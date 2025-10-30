«Άναψαν τα αίματα» στην Ολομέλεια: Καβγάς μεταξύ Αννίτας και Θεμιστοκλέους - «Κλείστε το μικρόφωνο»

«Θα εκφραστείτε με τον συγκεκριμένο τρόπο που γνωρίζετε μετά διαδικτυακά. Με επίθετα, ύβρεις και μη σεβασμό. Οπότε δεν χρειάζεται να προσβάλλετε και δεν θα σας επιτραπεί ο λόγος», ανέφερε η κα. Δημητρίου, ενώ ο βουλευτής συνέχιζε να φωνάζει με κλειστό μικρόφωνο.

«Σας ανακαλώ στην τάξη κύριε Θεμιστοκλέους. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε τους υπόλοιπους συναδέλφους γιατί εμένα είναι γνωστό ότι δε με σέβεστε. Είμαστε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ας το συνειδητοποιήσουμε επιτέλους», του είπε, με τον κ. Θεμιστοκλέους να απαντά «εσείς να το συνειδητοποιήσετε».