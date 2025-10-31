Οι προκλήσεις που έρχονται αντιμέτωποι οι καταναλωτές – «Έρχεται δύσκολος χειμώνας»

Πρόκειται, όπως ανέφερε, για το παιδικό γάλα, τις παιδικές και ενήλικες πάνες, τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής, καθώς και για τα νωπά ή με απλή ψύξη φρούτα και λαχανικά.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι η διατήρηση του μηδενικού ΦΠΑ στα συγκεκριμένα προϊόντα μειώνει άμεσα τις δαπάνες των ευάλωτων νοικοκυριών, αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημά τους και βελτιώνει το επίπεδο διαβίωσης.

Μιλώντας στο ThemaOnline, o Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, σχολιάζοντας την παράταση που δόθηκε, τόνισε ότι «για όσους κρατάνε λεφτά και δεν έχουν οικονομικές δυσκολίες είναι το ίδιο είτε με τον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ είτε χωρίς, για όσους, όμως, έχουν οικονομικές δυσκολίες, είναι μεγάλη βοήθεια. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση αν αυτό θα αποτελέσει σημαντική βοήθεια για τα νοικοκυριά. Εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση του καθενός»

«Ως σύνδεσμος μας ευχαριστεί ότι παρατάθηκε, ήταν αναγκαίο να παραταθεί γιατί οι τιμές είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα και θα πρέπει να βοηθηθεί ο κόσμος», πρόσθεσε.

«Έρχεται δύσκολος χειμώνας»

Όσο αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα ο κύριος Δρουσιώτης σημείωσε ότι «οι τιμές είναι πολύ ψηλές και αυτή την στιγμή αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον κόσμο και κυρίως για αυτούς που δεν έχουν φωτοβολταικά»

«Η μεγαλύτερη μας ανησυχία τώρα είναι το ρεύμα γιατί δεν βλέπουμε στα επόμενα 1-2 χρόνια να μειώνεται, αντιθέτως μάλλον θα αυξάνεται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Ευτυχώς τα καύσιμα εδώ και 3-4 μήνες έχουν περίπου σταθερές τιμές και δεν έχουμε αυξήσεις», κατέληξε.