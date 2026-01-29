Ζήτησε να μεταφερθεί σε πτέρυγα γυναικών – Η απόφαση των Φυλακών για τρανς κρατούμενη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Νατάσας Χριστοφόρου στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος», πρόκειται για τρανς γυναίκα με νομικά αναγνωρισμένη ταυτότητα φύλου, η οποία ζήτησε να κρατηθεί στις γυναικείες φυλακές. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν την προσωρινή τοποθέτησή της σε ξεχωριστό χώρο, επικαλούμενες λόγους προστασίας της από ενδεχόμενη στοχοποίηση ή άσκηση βίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας έλαβε υπόψη του, ως ελαφρυντικούς παράγοντες, τις ιδιαίτερες συνθήκες κράτησής της, τον γλωσσικό αποκλεισμό που αντιμετωπίζει, καθώς δεν γνωρίζει ελληνικά ή αγγλικά, καθώς και την ψυχολογική επιβάρυνση που αυτό συνεπάγεται. Συνεκτιμήθηκαν επίσης το λευκό ποινικό της μητρώο και η άμεση παραδοχή της ενοχής της.

Οι Κεντρικές Φυλακές, όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ, υποστηρίζουν ότι η μη μεταφορά της στις γυναικείες πτέρυγες δεν συνιστά αμφισβήτηση της ταυτότητάς της, αλλά αποτελεί προσωρινό μέτρο ασφαλείας, σύμφωνο με διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές. Παράλληλα, διαβεβαιώνουν ότι έχουν δοθεί οδηγίες για αυξημένη εποπτεία, αποτροπή παρενόχλησης και παροχή βασικών υπηρεσιών και ψυχοκοινωνικής στήριξης.

Παράλληλα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το αδίκημα. Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, η 23χρονη ανέφερε ότι εξαναγκάστηκε να μεταφέρει τα ναρκωτικά ύστερα από απειλές σε βάρος της ίδιας και της οικογένειάς της, λόγω οικονομικών εκκρεμοτήτων τρίτου προσώπου. Κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο Λάρνακας εντοπίστηκαν ποσότητες κοκαΐνης στα ρούχα της, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είχε καταπιεί επιπλέον συσκευασίες, τις οποίες απέβαλε στο νοσοκομείο.