχυρίζεται ο 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής - Κάμερες «τσάκωσαν» το βαν να περιφέρεται στη περιοχή
Ιωάννα Τούνη: Όσα έγιναν στο bachelorette στο Λας Βέγκας – Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες και τα βίντεο
Netflix και καναπές: Εδώ θα βρεις το top5 στις προτιμήσεις των Κυπρίων σε ταινίες και σειρές – Δες βαθμολογίες και trailer
Τους «ξεγέλασε» όλους: Παρέδιδε φάρμακα που δεν είχαν εγκριθεί στο ΓεΣΥ με κωδικούς άλλων προϊόντων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Όχημα κτύπησε σε κιγκλιδώματα – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

 19.10.2025 - 18:46
Επόμενο άρθρο

Νέες αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου: Φέρεται να ζήτησε από την αστυνομία να βρει επιβαρυντικά στοιχεία για την Τζιούφρε

 19.10.2025 - 19:22
LIVE – Σαρωτική νίκη Ερχιουρμάν που απορρίπτει τη λύση δύο κρατών στο Κυπριακό

LIVE – Σαρωτική νίκη Ερχιουρμάν που απορρίπτει τη λύση δύο κρατών στο Κυπριακό

Νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας αναδείχθηκε από τον πρώτο γύρο των «προεδρικών εκλογών» την Κυριακή στα κατεχόμενα ο Τουφάν Έρχιουρμαν, συγκεντρώνοντας το ποσοστό του 62,76%. Δείτε λεπτό προς λεπτό την ροή των αποτελεσμάτων και τις αντιδράσεις των υποψηφίων στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE – Σαρωτική νίκη Ερχιουρμάν που απορρίπτει τη λύση δύο κρατών στο Κυπριακό

LIVE – Σαρωτική νίκη Ερχιουρμάν που απορρίπτει τη λύση δύο κρατών στο Κυπριακό

  •  19.10.2025 - 09:15
Δύο νέα εντάλματα σύλληψης για τον φόνο του Σταύρου Δημοσθένους

Δύο νέα εντάλματα σύλληψης για τον φόνο του Σταύρου Δημοσθένους

  •  19.10.2025 - 15:52
Το Ισραήλ ξεκίνησε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον στόχων της Χαμάς στη Γάζα

Το Ισραήλ ξεκίνησε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον στόχων της Χαμάς στη Γάζα

  •  19.10.2025 - 18:51
THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

  •  17.10.2025 - 06:54
Το μεγάλο κόλπο στο Λούβρο: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική διάρρηξη με λεία εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε 7 λεπτά

Το μεγάλο κόλπο στο Λούβρο: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική διάρρηξη με λεία εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε 7 λεπτά

  •  19.10.2025 - 15:36
Φιθνοπωρινό «κοκτέιλ» - Άνεμοι, σκόνη και βροχές συνθέτουν το σκηνικό του καιρού – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Φιθνοπωρινό «κοκτέιλ» - Άνεμοι, σκόνη και βροχές συνθέτουν το σκηνικό του καιρού – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

  •  19.10.2025 - 18:36
Νέες αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου: Φέρεται να ζήτησε από την αστυνομία να βρει επιβαρυντικά στοιχεία για την Τζιούφρε

Νέες αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου: Φέρεται να ζήτησε από την αστυνομία να βρει επιβαρυντικά στοιχεία για την Τζιούφρε

  •  19.10.2025 - 19:22
Netflix και καναπές: Εδώ θα βρεις το top5 στις προτιμήσεις των Κυπρίων σε ταινίες και σειρές – Δες βαθμολογίες και trailer

Netflix και καναπές: Εδώ θα βρεις το top5 στις προτιμήσεις των Κυπρίων σε ταινίες και σειρές – Δες βαθμολογίες και trailer

  •  19.10.2025 - 07:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα