ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠυρπόλησαν όχημα σε parking πολυκατοικίας - Χειροπέδες σε 41χρονο και 20χρονο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυρπόλησαν όχημα σε parking πολυκατοικίας - Χειροπέδες σε 41χρονο και 20χρονο

 28.10.2025 - 08:02
Πρόκειται για εμπρησμό αυτοκινήτου, που διαπράχθηκε χθες 27 Οκτωβρίου, στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 4.20 τα ξημερώματα χθες Δευτέρα, εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, ιδιοκτησία εταιρείας, ενώ αυτό βρισκόταν σταθμευμένο, σε χώρο στάθμευσης οχημάτων, σε πολυκατοικία στην Πάφο.

Τη φωτιά κατέσβησε ο 36χρονος ιδιοκτήτης της εταιρείας.

Στο όχημα προκλήθηκαν ζημιές στο μπροστινό μέρος.

Από τις εξετάσεις που διενήργησαν στη σκηνή μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η φωτιά στο όχημα είχε τεθεί κακόβουλα.

Από τις αστυνομικές εξετάσεις που ακολούθησαν, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 41χρονου και του 20χρονου. Εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης τους, δυνάμει των οποίων οι δύο τους συνελήφθησαν χθες, γύρω στις 4.30 το απόγευμα και γύρω στις 8.45 το βράδυ, αντίστοιχα.

Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά.

 

 

Ανατροπή: Αφέθηκε ελεύθερος ο ένας ύποπτος για τον φόνο Δημοσθένους λόγω… λάθους

Ανατροπή: Αφέθηκε ελεύθερος ο ένας ύποπτος για τον φόνο Δημοσθένους λόγω… λάθους

Ανατροπή φαίνεται να προκύπτει σχετικά με συλληφθέντα που μέχρι σήμερα τελούσε υπό κράτηση για τον φόνο Δημοσθένους. Πρόκειται για τον 39χρονο ομογενή, που η Αστυνομία τον έδειχνε ως το πρόσωπο που κινήθηκε με το διπλοκάμπινό του, φορώντας κίτρινη μπλούζα στις σκηνές του φόνου.

