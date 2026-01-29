VIDEO: Αυτή είναι η πιο τρομακτική πτήση στον κόσμο - Διαρκεί 14 ώρες - Πόσο ασφαλής είναι;

Τις πρώτες ώρες, όλα φαίνονται οικεία. Τα φώτα της καμπίνας χαμηλώνουν, οι δίσκοι με τα γεύματα καταφτάνουν και οι κινητήρες βουίζουν με τον ίδιο καθησυχαστικό ρυθμό που ακούγεται σε χιλιάδες πτήσεις κάθε μέρα. Στη συνέχεια, σιγά-σιγά, μια σκέψη αρχίζει να καταφθάνει στο μυαλό: έξω από το παράθυρο δεν υπάρχει τίποτα παρά μόνο νερό. Ούτε πόλεις, ούτε αυτοκινητόδρομοι, ούτε χωράφια ή ακτές -μόνο μια απέραντη βαθύ μπλε έκταση που εκτείνεται πέρα από τον ορίζοντα. Κάπου μεταξύ της απογείωσης και του μέσου της διαδρομής, οι επιβάτες σε μια από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια πτήσεις του κόσμου πάνω από τον Ειρηνικό, κοντά στην Ανταρκτική συνειδητοποιούν ότι διασχίζουν την πιο απομονωμένη περιοχή της Γης.

Η πιο τρομακτική πτήση στον κόσμο διαρκεί 14 ώρες

H πτήση Σαντιάγκο-Σίδνεϊ διαρκεί 14 ώρες με τα αεροσκάφη να διασχίζουν τις τεράστιες εκτάσεις του Ειρηνικού Ωκεανού. Photo: www.flightsfrom.com

Πρόκειται για την εμπειρία που βιώνουν όσοι ταξιδεύουν στην μακρινή πτήση από το Σαντιάγκο της Χιλής στο Σίδνεϊ -χωρίς ενδιάμεσο σταθμό που διαρκεί περίπου 14 ώρες. Βέβαια, αν και καμία αεροπορική εταιρεία δεν κατατάσσει επίσημα μια πτήση της ως «την πιο τρομακτική», στα lounge, τα ταξιδιωτικά blog και τα κοινωνικά δίκτυα σε όλες τις ηπείρους, αυτή η διαδρομή εμφανίζεται ξανά και ξανά σε λίστες που προκαλούν φόβο και ταχυπαλμία.

Ο “τρομακτικός” Ειρηνικός

Ο φόβος ευδοκιμεί στο άγνωστο και, για πολλούς επιβάτες, ο Ειρηνικός είναι το απόλυτο άγνωστο. Στην πτήση Χιλή-Σίδνεϊ τα αεροσκάφη διασχίζουν τεράστιες εκτάσεις του Ειρηνικού Ωκεανού -μια σχεδόν μυθική έκταση γαλάζιου που φαίνεται να συνεχίζεται για πάντα. Για έναν απλό άνθρωπο, αυτή η απεραντοσύνη φαίνεται τρομακτική, ενώ ακόμα και έμπειροι ταξιδιώτες παραδέχονται ότι το να κοιτάζεις για ώρες έναν ατελείωτο μπλε ορίζοντα φαίνεται πρωτόγονο -και λίγο τρομακτικό.

Επιπλέον, σε αντίθεση με τις πτήσεις πάνω από τον Ατλαντικό, όπου υπάρχουν εναλλακτικά αεροδρόμια προσγείωσης σε Καναδά, Γροιλανδία και Δυτική Ευρώπη, ο κεντρικός Ειρηνικός προσφέρει μόνο λίγα βολικά αεροδρόμια εκτροπής. Μόλις λοιπόν το αεροσκάφος ανέβει πάνω από τη Χιλή, θα περάσουν ώρες μέχρι να συναντήσει ξανά ξηρά. Αυτό σημαίνει ότι οι πιλότοι πρέπει να σχεδιάζουν προσεκτικά την πορεία του αεροσκάφους, τα αποθέματα καυσίμων να είναι υψηλά και τα πληρώματα εκπαιδευμένα για σπάνιες αλλά απομακρυσμένες εκτροπές της πτήσης.

