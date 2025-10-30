Αν μη τι άλλο πέτυχαν το ότι ο σεξισμός χτυπάει κόκκινο 

strong>Από επιτυχία σε επιτυχία το πάει η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη σε θέματα που αφορούν γυναίκες, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που οι γυναικείες οργανώσεις σκέφτονται να βγουν στους δρόμους με αίτημα να σταματήσει να ασχολείται μαζί τους.

Γιατί προφανώς και δεν το’ χει. Έτσι μετά την κολοσσιαία, ανεπανάληπτη επιτυχία του νομοσχεδίου εθελοντικής στράτευσης των γυναικών στο πλαίσιο του οποίου παρουσιάστηκαν... 2 (δύο ολογράφως, εδώ θα ήταν χρήσιμο το Γιαννάκειο Θεώρημα) ηρωίδες που -μεταξύ μας- αξίζουν μονιμότητα στην Εθνική Φρουρά για το θάρρος τους (κι εδώ που τα λέμε θα είναι πιο χρήσιμες από τις τέσσερις πρώην γραμματείς του που μας άφησε κληρονομιά στο Δημόσιο ο Νίκαρος) από χθες ο σεξισμός και οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών δέχονται το ισχυρότερο ίσως πλήγμα από την έναρξη του #metoo: σε επτά(!) διαβάσεις σε όλο το νησί τα φανάρια θα διαθέτουν γυναικείες φιγούρες αντί για τα (άφυλα στην πραγματικότητα) ανθρωπάκια που παίζει να σταματήσαμε να αποκαλούμε “Σταμάτη” και “Γρηγόρη” όταν υπήρχε ακόμα η Σοβιετική Ένωση.

Δεν ξέρω τι ακριβώς είχαν στο μυαλό τους η Επίτροπος Ισότητας κα Τζόζυ Χριστοδούλου και ο Υπουργός Μεταφορών κ. Αλέξης Βαφεάδης όταν περιχαρείς λες και ανακάλυψαν τη θεραπεία της φαλάκρας έκαναν τα αποκαλυπτήρια της φουστίτσας στα φανάρια μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο της Λευκωσίας (ίσως τον μέσο ττοπουζοκυπραίο παλαιάς κοπής να το βλέπει και να μονολογεί “ίντα τζαιρούς εφτάσαμεν, να αφήνουν τες γεναίτζες να διασχίζουν τον δρόμο”) σίγουρα πάντως δεν νομίζω να περίμεναν ότι θα γελούσε σύσσωμη η πλάση μαζί τους (αν μη τι άλλο πέτυχαν την ισότητα στο γεγονός ότι τους κράζουν εξίσου και τα δύο φύλα - κάτι είναι κι αυτό).

Τα πράγματα είναι απλά και δεν χρειάζεται Επίτροπος και Υπουργός να καταφεύγουν σε θεωρίες συνωμοσίας για το νέο τραγελαφικό φιάσκο: Καλοδεχούμενες τέτοιες κινήσεις αλλά είτε τις κάνεις εξ αρχής, ξέρεις όταν εγκαταστείς για πρώτη φορά φανάρια ως κανονικότητα δηλαδή, ή όταν έχεις λύσει, ή τουλάχιστον βρίσκεσαι σε καλό δρόμο, σοβαρά ζητήματα σεξισμού και ανισότητας που ταλανίζουν δεκαετίες τώρα τον μισό πληθυσμό σου. Όταν δεν ισχύει κανένα από τα δύο, τα αποκαλυπτήρια ενός... φαναριού με γυναικεία φιγούρα με φανφάρες και τυμπανοκρουσίες λες και ξεκίνησες single-handedly το... 5ο κύμα φεμινισμού, όχι μόνο φαντάζει το ίδιο γελοίο με το να προσπαθείς να σβήσεις δασικές πυρκαγιές με δεήσεις αλλά προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά στο κίνημα μέσω της γελοιοποίησης.

