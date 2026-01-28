Άφαντος παραμένει ο Mailo - «Πολλές οι λάθος πληροφορίες» - Η έκκληση από τους ιδιοκτήτες και η μεγάλη αμοιβή

Οι ιδιοκτήτες απευθύνουν εκ νέου έκκληση για εντοπισμό του.

Σημειώνεται πως ο σκύλος αγνοείται από τις 17 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την ανάρτηση που έγινε στην ομάδα «CY Police Checkpoints», ο σκύλος ακούει στο όνομα Mailo και χάθηκε από το σπίτι του στην περιοχή Λυθροδόντα και από τότε οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα.

Ο ιδιοκτήτης προσφέρει αμοιβή ύψους 1.500 ευρώ σε μετρητά σε όποιον τον επιστρέψει σώο και αβλαβή, τονίζοντας πως δεν θα ζητηθούν εξηγήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες για το πού βρισκόταν το ζώο.

Όπως αναφέρει, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να βρεθεί ο σκύλος του και όποιος τον επιστρέψει θα λάβει την αμοιβή άμεσα. Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφία του σκύλου, με την ελπίδα κάποιος να τον αναγνωρίσει και να βοηθήσει στην επιστροφή του.