Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Με αξιοπρέπεια και ευκαιρίες για όλους» – Ξεκινούν οι αιτήσεις φοιτητικής στήριξης - Δείτε την ανάρτηση της Πρώτης Κυρίας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Με αξιοπρέπεια και ευκαιρίες για όλους» – Ξεκινούν οι αιτήσεις φοιτητικής στήριξης - Δείτε την ανάρτηση της Πρώτης Κυρίας

 20.10.2025 - 16:38
«Με αξιοπρέπεια και ευκαιρίες για όλους» – Ξεκινούν οι αιτήσεις φοιτητικής στήριξης - Δείτε την ανάρτηση της Πρώτης Κυρίας

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων προς τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης για το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ίσων ευκαιριών για όλους τους νέους, ανακοίνωσε με ανάρτηση της η Πρώτη Κυρία Φιλίππα Καρεσερά Χριστοδουλίδη.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει από 27 Οκτωβρίου έως 17 Νοεμβρίου 2025, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας socialsupport.gov.cy.

Σε σχετική ανάρτησή της, η Πρώτη Κυρία τόνισε ότι «όποια κι αν είναι η ιστορία του κάθε παιδιού, δικαιούται να πορευτεί με αξιοπρέπεια και να ευτυχήσει», καλώντας παράλληλα το κοινό να βοηθήσει στη διάδοση της πληροφορίας, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι δικαιούχοι και να υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους.

«Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος, για να στηρίξουμε τα όνειρα κάθε παιδιού», πρόσθεσε η κ. Χριστοδουλίδη, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Φορέα να στηρίζει νέους που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες στην προσπάθειά τους να σπουδάσουν.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

H Wizz Air ενώνει την Κύπρο με νέο, εναλλακτικό προορισμό - Πότε αρχίζουν οι πτήσεις και πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια
Σφίγγει ο κλοιός για τους εκτελεστές του Δημοσθένους: Υπό κράτηση οι τρεις ύποπτοι - Συνεχίζονται οι έρευνες
Γιατί η μητέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι δεν ήθελε να σκεπάσουν το γυμνό σώμα του πατέρα του όταν πέθανε πάνω στο σεξ
Καταναλωτές προσοχή: Αποσύρονται προϊόντα από την κυπριακή αγορά – Κίνδυνος για εγκαύματα – Δείτε φωτογραφίες
Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις στην Δημόσια Υπηρεσία - Όλες οι πληροφορίες
«Έφυγε» ο γνωστός επιχειρηματίας Κωστάκης Ν. Λευκαρίτης – Μεγάλη προσφορά και στον αθλητισμό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καιρός: Επιστρέφει η σκόνη – Ισχυροί άνεμοι και κάπου-κάπου βροχές - Κόλλησε γύρω στους 30 η θερμοκρασία

 20.10.2025 - 16:37
Επόμενο άρθρο

Φρίκη στην Πάτρα: Βίαζε τη κόρη του και πήγε να κάψει σε φούρνο τη σύζυγό του

 20.10.2025 - 16:44
ΠτΔ: Παρουσίασε την πρόταση των έξι σημείων για τη Γάζα στη Σύνοδο MED9 - Συζητήθηκε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή

ΠτΔ: Παρουσίασε την πρόταση των έξι σημείων για τη Γάζα στη Σύνοδο MED9 - Συζητήθηκε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Στον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προσπάθεια για αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τις εργασίες της Συνόδου MED9 που πραγματοποιούνται στη Σλοβενία, προβαίνοντας, παράλληλα, σε παρουσίαση της πρότασης έξι σημείων της Κυπριακής Δημοκρατίας στους πυλώνες της ασφάλειας, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανοικοδόμησης της Γάζας, στη βάση και του σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Παρουσίασε την πρόταση των έξι σημείων για τη Γάζα στη Σύνοδο MED9 - Συζητήθηκε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή

ΠτΔ: Παρουσίασε την πρόταση των έξι σημείων για τη Γάζα στη Σύνοδο MED9 - Συζητήθηκε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή

  •  20.10.2025 - 16:33
Ο Νικόλας, ο Αποστόλου και το «φλερτ» με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Ο Νικόλας, ο Αποστόλου και το «φλερτ» με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου

  •  20.10.2025 - 14:36
Την Παρασκευή η «ορκωμοσία» Έρχιουρμαν - Ανακούφιση το αποτέλεσμα, είπε ο Ακιντζί

Την Παρασκευή η «ορκωμοσία» Έρχιουρμαν - Ανακούφιση το αποτέλεσμα, είπε ο Ακιντζί

  •  20.10.2025 - 16:08
Προϋπολογισμός Βουλής 2026: Δαπάνες 37,6 εκατ. για μισθούς, κόμματα, εξοπλισμό και… Προεδρία της ΕΕ

Προϋπολογισμός Βουλής 2026: Δαπάνες 37,6 εκατ. για μισθούς, κόμματα, εξοπλισμό και… Προεδρία της ΕΕ

  •  20.10.2025 - 16:10
«Έφυγε» ο γνωστός επιχειρηματίας Κωστάκης Ν. Λευκαρίτης – Μεγάλη προσφορά και στον αθλητισμό

«Έφυγε» ο γνωστός επιχειρηματίας Κωστάκης Ν. Λευκαρίτης – Μεγάλη προσφορά και στον αθλητισμό

  •  20.10.2025 - 15:04
Σφετερισμός Γερμανίδας κτηματομεσίτριας: Ενδεχομένως νέα «δίκη εντός δίκης» προκλήθηκε ένταση στο Δικαστήριο

Σφετερισμός Γερμανίδας κτηματομεσίτριας: Ενδεχομένως νέα «δίκη εντός δίκης» προκλήθηκε ένταση στο Δικαστήριο

  •  20.10.2025 - 17:03
Από αλυσοπρίονα μέχρι αυτοκίνητα: Αυτά τα προϊόντα είναι επικίνδυνα - Τι να κάνεις αν τα έχεις στην κατοχή σου - Λίστα

Από αλυσοπρίονα μέχρι αυτοκίνητα: Αυτά τα προϊόντα είναι επικίνδυνα - Τι να κάνεις αν τα έχεις στην κατοχή σου - Λίστα

  •  20.10.2025 - 15:42
Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις στην Δημόσια Υπηρεσία - Όλες οι πληροφορίες

Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις στην Δημόσια Υπηρεσία - Όλες οι πληροφορίες

  •  20.10.2025 - 15:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα