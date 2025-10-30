Προς επίλυση η διαφωνία για τη χρηματοδότηση των Δήμων - Κατέληξαν σε συμφωνία τα εμπλεκόμενα μέρη

Μιλώντας μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, ανέφερε ότι «όλο το προηγούμενο διάστημα προέκυψε μία δημόσια διαφωνία – διελκυστίνδα μεταξύ της Ένωσης Δήμων και του Υπουργείου Εσωτερικών από τη μια και του Υπουργείου Οικονομικών από την άλλη, ως προς την ερμηνεία της χρηματοδότησης από το κεντρικό κράτος των τοπικών αρχών». Όπως είπε, ενώ η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη ως προς το τι πρέπει το κεντρικό κράτος να δίνει στις τοπικές αρχές, με επιμονή τεχνοκρατών του Υπουργείου Οικονομικών προκλήθηκε μία αχρείαστη σύγκρουση.

Εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι φαίνεται να καταλήγουν σε μια φόρμουλα, η οποία θα εφαρμόζεται για τα επόμενα χρόνια, προσθέτοντας πως αυτό κατέστη δυνατό «κάτω από τη δική μας πίεση και την ευρύτερη συναίνεση που υπήρξε». Η Επιτροπή, πρόσθεσε, απαίτησε όπως, αν χρειάζεται, τα ζητήματα αυτά αποσαφηνιστούν περισσότερο με νομοθεσίες, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.

Ο κ. Δαμιανού δήλωσε πως «δεν θα δεχτούμε να θυματοποιούνται οι πολίτες και να κινδυνεύει η εύρυθμη λειτουργία των Δήμων ως αποτέλεσμα δογματικών προσεγγίσεων από κάποιους τεχνοκράτες», αναφέροντας ότι «πρώτα πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη η βελτίωση των υπηρεσιών και μετά να συζητούνται τυχόν αυξήσεις ή νέες χρεώσεις».

Αναφορικά με τα οικονομικά δεδομένα των Δήμων, ανέφερε ότι το ποσό που εγκρίθηκε πριν από τέσσερα χρόνια, τα 117 εκατομμύρια, δεν είναι επαρκές», και πως «πρέπει να γίνει αντικειμενική καταγραφή των αναγκών, ώστε να μπορεί το κεντρικό κράτος να προϋπολογίζει σωστά.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας χαιρέτισε τη συμφωνία ως μια πρώτη καλή βάση για τον καθορισμό μοντέλου διαχείρισης της κρατικής χορηγίας, αναφέροντας ότι έχουν ξεκαθαρίσει σημαντικά ζητήματα, όπως αυτό των δρόμων και των διαφυγόντων εσόδων των δήμων.

Ωστόσο, ο κ. Σύκας σημείωσε ότι από τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικών διαφάνηκαν αρκετά θέματα που χρήζουν άμεσης διαχείρισης. Όπως ανέφερε, «δυστυχώς, η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των δήμων, την οποία ψηφίσαμε, φαίνεται ότι δεν εφαρμόζεται πλήρως, καθώς τα αρμόδια Υπουργεία δεν επιτρέπουν τη λήψη γρήγορων αποφάσεων, είτε πρόκειται για θέματα προσωπικού, προσλήψεων ή διαχείρισης υποδομών».

Δήλωσε ακόμη ότι η ανάγκη για μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει πλέον επιβεβαιωθεί στην πράξη, αφού, όπως είπε, μέσα από την τριβή της καθημερινότητας έχουν βγει στην επιφάνεια παθογένειες, ανεπάρκειες και προβλήματα που προϋπήρχαν από το 1960.

Τόνισε την ανάγκη η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης να συνδεθεί με ουσιαστικές αλλαγές στη λειτουργία και τη διαχείριση των πόρων. Όπως ανέφερε, «δεν θα δεχθούμε να μπούμε ξανά σε μία πεπατημένη λογική αύξησης των εσόδων μέσω φορολόγησης των πολιτών, χωρίς να προωθείται παράλληλα ο εξορθολογισμός και η μείωση των δαπανών».

Ο κ. Σύκας είπε επίσης ότι η εξυπηρέτηση του πολίτη πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο και στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των μεγάλων καθυστερήσεων στις διαδικασίες αδειοδότησης. «Η παντελής καθυστέρηση στην αδειοδότηση επηρεάζει άμεσα την οικονομία και την ανάπτυξη», είπε, προσθέτοντας ότι, παρά τις δικαιολογίες, είναι επιτακτικό το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα με τις αναγκαίες αποφάσεις και να διασφαλίσει σωστή διοίκηση και διαχείριση στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης.

Πρόσθεσε ότι με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των νέων σχεδίων, όπως το σύστημα «Ιππόδαμος», υπάρχουν προϋποθέσεις για σημαντική βελτίωση, ωστόσο χρειάζεται να υπάρξει ιεράρχηση των αδειοδοτήσεων, σαφής κατανομή ευθυνών και γρήγορες απαντήσεις προς τους πολίτες.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας, χαρακτήρισε τη χθεσινή συνάντηση των εμπλεκομένων φορέων «μια ευχάριστη έκπληξη», καθώς προέκυψε συμφωνία επί των εκκρεμοτήτων.

Ο κ. Μουσιούττας σημείωσε ότι στη χθεσινή σύσκεψη αποφασίστηκε πως το 40% θα αφορά όλα τα έξοδα που προκύπτουν από τον αναπτυξιακό και τον τακτικό προϋπολογισμό των δήμων και πάνω σε αυτό το ποσοστό θα μπορεί να είναι τα έξοδα για το προσωπικό. Επιπλέον, πρόσθεσε, «όσον αφορά τις αναπτυξιακές δαπάνες, καθορίστηκε ποσοστό 22%, που θα περιλαμβάνεται στα έξοδα, ώστε η μισθοδοσία να μπορεί να κυμαίνεται στα προβλεπόμενα επίπεδα.

Πρόσθεσε ότι ξεκαθάρισε και το θέμα των 15 εκατομμυρίων για τις πρόσθετες αρμοδιότητες συντήρησης δρόμων, καθώς και των 12 εκατομμυρίων που αφορούν τις άδειες οικοδομής και πολεοδομίας που μεταφέρθηκαν στους ΕΟΑ. Από αυτά, όπως είπε, 1,7 εκατομμύρια θα δίδονται στις κοινότητες.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ ανέφερε ακόμη ότι για τα έτη 2025 και 2026 τα ποσά αυτά θα παραμείνουν ως έχουν, ενώ υπάρχει εισήγηση για ενσωμάτωσή τους μελλοντικά στην ενιαία κρατική χορηγία των 117 εκατομμυρίων, ώστε συνολικά να ανέλθει στα 140 εκατομμύρια.

«Το αποτέλεσμα είναι ότι με τη συζήτηση λύθηκαν τα όποια προβλήματα ή παρεξηγήσεις υπήρχαν και προχωρούν όλοι συμφωνημένοι σε αυτά που έχουν συμφωνήσει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η μεταρρύθμιση είναι μια πράξη που χρειάζεται βάθος χρόνου για να εφαρμοστεί πλήρως, όμως όλοι –δήμοι, ΕΟΑ και κοινότητες– πιστεύουν σε αυτήν και εργάζονται για να την ενισχύσουν».

