«Άναψαν τα αίματα» στην Ολομέλεια: Καβγάς μεταξύ Αννίτας και Θεμιστοκλέους - «Κλείστε το μικρόφωνο»
ΠΑΡΑ-THEMA

«Άναψαν τα αίματα» στην Ολομέλεια: Καβγάς μεταξύ Αννίτας και Θεμιστοκλέους - «Κλείστε το μικρόφωνο»

 30.10.2025 - 19:30
«Άναψαν τα αίματα» στην Ολομέλεια: Καβγάς μεταξύ Αννίτας και Θεμιστοκλέους - «Κλείστε το μικρόφωνο»

Ένταση σημειώθηκε κατά τη συνεδρία της Ολομέλειας ανάμεσα στην Πρόεδρο της Βουλής κα. Αννίτα Δημητρίου και του Βουλευτή Ανδρέα Θεμιστοκλέους, με την Πρόεδρο της Βουλής να ζητά να του κλείσουν το μικρόφωνο αφού ο βουλευτής ήταν εκτός θέματος.

«Θα εκφραστείτε με τον συγκεκριμένο τρόπο που γνωρίζετε μετά διαδικτυακά. Με επίθετα, ύβρεις και μη σεβασμό. Οπότε δεν χρειάζεται να προσβάλλετε και δεν θα σας επιτραπεί ο λόγος», ανέφερε η κα. Δημητρίου, ενώ ο βουλευτής συνέχιζε να φωνάζει με κλειστό μικρόφωνο.

«Σας ανακαλώ στην τάξη κύριε Θεμιστοκλέους. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε τους υπόλοιπους συναδέλφους γιατί εμένα είναι γνωστό ότι δε με σέβεστε. Είμαστε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ας το συνειδητοποιήσουμε επιτέλους», του είπε, με τον κ. Θεμιστοκλέους να απαντά «εσείς να το συνειδητοποιήσετε».

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αν μη τι άλλο πέτυχαν το ότι ο σεξισμός χτυπάει κόκκινο 

 30.10.2025 - 19:25
Επόμενο άρθρο

Βουλή: Θέσπισε πλαίσιο για έλεγχο ξένων επενδύσεων - Αναφορές σε «εμμονές» και «ιδεολογικές αγκυλώσεις»

 30.10.2025 - 19:48
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ανοίγει την καρδιά του στο Themaonline και τον Τάσο Θεοδώρου, μιλώντας χωρίς φίλτρα για όλα.

