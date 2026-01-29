Themasports lifenewscy
ΑρχικήΠολιτικήΛετυμπιώτης για Τριμερή: Καμία συνάντηση μεταξύ των Ηγετών δεν μπορεί να θεωρηθεί άνευ σημασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης για Τριμερή: Καμία συνάντηση μεταξύ των Ηγετών δεν μπορεί να θεωρηθεί άνευ σημασίας

 29.01.2026 - 09:05
Λετυμπιώτης για Τριμερή: Καμία συνάντηση μεταξύ των Ηγετών δεν μπορεί να θεωρηθεί άνευ σημασίας

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, φιλοξενούμενος στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο, αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και στις πρόσφατες συναντήσεις μεταξύ των ηγετών των δύο πλευρών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σε αχαρτογράφητα νερά το Κυπριακό - Κανένα αποτέλεσμα από την τριμερή συνάντηση

Όπως σημείωσε, παρά το γεγονός ότι από τις δύο τελευταίες συναντήσεις δεν προέκυψε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα που να δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες για το άμεσο μέλλον, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η χρησιμότητά τους.

Τόνισε ότι καμία συνάντηση μεταξύ των Ηγετών, ιδιαίτερα παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, δεν μπορεί να θεωρηθεί άνευ σημασίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε πως στο κοινό ανακοινωθέν των πρώτων συναντήσεων περιλαμβάνονταν σημαντικές αναφορές, ειδικότερα σε ζητήματα πολιτικής ισότητας, στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τα οποία, όπως είπε, καθορίζουν ξεκάθαρα το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης. Παράλληλα, επισήμανε ότι η προσδοκία της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι η έναρξη ουσιαστικού διαλόγου, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν ήταν ρεαλιστικό να αναμένεται από τη χθεσινή συνάντηση η άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Στόχος, όπως ανέφερε, ήταν να γίνει ένα αποφασιστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση κάτι που, όπως παραδέχθηκε, δεν κατέστη εφικτό.

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα:

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Κυπριακό: Αναζητώντας τη βάση της διαπραγμάτευσης - Ο ΠτΔ προτείνει πολυμερή στη βάση συγκλίσεων μέχρι το Κραν Μοντάνα

Σχεδόν πενήντα δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, το Κυπριακό εξακολουθεί να ανακυκλώνεται γύρω από το ίδιο βασικό ερώτημα: ποια είναι τελικά η βάση της λύσης; Η τριμερής συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, κατέδειξε με σαφήνεια ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στις γνωστές διαφωνίες επί της ουσίας, αλλά κυρίως, στη διαφωνία για το πώς και από πού αρχίζει η ίδια η διαδικασία.

CYTA logo
