ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σου αρέσει η πίττα της Σάτζιης; Το healthy bakery στη Λευκωσία με τους ξεχωριστούς γευστικούς συνδυασμούς

 29.01.2026 - 09:01
Το Plan V Healthy Bakery επαναπροσδιορίζει τη vegan και vegetarian κουζίνα μέσα από μια σύγχρονη, προσεγμένη προσέγγιση που συνδυάζει την κυπριακή γαστρονομική παράδοση με το μοντέρνο lifestyle.

Σημείο αναφοράς του μενού αποτελούν οι περισσότερες από 17 εκδοχές της πίτας της Σάτζιης: από την κλασική παραδοσιακή συνταγή μέχρι πιο δημιουργικές προτάσεις με μελιτζάνα, curry, αλλά και γλυκές εκδοχές με ταχίνι ή μπουγάτσα. Ένα αυθεντικό comfort food μεταμορφώνεται εδώ σε μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία, διατηρώντας τον χαρακτήρα του αλλά αποκτώντας νέα ταυτότητα.

Τη γκάμα συμπληρώνουν χειροποίητα κριτσίνια σε ξεχωριστούς γευστικούς συνδυασμούς, σπιτικά μαγειρευτά πιάτα, καθώς και guilt-free γλυκά χωρίς ζάχαρη και γλουτένη, ιδανικά για όσους ακολουθούν έναν πιο προσεκτικό τρόπο διατροφής ή έχουν ειδικές διατροφικές ανάγκες.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με επιλεγμένο ποιοτικό καφέ, premium matcha και αυθεντικό σαλέπι, ενισχύοντας τη φιλοσοφία του χώρου που θέλει την απόλαυση να συμβαδίζει με τη φροντίδα του σώματος.

Στο Plan V, η υγιεινή διατροφή δεν αποτελεί περιορισμό, αλλά συνειδητή επιλογή που συνδυάζει ποιότητα, ισορροπία και γεύση — χωρίς κανέναν συμβιβασμό.

 

>> (22100001) Ρηγαίνης 44Α, Αγλαντζιά. Δ-Παρ 06.30-16.00 & Σ 0.8.00-14.00.

Facebook: Plan v healthy meals to go

Instagram: plan_v_cy

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

