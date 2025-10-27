Ecommbx
Φόνος Δημοσθένους: Ραγδαίες εξελίξεις - Καταζητούνται δύο πρόσωπα - Στο «κάδρο» και δεύτερο κλοπιμαίο όχημα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος Δημοσθένους: Ραγδαίες εξελίξεις - Καταζητούνται δύο πρόσωπα - Στο «κάδρο» και δεύτερο κλοπιμαίο όχημα

 27.10.2025 - 12:08
Φόνος Δημοσθένους: Ραγδαίες εξελίξεις - Καταζητούνται δύο πρόσωπα - Στο «κάδρο» και δεύτερο κλοπιμαίο όχημα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις αναφορικά με τη υπόθεση της δολοφονίας του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, με νέα δεδομένα να έχουν βγει στο «φως» της δημοσιότητας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Φόνος Δημοσθένους: Στο επίκεντρο τα κινητά των υπόπτων – Δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις - Στο δικαστήριο σήμερα δύο πρόσωπα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία εξέδωσε άλλα δύο εντάλματα σύλληψης σε βάρος προσώπων τα οποία και καταζητούνται.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο Δικαστήριο, στο επίκεντρο των ερευνών τέθηκε και δεύτερο κλοπιμαίο όχημα, ένα MITSUBISHI COLT χρώματός μπλε, το οποίο καταγγέλθηκε ότι κλάπηκε ενώ βρισκόταν σταθμευμένο στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου στη Λεμεσό.

 

 

