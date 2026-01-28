Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άφαντος παραμένει ο Mailo - «Πολλές οι λάθος πληροφορίες» - Η έκκληση από τους ιδιοκτήτες και η μεγάλη αμοιβή

 28.01.2026 - 09:53
Άφαντος παραμένει ο Mailo - «Πολλές οι λάθος πληροφορίες» - Η έκκληση από τους ιδιοκτήτες και η μεγάλη αμοιβή

Παρά τις πληροφορίες που έχουν φτάσει στους ιδιοκτήτες του Mailo, το σκυλάκι παραμένει άφαντο.

Οι ιδιοκτήτες απευθύνουν εκ νέου έκκληση για εντοπισμό του.

Σημειώνεται πως ο σκύλος αγνοείται από τις 17 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την ανάρτηση που έγινε στην ομάδα «CY Police Checkpoints», ο σκύλος ακούει στο όνομα Mailo και χάθηκε από το σπίτι του στην περιοχή Λυθροδόντα και από τότε οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα.

Ο ιδιοκτήτης προσφέρει αμοιβή ύψους 1.500 ευρώ σε μετρητά σε όποιον τον επιστρέψει σώο και αβλαβή, τονίζοντας πως δεν θα ζητηθούν εξηγήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες για το πού βρισκόταν το ζώο.

Όπως αναφέρει, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να βρεθεί ο σκύλος του και όποιος τον επιστρέψει θα λάβει την αμοιβή άμεσα. Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφία του σκύλου, με την ελπίδα κάποιος να τον αναγνωρίσει και να βοηθήσει στην επιστροφή του.

Στις 11 σήμερα το πρωί, πραγματοποιείται η πολυαναμενόμενη τριμερής συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, στην παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

