Το Ισραήλ ξεκίνησε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον στόχων της Χαμάς στη Γάζα

«Σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα σήμερα», ο ισραηλινός στρατός «ξεκίνησε σειρά πληγμάτων κατά στόχων τρομοκρατών της Χαμάς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού, την ώρα που Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με μαρτυρία δημοσιογράφου του AFP, τα ισραηλινά πλήγματα κατευθύνθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνίς, στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

Παρέμβαση Γουίτκοφ και Κούσνερ για αυτοσυγκράτηση

Στο μεταξύ η Ουάσιγκτον, όπως μεταδίδει το Axios, καταβάλλει προσπάθειες για να αποτρέψει την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς λόγω της σημερινής έξαρσης βίας στη Γάζα.

Oπως αναφέρει το Axios, οι απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συνομίλησαν με τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ Ρον Ντέρμερ και ζήτησαν από την Ιερουσαλήμ να «ανταποκριθεί αναλογικά και να επιδείξει αυτοσυγκράτηση» μετά την επίθεση εναντίον στρατευμάτων του IDF στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Οι απειλές του Κατς

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς είχε προειδοποιήσει τη Χαμάς ότι θα πληρώσει «μεγάλο τίμημα» για «κάθε πλήγμα» με στόχο Ισραηλινούς στρατιώτες και για «κάθε παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα».

«Η Χαμάς θα μάθει σήμερα με σκληρό τρόπο ότι ο ισραηλινός στρατός είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τους στρατιώτες του και να εμποδίσει να τους συμβεί οποιοδήποτε κακό», τόνισε ο Κατς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ισραήλ προχώρησε το πρωί και σε αεροπορικά πλήγματα αντιδρώντας σε επιθέσεις «τρομοκρατών» εναντίον θέσεών τους.