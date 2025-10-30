Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα 6 νομοσχέδια για τη φορολογική μεταρρύθμιση – Κατατέθηκαν στη Βουλή

 30.10.2025 - 17:25
Κατατέθηκαν σήμερα στη Βουλή τα έξι νομοσχέδια για τη φορολογική μεταρρύθμιση, όπως διαμορφώθηκαν στις διαβουλεύσεις των τελευταίων ημερών.

Τα τροποποιητικά νομοσχέδια αφορούν τον περί φορολογίας του εισοδήματος νόμο, τον περί έκτακτης εισφοράς για την άμυνα νόμο, τον περί φορολογίας κεφαλαιουχικών κερδών νόμο, τον περί βεβαιώσεως και εισπράξεως φόρων νόμο, τον περί επισάξεως φόρων νόμο του 1962 έως το 2024 και τον περί χαρτοσήμων νόμο του 1963 έως το 2024.

Τα έξι τροποποιητικά νομοσχέδια είναι τα εξής:

Ο περί χαρτοσήμων νόμος

Ο περί φορολογίας του εισοδήματος νόμος

Ο περί έκτακτης εισφοράς για την άμυνα

Ο περί εισπράξεως φόρων νόμος

Ο περί βεβαιώσεως και εισπράξεως φόρων νόμος

Ο περί φορολογίας κεφαλαιουχικών κερδών νόμος

 

