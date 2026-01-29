Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουΗ Alpha Bank Κύπρου στέλνει δύο τυχερούς Πελάτες στη Βαρκελώνη και το PortAventura
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η Alpha Bank Κύπρου στέλνει δύο τυχερούς Πελάτες στη Βαρκελώνη και το PortAventura

 29.01.2026 - 09:28
Η Alpha Bank Κύπρου στέλνει δύο τυχερούς Πελάτες στη Βαρκελώνη και το PortAventura

Η Alpha Bank Κύπρου ολοκληρώνει τον νέο κύκλο του προγράμματος επιβράβευσης Alpha Spend & Win, ανακοινώνοντας τους νικητές της κλήρωσης Δεκεμβρίου. Δύο τυχεροί Πελάτες της Τράπεζας κερδίζουν από ένα ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα, με προορισμό τη Βαρκελώνη και το παγκοσμίου φήμης θεματικό πάρκο PortAventura, προσφέροντας μοναδικές στιγμές χαράς και ψυχαγωγίας.

Τα πακέτα περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων, καθώς και μεταφορές, οργανωμένες εκδρομές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις με έμπειρο συνοδό. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την είσοδο στο θεματικό πάρκο PortAventura, έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς ψυχαγωγίας στην Ευρώπη, που συνδυάζει παιχνίδι, περιπέτεια και φαντασία, δημιουργώντας μοναδικές αναμνήσεις.

Οι συναλλαγές των Πελατών με κάρτες Mastercard της Alpha Bank Κύπρου καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, μετατράπηκαν σε συμμετοχές για αυτή τη μοναδική εμπειρία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του προγράμματος Alpha Spend & Win. Από τον Ιούλιο έως και τον Δεκέμβριο του 2025, το πρόγραμμα προσέφερε, κάθε μήνα ξεχωριστά, ταξίδια και εμπειρίες, μετατρέποντας τις καθημερινές συναλλαγές σε επιβράβευση.

Παράλληλα με τις μηνιαίες κληρώσεις, όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα λαμβάνουν αυτόματα μέρος και στη μεγάλη Bonus Κλήρωση του Alpha Spend & Win, η οποία σύντομα θα αναδείξει τους νικητές που θα κερδίσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Mercedes-Benz CLA 250+ με EQ Technology, από τη Cyprus Import Corporation, καθώς και πέντε δωροεπιταγές αξίας €15.000 η καθεμία από τα καταστήματα VE Very Exclusive της Vassos Eliades, για αγορά πολυτελών ρολογιών ή κοσμημάτων.

Η Alpha Bank Κύπρου ευχαριστεί όλους τους Πελάτες της για τη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη τους στο Alpha Spend & Win, ένα πρόγραμμα που επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Τράπεζας να ανταμείβει την καθημερινή σχέση με εμπειρίες ουσίας και αξίας.

Περισσότερες πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος είναι διαθέσιμοι στο www.alphabank.com.cy.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ζήτησε να μεταφερθεί σε πτέρυγα γυναικών – Η απόφαση των Φυλακών για τρανς κρατούμενη
Σου αρέσει η πίττα της Σάτζιης; Το healthy bakery στη Λευκωσία με τους ξεχωριστούς γευστικούς συνδυασμούς
VIDEO: Αυτή είναι η πιο τρομακτική πτήση στον κόσμο - Διαρκεί 14 ώρες - Πόσο ασφαλής είναι;
Καθηγητής στέλνει γυμνές φωτογραφίες της πρώην του στον γιο της: «Είσαι περήφανος που την έχεις μάνα;»
Αν ακούσετε σειρήνες και δείτε πολλά πυροσβεστικά οχήματα μην ανησυχήσετε - Ποιος ο λόγος
Στη γειτονιά των αγγέλων η Μυρούλα Σιημητρά – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της
Η απάτη που ξεκινά αφού κλείσετε το κινητό - Πώς «δουλεύει» η παγίδα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ζήτησε να μεταφερθεί σε πτέρυγα γυναικών – Η απόφαση των Φυλακών για τρανς κρατούμενη

 29.01.2026 - 09:27
Επόμενο άρθρο

Ώρες αγωνίας για τον Max - Χάθηκαν τα ίχνη του - Δείτε φωτογραφία

 29.01.2026 - 09:37
Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Σχεδόν πενήντα δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, το Κυπριακό εξακολουθεί να ανακυκλώνεται γύρω από το ίδιο βασικό ερώτημα: ποια είναι τελικά η βάση της λύσης; Η τριμερής συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, κατέδειξε με σαφήνεια ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στις γνωστές διαφωνίες επί της ουσίας, αλλά κυρίως, στη διαφωνία για το πώς και από πού αρχίζει η ίδια η διαδικασία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

  •  29.01.2026 - 06:27
Λετυμπιώτης για Τριμερή: Καμία συνάντηση μεταξύ των Ηγετών δεν μπορεί να θεωρηθεί άνευ σημασίας

Λετυμπιώτης για Τριμερή: Καμία συνάντηση μεταξύ των Ηγετών δεν μπορεί να θεωρηθεί άνευ σημασίας

  •  29.01.2026 - 09:05
Ραγδαίες εξελίξεις στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου - Κάνουν έξωση στον Τυχικό - Ιδού αυτούσια η επιστολή του Αρχιεπίσκοπου

Ραγδαίες εξελίξεις στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου - Κάνουν έξωση στον Τυχικό - Ιδού αυτούσια η επιστολή του Αρχιεπίσκοπου

  •  29.01.2026 - 08:14
Όταν ο δημόσιος λόγος πληγώνει: Το σχόλιο Φειδία, οι αντιδράσεις και το χαμένο «mea culpa» στην πολιτική

Όταν ο δημόσιος λόγος πληγώνει: Το σχόλιο Φειδία, οι αντιδράσεις και το χαμένο «mea culpa» στην πολιτική

  •  29.01.2026 - 06:30
Ζήτησε να μεταφερθεί σε πτέρυγα γυναικών – Η απόφαση των Φυλακών για τρανς κρατούμενη

Ζήτησε να μεταφερθεί σε πτέρυγα γυναικών – Η απόφαση των Φυλακών για τρανς κρατούμενη

  •  29.01.2026 - 09:27
Φόνος Δημοσθένους: Για πρώτη φορά και οι 6 κατηγορούμενοι στο δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα

Φόνος Δημοσθένους: Για πρώτη φορά και οι 6 κατηγορούμενοι στο δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα

  •  29.01.2026 - 06:50
Φόνος στα Κονιά: Στο Κακουργιοδικείο σήμερα ο 58χρονος κατηγορούμενος

Φόνος στα Κονιά: Στο Κακουργιοδικείο σήμερα ο 58χρονος κατηγορούμενος

  •  29.01.2026 - 08:55
Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»: Είναι τελικά πιο επικίνδυνο το νέο στέλεχος της γρίπης; - Γιατί αυξήθηκαν οι θάνατοι και πότε αναμένεται νέο κύμα έξαρσης

Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»: Είναι τελικά πιο επικίνδυνο το νέο στέλεχος της γρίπης; - Γιατί αυξήθηκαν οι θάνατοι και πότε αναμένεται νέο κύμα έξαρσης

  •  29.01.2026 - 06:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα