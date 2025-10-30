Η Stoiximan συνεχίζει δυναμικά στο πλευρό του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας

Η διαχρονική παρουσία της Stoiximan ως χορηγός του Radisson Blu Διεθνή Μαραθωνίου Λάρνακας συνδέεται με τις αξίες της συνέπειας, της κοινωνικής προσφοράς και της δέσμευσης στην προώθηση του υγιεινού και ενεργού τρόπου ζωής. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Stoiximan συνεχίζει να υπερασπίζεται την κοινότητα και να στηρίζει διοργανώσεις που δίνουν φωνή στο πάθος και την προσπάθεια.

«Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για εμάς να στεκόμαστε δίπλα στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση της πόλης για 8η συνεχή χρονιά. Ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας ενσαρκώνει την προσπάθεια, την ενότητα και το όραμα για έναν πιο υγιή κόσμο. Στη Stoiximan πιστεύουμε ότι το αθλητικό πνεύμα χτίζει κοινότητα», δήλωσε ο Άγγελος Χοντουλίδης, Country Manager της Stoiximan στην Κύπρο.

Η Stoiximan έχει εδώ και χρόνια εδραιωθεί ως βασικός υποστηρικτής του κυπριακού αθλητισμού, συμμετέχοντας ενεργά σε χορηγίες κορυφαίων διοργανώσεων και στην ενίσχυση εθνικών ομάδων. Η στήριξή της στον Μαραθώνιο της Λάρνακας αποδεικνύει τη συνεπή δέσμευσή της να ενισχύει πρωτοβουλίες κοινωνικής αξίας.

Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας

Το πρόγραμμα του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας, ξεκινά με τη βασική διαδρομή του Μαραθωνίου Δρόμου (42.195χλμ.), τον Ημιμαραθώνιο (21.095χλμ.) και τον Αγώνα Δρόμου 10χλμ. Ακολουθούν οι διαδρομές 5χλμ. (Αγώνας Δρόμου) και 5χλμ. (Εταιρικός Αγώνας), ενώ η ημέρα ολοκληρώνεται με το McDonald’s™ Kids Race 1χλμ. για παιδιά και το Fun Race 1χλμ. για ενήλικες.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://www.larnakamarathon.com/