Πετώντας από τη Χιλή στην Αυστραλία

Όταν οι πτήσεις εκτελούνται χωρίς ενδιάμεσο σταθμό μεταξύ Σαντιάγο της Χιλής και Σίδνεϊ της Αυστραλίας, καλύπτουν περίπου 15.000+ χιλιόμετρα -ανάλογα με τους ανέμους και την επιλεγμένη πορεία πτήσης. Τα γεγονότα αυτά κάνουν την προαναφερθείσα πτήση μια από τις μακρύτερες εμπορικές διαδρομές στον κόσμο. Η πτήση αυτή όμως είναι τόσο μεγάλη για τον απλό λόγο ότι δεν υπάρχει πρακτικά κανένα σημείο στάσης μεταξύ αυτών των δύο πόλεων.

Αν κοιτάξετε για παράδειγμα, έναν χάρτη, ο Νότιος Ειρηνικός είναι σχεδόν άδειος. Το Νησί του Πάσχα, η Γαλλική Πολυνησία και τα Νησιά Πίτκερν μπορεί να διανθίζουν το κενό ως μικροσκοπικά στίγματα, αλλά κανένα από αυτά δεν διαθέτει μεγάλα αεροδρόμια έτοιμα για έκτακτη εκτροπή. Αυτό σημαίνει ότι η πτήση πρέπει να μεταφέρει επιπλέον καύσιμα και να πληροί αυστηρά περιθώρια ασφαλείας, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν αυτές τις πτήσεις πρέπει να χρησιμοποιούν τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη μεγάλων αποστάσεων -όπως το Airbus A350 ή το Boeing 787. Αυτά τα αεροσκάφη έχουν σχεδιαστεί για να πετούν ακριβώς αυτές τις αποστάσεις, ενώ οι πιλότοι είναι εκπαιδευμένοι για εκτεταμένες πτήσεις πάνω από τον ωκεανό (συχνά αποκαλούμενες ETOPS, ή Extended Operations) και ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας παρακολουθεί τέτοιες πτήσεις όλο το 24ωρο.

Ωστόσο, για τον επιβάτη στη θέση 34B, αυτές οι πληροφορίες μάλλον δεν αρκούν για να τον ηρεμήσουν όταν σκέφτεται ότι «Αν κάτι πάει στραβά, το πλησιέστερο εναλλακτικό αεροδρόμιο μπορεί να βρίσκεται χιλιάδες μίλια μακριά».

Η διαδρομή πραγματοποιείται μόνο από αεροσκάφη με υψηλή πιστοποίηση ETOPS. Η εκπαίδευση του πληρώματος, η πρόγνωση του καιρού, η τεχνολογία πλοήγησης και η παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της πτήσης έχουν προχωρήσει σημαντικά.

Πόσο ασφαλής είναι η πτήση;

Η καθησυχαστική πραγματικότητα είναι ότι η εμπορική αεροπορία είναι ασφαλέστερη από ποτέ. Η διαδρομή που περιγράφεται παραπάνω πραγματοποιείται μόνο από αεροσκάφη με υψηλή πιστοποίηση ETOPS -που σημαίνει ότι έχουν δοκιμαστεί και αποδειχθεί ότι λειτουργούν με ασφάλεια για μεγάλες περιόδους μακριά από αεροδρόμια εκτροπής. Η εκπαίδευση του πληρώματος, η πρόγνωση του καιρού, η τεχνολογία πλοήγησης και η παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της πτήσης έχουν προχωρήσει σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες.

Με άλλα λόγια, ενώ οι επιβάτες μπορεί να αισθάνονται ότι βρίσκονται σε μια λεπτή ισορροπία μετά από 14 ώρες πτήσης χωρίς στάση πάνω από τον Ειρηνικό, το πιλοτήριο είναι ήρεμο, οργανωμένο και υποστηρίζεται από ομάδες στο έδαφος και στον αέρα.

Ο φόβος λοιπόν δεν αφορά τον μηχανικό κίνδυνο, αλλά το άγνωστο, το απέραντο και το άυλο, καθώς οι μακρινές πτήσεις πάνω από τον ωκεανό ενεργοποιούν βαθιά ριζωμένα ένστικτα:

-Η ανοιχτή θάλασσα αντιπροσωπεύει την αβεβαιότητα.

-Η έλλειψη ορόσημων αφαιρεί τα γνωστά σημεία αναφοράς.

-Ο χρόνος φαίνεται παραμορφωμένος όταν μετριέται μόνο σε σχέση με τις ώρες που περνάμε στο κάθισμα.

Για πολλούς ανθρώπους, αυτό αρκεί για να χαρακτηρίσουν αυτήν την πτήση ως την πιο τρομακτική που υπάρχει.

ΠΗΓΗ: Newmoney.gr