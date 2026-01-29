Λετυμπιώτης για Τριμερή: Καμία συνάντηση μεταξύ των Ηγετών δεν μπορεί να θεωρηθεί άνευ σημασίας

Όπως σημείωσε, παρά το γεγονός ότι από τις δύο τελευταίες συναντήσεις δεν προέκυψε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα που να δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες για το άμεσο μέλλον, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η χρησιμότητά τους.

Τόνισε ότι καμία συνάντηση μεταξύ των Ηγετών, ιδιαίτερα παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, δεν μπορεί να θεωρηθεί άνευ σημασίας.

Ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε πως στο κοινό ανακοινωθέν των πρώτων συναντήσεων περιλαμβάνονταν σημαντικές αναφορές, ειδικότερα σε ζητήματα πολιτικής ισότητας, στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τα οποία, όπως είπε, καθορίζουν ξεκάθαρα το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης. Παράλληλα, επισήμανε ότι η προσδοκία της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι η έναρξη ουσιαστικού διαλόγου, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν ήταν ρεαλιστικό να αναμένεται από τη χθεσινή συνάντηση η άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Στόχος, όπως ανέφερε, ήταν να γίνει ένα αποφασιστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση κάτι που, όπως παραδέχθηκε, δεν κατέστη εφικτό.

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα: