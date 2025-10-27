Φόνος Δημοσθένους: Ραγδαίες εξελίξεις - Καταζητούνται δύο πρόσωπα - Στο «κάδρο» και δεύτερο κλοπιμαίο όχημα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία εξέδωσε άλλα δύο εντάλματα σύλληψης σε βάρος προσώπων τα οποία και καταζητούνται.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο Δικαστήριο, στο επίκεντρο των ερευνών τέθηκε και δεύτερο κλοπιμαίο όχημα, ένα MITSUBISHI COLT χρώματός μπλε, το οποίο καταγγέλθηκε ότι κλάπηκε ενώ βρισκόταν σταθμευμένο στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου στη Λεμεσό.