Ας πούμε, αν η Επίτροπος κόπτεται τόσο για την ισότητα, θα μπορούσε να ξεκινήσει από τον... μάστρο της. Μία από τις πρώτες προεκλογικές υποσχέσεις που αθέτησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και μάλιστα με το καλημέρα ήταν το πολυδιαφημισμένο 50-50 ανδρών και γυναικών στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε μια μάλλον τραγελαφική απόπειρα gaslighting έριξαν στο μείγμα... επιτρόπους, αναπληρωτές και προεδρικούς συνεργάτες για να μας πείσουν ότι το κυβερνητικό σχήμα ήταν 50-50 και να μας κάνουν να ξεχάσουμε ακόμα και τη στοιχειώδη αριθμητική του Δημοτικού. Που δεν ήταν. Ούτε κατά διάνοια. Στο Υπουργικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους Υπουργούς, τους Υφυπουργούς και τον Κυβ. Εκπρόσωπο υπήρχαν 12 άντρες και 6 γυναίκες (το μόνο... 50% που πέτυχε ο ΝΧ και σίγουρα όχι αυτό που είχε στο μυαλό του). Αν περιοριστούμε δε στα μέλη του Υπουργικού με δικαίωμα ψήφου (δηλαδή την πραγματική εκτελεστική εξουσία) που είναι μόνο οι Υπουργοί το αρχικό σχήμα ήταν ακόμα πιο απογοητευτικό με 8 άντρες και 3 γυναίκες. Η ίδια εικόνα παρέμεινε και μετά τον επεισοδιακό ανασχηματισμό με αναλογία 12 προς 7 και με την προσθήκη ενός προσωρινού Υφυπουργείου (το Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Μαριλένας Ραουνά) ενώ σε ότι αφορά τους Υπουργούς με δικαίωμα ψήφου η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη με 9 άνδρες και μόλις 2 γυναίκες.

Να μην πιάσουμε τις μόνιμες παθογένειες της κοινωνίας όπως το μισθολογικό χάσμα, οι διακρίσεις και αδικίες στην ισορροπία καριέρας και οικογένειας (όπου ποτέ και κανένας άνδρας δεν χάνει δουλειά ή προαγωγή επειδή έχει παιδιά), ο διάχυτος σεξισμός, η εκκωφαντική απουσία γυναικών από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων, η καταπίεση, η επιπόλαιη έως εχθρική αντιμετώπιση των γυναικών θυμάτων διακρίσεων, παρενόχλησης και βίας από τις Αρχές (πρόσφατο παράδειγμα οι καταγγελίες δύο γυναικών σε βάρος ανώτερου λειτουργού του Υπ. Παιδείας που έπεσαν στο κενό ενώ ο ίδιος πήρε και προαγωγή), οι γυναικοκτονίες, οι σεξουαλικές επιθέσεις που πολλαπλασιάζονται, ο κατάλογος μακρύς, ατελείωτος και επαναλαμβανόμενος.

Ο Πρόεδρος αθέτησε δύο φορές σε έναν χρόνο την υπόσχεση για 50-50 στο Υπουργικό, η Επίτροπος Ισότητας δεν είδε και δεν είπε το παραμικρό. Βλέπετε η απάντηση στο έμφυλο χάσμα είναι οι γυναικείες φιγούρες στα φώτα τροχαίας τα οποία, όχι ρε σεις, δεν συνηθίζουμε καθόλου να παραβιάζουμε ως λαός (την πιάσατε φαντάζομαι την ειρωνεία, σωστά;). Βλέποντας και τη φωτογραφία σκέφτεσαι ότι τουλάχιστον πέτυχαν το ότι ο σεξισμός χτυπάει κόκκινο.

Όσο για τον Υπουργό Μεταφορών η στήλη έχει μια ιδέα πως να ονομάσει τη γυναικεία φιγούρα στα φανάρια: Στυλιανή. Όπως η 19χρονη που σκοτώθηκε τον Οκτώβριο του ‘24 από Takata ενάμιση γαμημένο χρόνο αφότου ο ίδιος ενημερώθηκε από τον πατέρα του πρώτου νεκρού Κυριάκου Όξινου για την ύπαρξη των θανάσιμα ελαττωματικών αερόσακων. Και δεν έκανε τίποτα...

