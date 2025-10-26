Ecommbx
Στα «σκαριά» αντιπλημμυρικά έργα στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας

 26.10.2025 - 19:50
Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι τα αντιπλημμυρικά έργα που εκτελούνται στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας αποτελούν μέρος της εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Κύπρου.

Σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών αναφέρει ότι σκοπός των έργων είναι η ανάσχεση των πλημμυρικών ροών του ποταμού Κατέβα, η προστασία των οικιστικών περιοχών που βρίσκονται χαμηλότερα κατά μήκος του ποταμού, καθώς και η κατακράτηση και αξιοποίηση των όμβριων υδάτων εντός του πάρκου για αντιμετώπιση της ξηρασίας.

Το έργο, το οποίο εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, υλοποιείται στο πλαίσιο του περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμου του 2010 [70(I)/2010], που ενσωματώνει την ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/60 για τις Πλημμύρες.

Η προβλεπόμενη λίμνη ανάσχεσης, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, συνολικής επιφάνειας 3,8 δεκαρίων, σχεδιάστηκε με βάση ειδική υδρολογική και υδραυλική μελέτη, ενώ έγιναν παρεμβάσεις και εισηγήσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι η επίδραση στη βλάστηση και στο φυσικό περιβάλλον θα είναι η ελάχιστη δυνατή.

Το έργο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, αλλά και στη μακροπρόθεσμη προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, σημειώνεται.

Παράλληλα, το Τμήμα Δασών υπενθυμίζει ότι υλοποιεί διαχρονικά δράσεις για την ενίσχυση του πρασίνου και της βιοποικιλότητας στο Πάρκο, όπως φυτεύσεις δέντρων, δημιουργία ποτίστρων για την άγρια ζωή και εγκατάσταση συστήματος άρδευσης που σταδιακά θα καλύψει όλη την έκτασή του.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Εντατικοποίηση των προσπαθειών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, αναμένεται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μετά και την ανάδειξη του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων και δεδομένης της ήδη προαναγγελθείσας από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών επόμενης άτυπης διευρυμένης Συνόδου.

