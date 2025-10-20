«Με αξιοπρέπεια και ευκαιρίες για όλους» – Ξεκινούν οι αιτήσεις φοιτητικής στήριξης - Δείτε την ανάρτηση της Πρώτης Κυρίας

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει από 27 Οκτωβρίου έως 17 Νοεμβρίου 2025, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας socialsupport.gov.cy.

Σε σχετική ανάρτησή της, η Πρώτη Κυρία τόνισε ότι «όποια κι αν είναι η ιστορία του κάθε παιδιού, δικαιούται να πορευτεί με αξιοπρέπεια και να ευτυχήσει», καλώντας παράλληλα το κοινό να βοηθήσει στη διάδοση της πληροφορίας, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι δικαιούχοι και να υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους.

«Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος, για να στηρίξουμε τα όνειρα κάθε παιδιού», πρόσθεσε η κ. Χριστοδουλίδη, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Φορέα να στηρίζει νέους που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες στην προσπάθειά τους να σπουδάσουν.