Νύχτες τρόμου στα Λιβάδια: Νεαροί πετούν ρόδια σε σπίτια ηλικιωμένων ... Καμία σύλληψη - «Φοβόμαστε για τη ζωή μας!» - Φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νύχτες τρόμου στα Λιβάδια: Νεαροί πετούν ρόδια σε σπίτια ηλικιωμένων ... Καμία σύλληψη - «Φοβόμαστε για τη ζωή μας!» - Φωτογραφίες

 31.10.2025 - 06:25
Νύχτες τρόμου στα Λιβάδια: Νεαροί πετούν ρόδια σε σπίτια ηλικιωμένων ... Καμία σύλληψη - «Φοβόμαστε για τη ζωή μας!» - Φωτογραφίες

Αναστάτωση και φόβος επικρατούν το τελευταίο διάστημα σε γειτονιά των Λιβαδιών στη Λάρνακα, όπου, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, ομάδα νεαρών προκαλεί κάθε βράδυ επεισόδια, πετώντας ρόδια, λεμόνια και άλλα αντικείμενα στις πόρτες και τα παράθυρα σπιτιών, κυρίως ηλικιωμένων ανθρώπων.

Οι κάτοικοι αναφέρουν στο ThemaOnline ότι το φαινόμενο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς οι ηλικιωμένοι που διαμένουν μόνοι τους, πολλοί με σοβαρά προβλήματα υγείας, ζουν υπό καθεστώς τρόμου. Όπως περιγράφουν, από το απόγευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ακούγονται «μπαμ μπουμ» από τις ρίψεις, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κοιμηθούν και να νιώθουν διαρκώς απειλή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, όταν ένας πολίτης επιχείρησε να προσεγγίσει τους νεαρούς και να τους ζητήσει να σταματήσουν, εκείνοι του επιτέθηκαν λεκτικά και επιδεικτικά, λέγοντάς του πως «είμαστε πολλοί, είσαι ένας». Το περιστατικό αυτό, όπως αναφέρουν οι γείτονες, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το κλίμα φόβου και ανασφάλειας στην περιοχή, με αρκετούς κατοίκους να αποφεύγουν πλέον να βγαίνουν από τα σπίτια τους τις βραδινές ώρες.

Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες στον Δήμο και την Αστυνομία, η κατάσταση, όπως τονίζουν, παραμένει αμετάβλητη. Μάλιστα, οι κάτοικοι υποστηρίζουν πως υπάρχει οπτικογραφημένο υλικό που δείχνει ξεκάθαρα τους δράστες, ωστόσο, σύμφωνα με τους ίδιους, οι Αρχές δεν προχώρησαν σε καμία ενέργεια, επικαλούμενες ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι κάτοικοι διερωτώνται εύλογα κατά πόσο η έννοια των προσωπικών δεδομένων υπερισχύει όταν πρόκειται για περιστατικά παραβατικότητας και διατάραξης της δημόσιας τάξης, ζητώντας να ξεκαθαριστεί εάν τέτοιο μαρτυρικό υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί για εντοπισμό και σύλληψη των υπευθύνων.

Το ThemaOnline εξασφάλισε και φωτογραφικό υλικό από τις αυλές και τις εισόδους των σπιτιών, όπου φαίνονται ζημιές και σπασμένα ρόδια που άφησαν πίσω οι νυχτερινές επιθέσεις. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για κίνδυνο ατυχημάτων, αφού το έδαφος γλιστρά, αλλά και για σοβαρό ψυχολογικό αντίκτυπο στους ηλικιωμένους που ζουν καθημερινά μέσα στην αγωνία.

«Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από το να μπορούμε να κοιμηθούμε ήσυχοι στα σπίτια μας», δηλώνει κάτοικος της περιοχής, προσθέτοντας πως «αν δεν δράσουν άμεσα οι Αρχές, φοβόμαστε πως σύντομα θα υπάρξει τραυματισμός ή κάτι χειρότερο».

 

