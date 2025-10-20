Καιρός: Επιστρέφει η σκόνη – Ισχυροί άνεμοι και κάπου-κάπου βροχές - Κόλλησε γύρω στους 30 η θερμοκρασία

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά μέτριοι, 4 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 19 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Τρίτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 27 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή ενώ την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να κυμανθεί κοντά ή λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.