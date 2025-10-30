Ecommbx
Χειροπέδες σε γιο Τ/κ «βουλευτή» - Τον «τσάκωσαν» στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας
Χειροπέδες σε γιο Τ/κ «βουλευτή» - Τον «τσάκωσαν» στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

 30.10.2025 - 19:14
Στη σύλληψη ενός Τουρκοκύπριου στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παιδικής πορνογραφίας, προχώρησαν την Πέμπτη οι αστυνομικές Αρχές.

Πρόκειται για τον Τουρκοκύπριο Τζενκ Τοσούνογλου, ηλικίας 30 ετών, γιο Τ/κ «βουλευτή», ο οποίος συνελήφθη στις 11:40 στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου, ενώ επιχειρούσε να περάσει στις ελεύθερες περιοχές.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ εκπρόσωπος του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, ο Τοσούνογλου κατηγορείται για σοβαρό ποινικό αδίκημα, που αφορά παιδική πορνογραφία.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, πληροφορίες που διαβιβάστηκαν ενώπιον τους μέσω της Europol είχαν ως αποτέλεσμα την έκδοση εντάλματος σύλληψης, το οποίο εκτελέστηκε άμεσα.

Ο συλληφθείς κρατείται, ενώ η υπόθεση τελεί υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Ο 30χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο Παρασκευή ενώπιον δικαστηρίου, για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του.

Πολιτικούς λόγους πίσω από τη σύλληψη του γιού του στον Αγ. Δομέτιο βλέπει ο Τοσούνογλου

Πολιτικά κίνητρα βλέπει ο «ανεξάρτητος βουλευτής» Χασάν Τοσούνογλου πίσω από τη σύλληψη του γιού του Τζενκ από την Αστυνομία Κύπρου, κατά την διέλευσή του σήμερα, Πέμπτη από το οδόφραγμα Αγίου Δομετίου.

Σε ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Τοσούνογλου λέει ότι ενημερώθηκε για τη σύλληψη του γιού του, ωστόσο η οικογένεια δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει μαζί του. Υποστηρίζει παράλληλα ότι παραμένουν αδιευκρίνιστες οι κατηγορίες που του προσάπτει η Αστυνομία.

Ισχυρίζεται ότι υπάρχει «κάποιου είδους ψυχολογική παρενόχληση», ενώ υποστηρίζει ότι η ελευθερία ενός «αθώου νεαρού άνδρα θυσιάζεται για πολιτικά ζητήματα που δεν έχουν καμία σχέση μαζί του».

Λέει ακολούθως πως το πρώτο πράγμα που του έρχεται κατά νου είναι ότι «μπορεί να υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ του περιστατικού» και του γεγονότος ότι ο ίδιος είναι εκ των «εισηγητών» του «ψηφίσματος» για δύο κράτη που πέρασε από τη «βουλή» του ψευδοκράτους.

Ελπίζω, καταλήγει ότι «αυτό το σοβαρό λάθος θα διορθωθεί το συντομότερο».

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο «υπεξ» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου δήλωσε στην Κίπρις Ποστασί ότι το θέμα τυγχάνει διερεύνησης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

