Η απάτη που ξεκινά αφού κλείσετε το κινητό - Πώς «δουλεύει» η παγίδα
LIKE ONLINE

Η απάτη που ξεκινά αφού κλείσετε το κινητό - Πώς «δουλεύει» η παγίδα

 29.01.2026 - 09:07
Η απάτη που ξεκινά αφού κλείσετε το κινητό - Πώς «δουλεύει» η παγίδα

Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι η απάτη ξεκινά τη στιγμή που πατάμε κάτι: ένα link, ένα μήνυμα, μια ειδοποίηση.

Στην πραγματικότητα όμως, πολλές ψηφιακές παγίδες ξεκινούν πολύ αργότερα — όταν το κινητό είναι κλειστό, η οθόνη σβηστή και εμείς θεωρούμε ότι «δεν κάνουμε τίποτα».

Δεν χρειάζεται να κάνετε λάθος τη λάθος στιγμή

Σε αυτή την περίπτωση, το κρίσιμο λάθος δεν γίνεται τη στιγμή της απάτης.

Γίνεται νωρίτερα, συνήθως όταν:

εγκαθιστούμε μια εφαρμογή

δεχόμαστε μια ειδοποίηση

επιτρέπουμε μια λειτουργία «για να δουλέψει σωστά»

Τίποτα δεν φαίνεται ύποπτο εκείνη τη στιγμή.

Τι συμβαίνει αφού κλείσει η οθόνη

Αρκετές εφαρμογές συνεχίζουν να λειτουργούν στο παρασκήνιο:

στέλνουν ειδοποιήσεις σε μεταγενέστερο χρόνο

ενεργοποιούν triggers (π.χ. «ασυνήθιστη δραστηριότητα»)

μιμούνται συστημικές ή τραπεζικές ειδοποιήσεις

Η απάτη δεν βασίζεται στο σοκ, αλλά στο timing.

Πώς «δουλεύει» η παγίδα

Το σενάριο είναι απλό και αποτελεσματικό:

Το κινητό είναι κλειστό για ώρες

Εμφανίζεται ειδοποίηση που μοιάζει καθυστερημένη ή συστημική

Ο χρήστης τη βλέπει βιαστικά, χωρίς εγρήγορση

Η καχυποψία είναι χαμηλότερη

Δεν υπάρχει πίεση. Υπάρχει οικειότητα.

Γιατί αυτή η απάτη περνά απαρατήρητη

Επειδή:

δεν συνδέεται χρονικά με κάποια «ύποπτη» ενέργεια

δεν θυμίζει κλασικό phishing

μοιάζει με κάτι που απλώς… συνέβη

Πολλοί χρήστες δεν καταλαβαίνουν ποτέ ξεκίνησε.

Πού βασίζεται πραγματικά

Όχι στην τεχνολογία, αλλά στη συμπεριφορά μας:

χαμηλή προσοχή όταν ανοίγουμε το κινητό

εμπιστοσύνη σε ειδοποιήσεις που «ήρθαν αργά»

αίσθηση ότι, αφού δεν κάναμε κάτι, είμαστε ασφαλείς

Κι όμως, η παγίδα έχει στηθεί ήδη.

Τι την κάνει επικίνδυνη

Δεν σας ζητά άμεσα:

κωδικούς

χρήματα

προσωπικά στοιχεία

Σας ζητά να συνεχίσετε τη ροή. Και αυτό αρκεί.

Δεν ξεκινούν όλες οι απάτες με ένα λάθος κλικ. Κάποιες ξεκινούν με ένα λάθος timing. Και γι’ αυτό είναι πιο δύσκολο να τις αναγνωρίσουμε — ειδικά όταν νομίζουμε ότι το κινητό μας είναι «ανενεργό».

Πηγή: naftemporiki.gr

Πηγή: naftemporiki.gr

 

 

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Σχεδόν πενήντα δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, το Κυπριακό εξακολουθεί να ανακυκλώνεται γύρω από το ίδιο βασικό ερώτημα: ποια είναι τελικά η βάση της λύσης; Η τριμερής συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, κατέδειξε με σαφήνεια ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στις γνωστές διαφωνίες επί της ουσίας, αλλά κυρίως, στη διαφωνία για το πώς και από πού αρχίζει η ίδια η διαδικασία.

