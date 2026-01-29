Ώρες αγωνίας για τον Max - Χάθηκαν τα ίχνη του - Δείτε φωτογραφία

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτριά του, τα ίχνη του 14χρονου αρσενικού Yorkie χάθηκαν στην περιοχή της Γεροσκήπου, στην Πάφο. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το πού μπορεί να βρίσκεται, ενώ η οικογένεια εκφράζει έντονα την ανησυχία ότι ενδεχομένως κάποιος τον έχει πάρει.

Δείτε αυτούσια την ανάρτηση:

«Παρακαλώ βοηθήστε μας να φέρουμε το μωρό μας πίσω στο σπίτι. Ο σκύλος μας, ο Max, αγνοείται εδώ και 9 ημέρες και πραγματικά πιστεύουμε ότι κάποιος μπορεί να τον πήρε.

Έχουμε ψάξει παντού και δεν έχουμε καμία πληροφορία για το που μπορεί να είναι. Ο Max είναι ένα αρσενικό Yorkie 14 ετών και σημαίνει τα πάντα για την οικογένειά μας.

Δεν είναι «απλώς ένας σκύλος» είναι κομμάτι της καρδιάς μας και του σπιτιού μας. Αν έχετε τον Max ή γνωρίζετε οτιδήποτε, παρακαλούμε βρείτε στην καρδιά σας τη δύναμη να τον φέρετε πίσω σε εμάς. Προσφέρουμε μεγάλη αμοιβή και καμία εξήγηση από μέρους σας. Θέλουμε απλώς το σκυλάκι μας πίσω εκεί που ανήκει.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε και βοηθήστε μας να επανενωθούμε με τον Max. Τελευταία φορά ήταν στην περιοχή της Γεροσκήπου (Πάφος) αλλά μετά από τόσες μέρες μπορεί να είναι οπουδήποτε, ειδικά αν τον έκλεψε κάποιος».

Δείτε την ανάρτηση που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: