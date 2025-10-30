Ecommbx
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εγκαίνια της ανακαινισμένης πλατείας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Πέγειας και των πέριξ αυτής κτιρίων

 30.10.2025 - 17:34
Εγκαίνια της ανακαινισμένης πλατείας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Πέγειας και των πέριξ αυτής κτιρίων

Ανάδειξη της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου με ιστορική αξία

Η εντυπωσιακή ανακαινισμένη πλατεία και τα κτήρια που περιβάλλουν τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Πέγεια, αποκαλύφθηκαν επίσημα το απόγευμα της Πέμπτης, σε μια λιτή τελετή εγκαινίων, παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου, ο οποίος τέλεσε και τον αγιασμό του χώρου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων η Έπαρχος Πάφου κ. Ευφροσύνη Γεωργίου, βουλευτές της επαρχίας, ο Δήμαρχος Ακάμα κ. Μαρίνος Λάμπρου, ο πρώην Υπουργός Νίκος Κόσιης, εκπρόσωποι Δήμων και οργανισμών, καθώς και πλήθος πολιτών.



Η ανάπλαση της πλατείας και των πέριξ κτηρίων πραγματοποιήθηκε με τη στενή συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αγίου Γεωργίου Πέγειας, με στόχο την ανάδειξη του ιστορικού και θρησκευτικού χαρακτήρα του χώρου, αλλά και τη λειτουργική και αισθητική του αναβάθμιση.

Στην ομιλία του, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος αναφέρθηκε στην ιστορικότητα της περιοχής στην οποία ελλιμενίζονταν τα πλοία που μετέφεραν το σιτάρι προς την Κωνσταντινούπολη. «Εδώ κατήχησαν και κάποιοι Ρωμιοί από την Κωνσταντινούπολη, Έλληνες, για αυτό η Επισκοπή αυτή ονομάζονταν Επισκοπή των Ρωμαίων. Πατούμε μια ιστορική περιοχή, η οποία δόξασε και την περιοχή αυτή αλλά και ολόκληρη την Κύπρο», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος που συνεχάρη εκείνους που είχαν το όραμα για τη μεγάλη ανακαίνιση.

Ο Δήμαρχος Ακάμα Μαρίνος Λάμπρου τόνισε πως «ο Δήμος Ακάμα στηρίζει με όλες τις δυνάμεις τις προσπάθειες που γίνονται για βελτίωση των διαφόρων λατρευτικών και άλλων χώρων εμπλουτιστικού χαρακτήρα. Ο Δήμος διαθέτει την εμπειρία, την τεχνογνωσία, την δύναμη και τη θέληση να βοηθήσει και να συμβάλει τα μέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο θα πρέπει να είναι συνυφασμένο με την ευημερία των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής».



Ολόκληρος ο αναπλασμένος χώρος ανήκει ιδιοκτησιακά στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου και στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Πέγειας, αποτελώντας ιερή παρακαταθήκη για τις παλαιότερες, αλλά κυρίως για τις νεότερες και μελλοντικές γενιές του τόπου. Οι εκκλησιαστικές επιτροπές, υπό την καθοδήγηση της Μητρόπολης Πάφου, διαχρονικά προστάτευσαν και συντήρησαν τον χώρο, προβαίνοντας σε εργασίες συντήρησης των ναών, στην ανέγερση προστατευτικών τοίχων και στη βελτίωση των υποδομών στάθμευσης.

Η πρόσφατη ολοκληρωμένη ανάπλαση αποτελεί το επιστέγασμα πολυετών προσπαθειών για την ποιοτική αναβάθμιση και ανάδειξη του ιερού χώρου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνθηκαν προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Γεώργιο, για την πνευματική καθοδήγηση και τη στήριξή του, καθώς και προς την Ιερά Μητρόπολη Πάφου, που σε συνεργασία με την Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Πέγειας, οραματίστηκε και υλοποίησε την αναβάθμιση του χώρου.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη σημαντική συμβολή του Ομίλου Korantina Homes, υπό την καθοδήγηση του ιδρυτή και Διευθύνοντος Συμβούλου του κ. Γιώργου Ιωάννου, που ανέλαβαν την πλήρη χρηματοδότηση του έργου. Η ενέργεια αυτή αποτελεί συνέχεια μιας ευρύτερης προσπάθειας του κ. Ιωάννου για την αναβίωση και αναβάθμιση λατρευτικών και πολιτιστικών χώρων σε ολόκληρη την Πέγεια, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου σε πρωτοβουλίες που προάγουν την πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά του τόπου.

