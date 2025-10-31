Halloween στην Κύπρο: Μια διαφορετική γιορτή πριν να μπούμε στο πνεύμα των Χριστουγέννων – Δείτε εκδηλώσεις σε όλες τις πόλεις

Το Halloween, προέρχεται από την αρχαία κελτική γιορτή του Samhain, η οποία σηματοδοτούσε το τέλος του καλοκαιριού και την αρχή του χειμώνα, και κατά την οποία πίστευαν ότι τα πνεύματα των νεκρών επέστρεφαν στη γη. Με την εξάπλωση του Χριστιανισμού, η γιορτή ενσωματώθηκε και συνδέθηκε με την Ημέρα των Αγίων Πάντων (1η Νοεμβρίου), με την παραμονή να ονομάζεται All Hallows' Eve (παραμονή των Αγίων Πάντων), από όπου προέρχεται και το όνομα "Halloween".

Tη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου, μικρά παιδιά μεταμφιέζονται κατά κανόνα σε κάτι τρομακτικό και επισκέπτονται σπίτια μαζεύοντας πολλά γλυκά, το γνωστό «Trick or Treat».

Το ThemaOnline μάζεψε διάφορες εκδηλώσεις για να περάσετε μία «spooky» βραδιά τόσο στις 31 Οκτωβρίου όσο και το Σαβαβτοκύριακο 1-2 Νοεμβρίου.

Nostalgia Trash Halloween Party

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου το Nostalgia επιστρέφει για άλλη μια βραδιά γεμάτη ανατριχίλα και συγκινήσεις στο 10ο ετήσιο Halloween Party μας και σε έναν από τους αγαπημένους μας χώρους στην Κύπρο, το Antonakis Music Hall στη Λευκωσία.

Halloween at Ithaki

Πολλές δραστηριότητες επιφυλάσσει στους μικρούς μας φίλους το Ithaki Amusement Park & Mini Golf στην Πέγεια.

Bite Me Halloween Party

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, μπείτε σε ένα σκοτεινό κάστρο γεμάτο νυχτερίδες και μυστήριες σκιές.

Στα decks o Λούκας Παυλίδης που θα ζωντανέψει τη νύχτα με spooky vibes και non-stop χορό στο Club Deep στη Λάρνακα.

Scream Theme Halloween Party

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στο Central Club με το Mix FM. Στα decks οι DJs Pettis N και Mr.Unkwn με ρυθμούς που κόβουν την ανάσα.

NecroComicCon 2025

Για τους λάτρεις του ComicCon ετοιμάζουν μία special βραδιά.

Rewind Halloween

Το Rewind επιστρέφει στο Rumours Bar! Ελάτε μαζί μας για μια ξεχωριστή, τρομακτική βραδιά την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου – όπου χορεύουμε σε απόλυτο πνεύμα Halloween!

2ο Φεστιβάλ Φθινοπώρου & Halloween: Ένα διήμερο φεστιβάλ, γεμάτο μαγεία και εκπλήξεις, στους βοτανόκηπους

Οι βοτανόκηποι Lumina σας προσκαλούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, να ζήσετε ένα διήμερο φεστιβάλ, γεμάτο φθινοπωρινή μαγεία και Halloween εκπλήξεις, σε έναν από τους πιο μαγευτικούς φυσικούς χώρους της Κύπρου, στον καταπράσινο Κόρνο.

Cyprus Halloween Fest: Το πιο μαγικό και διασκεδαστικό Halloween event για όλη την οικογένεια!

Ετοιμαστείτε για ένα αξέχαστο Halloween γεμάτο φαντασία, μαγεία και διασκέδαση!

Μικροί και μεγάλοι θα ζήσουν μια εμπειρία όπως καμία άλλη.

Cyprus Halloween Cosplay Marathon by GL Show – ο μεγαλύτερος οικογενειακός διαγωνισμός Halloween!

Magic Show με τον διάσημο Έλληνα μάγο Nick – ένα μαγικό θέαμα για όλη την οικογένεια!

Live Games επί σκηνής – “Halloween Black Box” – τόλμησε να ανακαλύψεις τι κρύβεται μέσα!

Facepainting Station – μεταμορφώσου στον αγαπημένο σου Halloween ήρωα!

CYBERNESS Halloween Market: Η Λεμεσός ετοιμάζεται για δύο μοναδικές, «τρομακτικά» διασκεδαστικές βραδιές!

Το CYBERNESS Halloween Market επιστρέφει στο Kolla στις 1 και 2 Νοεμβρίου, φέρνοντας μαζί του μουσική, κοστούμια, φαγητό, δημιουργία και πολλή ενέργεια.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ο χώρος pet-friendly, και όλοι — μικροί, μεγάλοι και… τετράποδοι φίλοι — είναι καλεσμένοι σε αυτή τη μεγάλη γιορτή!

Halloween Latin Party

Είτε είσαι ένας γλυκούλης βρικόλακας, μια μάγισσα ή ένα φάντασμα, η στολή σου θα κάνει τη βραδιά πιο μαγευτική.

