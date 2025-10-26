Σημαντική συνάντηση: ΗΠΑ και Βραζιλία αρχίζουν επαφές για τους δασμούς και τις κυρώσεις

«Συμφωνήσαμε πως οι ομάδες μας θα συναντηθούν αμέσως για να προωθήσουν την αναζήτηση λύσεων στους δασμούς και στις κυρώσεις εναντίον των αρχών της Βραζιλίας», ανέφερε ο Λούλα σε μήνυμα στην πλατφόρμα X.

Η συνάντηση είχε στόχο την άρση των εντάσεων μεταξύ Βραζιλίας και ΗΠΑ, μετά την αύξηση στις αρχές Αυγούστου των δασμών στις εισαγωγές των ΗΠΑ από 10% σε 50%.

Ο Τραμπ είχε συνδέσει την αύξηση των δασμών με αυτό που αποκάλεσε «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του πρώην προέδρου της νοτιοαμερικανικής χώρας, Ζαΐχ Μπολσονάρου. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε επίσης κυρώσεις σε έναν αριθμό Βραζιλιάνων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος προήδρευσε στη δίκη που οδήγησε σε καταδίκη του Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοήματος.

Πριν από τη συνάντηση της Κυριακής, ο Τραμπ δήλωνε ότι θα μπορούσε να καταλήξει σε συμφωνίες με τον Λούλα.

«Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες πολύ καλές συμφωνίες και για τις δύο χώρες», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Λούλα είχε χαρακτηρίσει την αύξηση των δασμών «λάθος», επικαλούμενος το εμπορικό πλεόνασμα των ΗΠΑ έναντι της Βραζιλίας ύψους 410 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα τελευταία 15 χρόνια.

