ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Teaser: Αβέρωφ Νεοφύτου: Η πιο ανατρεπτική και εξομολογητική συνέντευξη της καριέρας του, αποκλειστικά στο ThemaOnline

 30.10.2025 - 19:16
Teaser: Αβέρωφ Νεοφύτου: Η πιο ανατρεπτική και εξομολογητική συνέντευξη της καριέρας του, αποκλειστικά στο ThemaOnline

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ανοίγει την καρδιά του στο Themaonline και τον Τάσο Θεοδώρου, μιλώντας χωρίς φίλτρα για όλα.

Από την Αργάκα, εκεί όπου βρίσκει την ηρεμία του, μας φιλοξενεί στο κτήμα του και μας ξεναγεί σε στιγμές που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από τον πολιτικό.


Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση, ο πρώην Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού μιλά για:

  • την πολιτική του διαδρομή και τις Προεδρικές εκλογές του 2028. Θα είναι υποψήφιος;

  • την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη,

  • τον νέο κατοχικό ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν

  • και τον Φειδία Παναγιώτου

Μια συνέντευξη που θα συζητηθεί.


Ο Αβέρωφ Νεοφύτου όπως δεν τον έχετε ξαναδείαληθινός, απρόβλεπτος, ανθρώπινος.

*Η συνέντευξη θα μεταδοθεί τη Δευτέρα 3/11/25

Δείτε το Teaser

