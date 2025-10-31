VIDEO: Αμήχανο ραντεβού στο First Dates: «Στα πρώτα δύο λεπτά μου λέει είμαι ανεξάρτητη, τι να σου πω εγώ τώρα, με μπλοκάκι;»

Αν και είχαν ως κοινό σημείο την αγάπη τους για τη μουσική για τα μπουζούκια, με τη Leyla να είναι τραγουδίστρια, τα πράγματα δεν εξελίχτηκαν καλά ανάμεσά τους.

Ο Κώστας είπε αρχικά στην κάμερα: «Και η Ρίτα Σακελλαρίου στα νιάτα της τραγουδίστρια ήτανε, αλλά δεν θα την έβλεπα ερωτικά. Δεν είχε δαχτυλίδι μέση τώρα. Είναι κάτι το οποίο θέλω». Από την πλευρά της, η Leyla σχολίασε: «Μου άρεσε μακριά αυτό που είδα. Δυστυχώς, όταν πήγα από κοντά ήταν μέχρι να μιλήσει».

Όταν οι δυο τους βρέθηκαν στο τραπέζι, η ατάκα της Leyla ότι είναι πολύ ανεξάρτητη προκάλεσε την αντίδραση του Κώστα. «Δηλαδή, ήρθε τώρα, στα πρώτα δύο τρία λεπτά μου λέει είμαι ανεξάρτητη. Τι να σου πω εγώ τώρα; Τι ανεξάρτητη; Τι είναι αυτό; Με μπλοκάκι;», είπε.

Στη συνέχεια, το γεγονός ότι ο Κώστας δέχτηκε να πληρώσουν διά δύο τον λογαριασμό δεν έκανε καλή εντύπωση στη Leyla. «Πολύ βαριά μαγκιά ρε παιδί μου και στο τέλος ο λογαριασμός μοιράστηκε. Φάνηκε εκεί ότι κάτι δεν πήγε καλά», ανέφερε με εκείνον να της απαντά: «Άμα μου κάνει κλικ δεν πάει εξ ημισείας».