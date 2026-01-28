20 και 28 ετών οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, «ο ένας είναι καλά, ο δεύτερος θα πάρει εξιτήριο, ο τρίτος είναι σε σοβαρή κατάσταση» λέει ο Γεωργιάδης

Themasports lifenewscy
ΕΛΛΑΔΑ

 28.01.2026 - 10:03
Ηλικίας 20 (οι δύο) και 28 ετών είναι οι τρεις τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ που ήταν στο βαν στο οποίο έχασαν τη ζωή τους άλλοι επτά φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο ένας από τους τρεις τραυματίες οπαδούς είναι καλά στην υγεία του, ο δεύτερος φέρει τραύματα που δεν είναι σοβαρά και γι' αυτό αναμένεται να πάρει εξιτήριο, ενώ ο τρίτος είναι πολυτραυματίας, σε σοβαρή κατάσταση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης ο τρίτος τραυματίας έχει χτυπήσει στον αυχένα και στη σπονδυλική στήλη, όμως τα τραύματα αυτά δεν απειλούν τη ζωή του ενώ η πρώτη εκτίμηση είναιν ότι δεν θα του προκαλέσουν μόνιμη βλάβη.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μεταφοράς των τραυματιών στην Ελλάδα, ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε πως οι δύο ελαφρύτερα τραυματίες μπορούν να ταξιδέψουν με το αεροπλάνο της γραμμής. Όσον αφορά, όμως, τον πολυτραυματία θα πρέπει να δώσουν έγκριση οι γιατροί για τη μεταφορά του με ειδικό αεροσκάφος που θα σταλεί στη Ρουμανία. Η ζωή του δεν θα κινδυνεύσει αλλά δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε το ενδεχόμενο να υποστεί περαιτέρω βλάβες σε τυχόν μετακίνηση, εξήγησε στο ΟΡΕΝ ο κ. Γεωργιάδης.

Η ανακοίνωση του υπουργού Υγείας της Ρουμανίας

Τις ηλικίες των τριών τραυματιών ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Υγείας της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ρογκομπέτε

«Πρώτα απ 'όλα, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλους όσους επλήγησαν από το τραγικό τροχαίο ατύχημα στο Λούγκοϊ. Μετά το συμβάν, καταγράφηκαν 10 θύματα, εκ των οποίων, δυστυχώς, 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Βρίσκομαι σε άμεση επικοινωνία με τον Έλληνα Υπουργό Υγείας, δεδομένου ότι τα εμπλεκόμενα άτομα είναι Έλληνες πολίτες, για τον συντονισμό της κατάστασης και την ορθή ενημέρωση των Αρχών», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο κ. Ρογκομπέτε.

Για τους τρεις τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο Κλινικό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών της κομητείας «Pius Brînzeu» στην Τιμισοάρα και παραμένουν νοσηλευμένοι, ο Ρουμάνος υπουργός Υγείας ανακοίνωσε:

1 ασθενής νοσηλεύεται στο Πολυτραυματολογικό Ιατρείο (Casa Austria) – πολλαπλά πολυτραύματα και αμφοτερόπλευρες πνευμονικές θλάσεις
1 ασθενής στην Ορθοπεδική – κάταγμα ιερού οστού
1 ασθενής στη Νευροχειρουργική – ελάχιστη υπαραχνοειδής αιμορραγία και πολυμώλωπες

«Μετά τη σταθεροποίηση και τις ιατρικές αξιολογήσεις, οι ασθενείς είναι επί του παρόντος αιμοδυναμικά σταθεροί, υπό συνεχή παρακολούθηση και εξειδικευμένη θεραπεία. Η ιατρική κατάσταση παραμένει δυναμική και παρακολουθείται προσεκτικά από ιατρικές ομάδες».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

 

