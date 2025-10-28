Έτρεχε η Πυροσβεστική: Ξέσπασε φωτιά σε εμπορικό πλοίο στο Λιμάνι Λάρνακας – Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στις 20:04 έγινε ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών Λεμεσού με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε βοηθητικά οικίας στη Κοινότητα Σούνι, ΕπαρχίαςΛεμεσού.

Από την πυρκαγιά το υποστατικό κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό (δοκάρια), επενδυμένο με πέτρα και οροφή από κεραμίδια, υπέστη εκτεταμένες ζημείς με κατάρρευση και της οροφής.

Εντός του υποστατικού υπήρχε θερμαινόμενος χώρος που ζεσταινόταν με την καύση ξύλων, που χρησιμοποιείτο σαν σάουνα. Η κυρίως κατοικία δεν επηρεάστηκε.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση από τα μέλη μας αναπνευστικων συσκευών και σωλήνων νερού.

Φαίνεται εκ πρώτης όψεως η πυρκαγιά να προκλήθηκε από ελαττωματικό φουγάρο εστίας που χρησιμοποιείτο για καύση ξύλων για παραγωγή θερμοκρασίας σε κλειστό χώρο (σάουνα).

Στις 22:52 έγινε ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών Λάρνακας με τρία πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε αμπάρι μεγάλου εμπορικού πλοίου το οποίο ήταν ελλιμενισμένο στο Λιμάνι Λάρνακας. Το εμπορικό πλοίο μετέφερε μεγάλες ποσότητες σόγιας ( μή συσκευασμένο υλικό - χύμα).

Η πυρκαγιά προκλήθηκε σε ερπυστριοφόρο εκσκαφέα ο οποίος τοποθετήθηκε στο αμπάρι για περισυλλογή του υλικού.

Από την πυρκαγιά και λόγο του περιορισμένου χώρου, ο μηχανοδηγός εισέπνευσε καπνό και μεταφέρθηκε σε ανοιχτό χώρο όπου τον παρέλαβε το πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για παροχή Ά Βοηθειών και μεταφορά του στο Τ.Α.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, έγινε χρήση πυροσβεστήρα Ξηρής Σκόνης και σωλήνων μερού από το προσωπικό ασφαλείας του πλοίου.

´Έγιναν ενέργειες σε συνεργασία με λειτουργούς της Αρχής Λιμένων και του πληρώματος του πλοίου για μετακίνηση του εκσκαφέα με χρήση γερανού του πλοίου σε ανοιχτό χώρο και επιθεώρηση για επηρεασμό από την πυρκαγιά του υπόλοιπου υλικού.

Έγινε ανάκληση προσωπικού στην Επαρχία Λάρνακας για κάλυψη των αναγκών.

Φαίνεται εκ πρώτης όψεως η πυρκαγιά να προκλήθηκε λόγω μηχανικού/ηλεκτρικού προβλήματος του ερπυστριοφόρου.

Θα ακολουθήσει ερευνά σχετικά με τις συνθήκες εργασίας από το Γραφείο Επιθεώρησης εργασίας και την Αστυνομία.

Στις 05:32 έγινε ανταπόκριση της ΕΜΑΚ Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε ιδιωτικό όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο δίπλα από την οικία του ιδιοκτήτη στην Κοινότητα Αναφωτίας στην Λάρνακα.

Από την πυρκαγιά το όχημα έπαθε εκτεταμένες ζημιέσς κυρίως στο εσωτερικό του.

Η πυρκαγιά κατασβήστηκε πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον ιδιοκτήτη με την χρήση λάστιχου κήπου.

Από μέρους μας έγινε τελική κατάσβεση και επιθεώρηση.

Θα ακολουθήσει διερεύνηση των αιτιών πυρκαγιάς σε συνεργασία με την Αστυνομία.