Chernobyl & Mare of Easttown: Δύο από τις καλύτερες μίνι σειρές... ever είναι στο HBO Max

Chernobyl

Η έκρηξη στον αντιδραστήρα 4 του πυρηνικού σταθμού του Chernobyl της ΕΣΣΔ (σημερινή Ουκρανία) στις 24 Απριλίου 1986 σκότωσε άμεσα 30 ανθρώπους και ποιος ξέρει πόσους άλλους στα επόμενα χρόνια (όπως πχ κάτοικοι της γειτονικής πόλης Pripyat που αφέθηκαν εκτεθειμένοι στη ραδιενέργεια πριν εκκενωθεί δύο 24ωρα αργότερα) και με μακροπρόθεσμες συνέπειες στο περιβάλλον και τον πληθυσμό της ανατολικής Ευρώπης. Και ο απολογισμός θα ήταν πολύ χειρότερος αν δεν υπήρχαν κάποιοι, από επιστήμονες και πολιτικούς μέχρι απλούς εργάτες και στρατιώτες, που θυσιάστηκαν ή υπέκυψαν σε μια ζωή με χρόνια προβλήματα ώστε να εμποδίσουν το ολοκληρωτικό meltdown του αντιδραστήρα που θα οδηγούσε στον θάνατο τουλάχιστον μισό εκατομμύριο ανθρώπους και στην ερήμωση του μεγαλύτερου μέρους της ανατολικής Ευρώπης. Σ΄αυτούς είναι αφιερωμένη η σειρά (κυριολεκτικά, υπάρχει αφιέρωση στα end credits) με κεντρικό ήρωα τον πυρηνικό φυσικό Valery Legasov (Jared Harris) ο οποίος συνοδεύει τον Υπουργό Ενέργειας Boris Shcherbina (Stellan Skarsgard) στο Chernobyl την επομένη της έκρηξης με σκοπό τη διαχείριση και περιορισμό της καταστροφής.

Βασισμένη στο βιβλίο της βραβευμένης με Νόμπελ Svetlana Alexievich “Voices from Chernobyl” που καταγράφει μαρτυρίες κατοίκων του Pripyat που έζησαν από κοντά τα γεγονότα, η σειρά που έγραψε ο Craig Mazin (των... Hangover II & III) δεν αποφεύγει τη λούμπα της υπερβολικής δραματοποίησης για χάρη της πλοκής και (κυρίως) της εξέλιξης, αναμειγνύοντας πραγματικά γεγονότα με επινοημένα πρόσωπα αλλά και καταστάσεις: Σύμφωνα λοιπόν με κάποιες ιστορικές πηγές δεν βούτηξαν ποτέ τρεις εθελοντές στο πλημμυρισμένο υπόγειο κάτω από τον αντιδραστήρα προκειμένου να ανοίξουν τις αντλίες του νερού, πτώση ελικοπτέρου σημειώθηκε αλλά έξι μήνες μετά και δεν είχε καμία σχέση με ραδιενέργεια ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι όντως το αγέννητο μωρό της συζύγου ενός από τους πυροσβέστες που συμμετείχαν στην κατάσβεση της φωτιάς απορρόφησε τη ραδιενέργεια σώζοντας τη μητέρα αλλά χάνοντας το ίδιο τη ζωή του λίγες μέρες μετά τη γέννα. Αναμφισβήτητα όλες δυνατές σκηνές με τρομερό αντίκτυπο στα συναισθήματα του θεατή αλλά αμφισβητήσιμη η ιστορική τους αλήθεια. Αν κάνετε κι εσείς μια μικρή έρευνα όπως έπραξα κι εγώ, και χιλιάδες άλλοι μετά το τέλος της σειράς, θα βρείτε τα παραπάνω και πολλά περισσότερα σχετικά εύκολα. Αξίζει τον κόπο.

Όμως ακόμα και με τα αμφισβητούμενα γεγονότα, τους φανταστικούς χαρακτήρες, την εκλαϊκευμένη επιστήμη, τις δραματουργικές υπερβολές και το -προφανώς επινοημένο ιδεαλιστικό σκηνικό στη δίκη των τριών υπευθύνων του σταθμού στο τελευταίο επεισόδιο το Chernobyl δεν χάνει ούτε roentgen από τη δύναμή του να σοκάρει. Είναι χαώδες, ζοφερό, καταθλιπτικό, απέλπιδο και αποπνικτικό, σε πιάνει από τον λαιμό και δεν σε αφήνει να αναπνεύσεις παρά μόνο όταν τελειώσει - αλλά και πάλι μένει μαζί σου, απορροφάται από τον οργανισμό σου όπως η ραδιενέργεια και λιώνει την ψυχή σου. Και στ’ αλήθεια, για πόσες σειρές που είδατε τελευταία μπορείτε να το πείτε αυτό;

Mare of Easttown

Δεν χρειάζεστε καμία μίνι σειρά του ΗΒΟ να σας πει πόσο ηθοποιάρα είναι η Kate Winslet αλλά σε περίπτωση που χρειαστείτε μην πάτε μακρύτερα από αυτό το εξαιρετικά καλογραμμένο και καλοπαιγμένο “Broadchurch σε κωλοχώρι της Πενσυλβάνια”. Η βραβευμένη με Όσκαρ (και εσχάτως με Emmy) ηθοποιός υποδύεται μια ντετέκτιβ που προσπαθεί να μπαλανσάρει τη μίζερη προσωπική ζωή της με την έρευνα του φόνου ενός κοριτσιού (που ίσως συνδέεται με την εξαφάνιση ενός άλλου πριν ένα χρόνο), σε μια ασφυκτικά κλειστή κοινωνία όπου όλοι ξέρουν όλους και τα προβλήματα, τα μυστικά, οι φοβίες και οι αμαρτίες του ενός συνδέονται με των υπολοίπων. Εκτός από τρομερή σπουδή χαρακτήρων (αν και μεταξύ μας ελάχιστοι είναι συμπαθείς) και πειστική καταγραφή της (εν μέρει) αφόρητης καθημερινότητας σε ένα τόσο μικρό μέρος όπου όλοι ξέρουν τα πάντα για τους πάντες, είναι και ένα αρκετά σφιχτοδεμένο μυστήριο που κρύβει καλά τα μυστικά του μέχρι το τέλος. Βασικά θα έρθετε για το whodunit και την Winslet όμως θα μείνετε για το δράμα, τους χαρακτήρες και την ά-παι-χτη Jean Smart (έξοχη και στο Hacks) που υποδύεται τη γραφική μάνα της ηρωίδας. Και Θεέ μου αυτή η προφορά.

FULL DISCLOSURE: Το παρόν είναι μια πληρωμένη συνεργασία με την Cablenet όμως οι προτάσεις από τη συλλογή του ΗΒΟ είναι 100% προσωπικές και αληθινές αλλιώς δεν θα έφεραν την υπογραφή μου.