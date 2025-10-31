Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleVIDEO: Αμήχανο ραντεβού στο First Dates: «Στα πρώτα δύο λεπτά μου λέει είμαι ανεξάρτητη, τι να σου πω εγώ τώρα, με μπλοκάκι;»
LIFESTYLE

VIDEO: Αμήχανο ραντεβού στο First Dates: «Στα πρώτα δύο λεπτά μου λέει είμαι ανεξάρτητη, τι να σου πω εγώ τώρα, με μπλοκάκι;»

 31.10.2025 - 23:33
VIDEO: Αμήχανο ραντεβού στο First Dates: «Στα πρώτα δύο λεπτά μου λέει είμαι ανεξάρτητη, τι να σου πω εγώ τώρα, με μπλοκάκι;»

Ένα αμήχανο ραντεβού παρουσιάστηκε στο επεισόδιο του First Dates την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου με πρωταγωνιστές τον «παλιάς σχολής» Κώστα και την «ανεξάρτητη» Leyla.

Αν και είχαν ως κοινό σημείο την αγάπη τους για τη μουσική για τα μπουζούκια, με τη Leyla να είναι τραγουδίστρια, τα πράγματα δεν εξελίχτηκαν καλά ανάμεσά τους.

Ο Κώστας είπε αρχικά στην κάμερα: «Και η Ρίτα Σακελλαρίου στα νιάτα της τραγουδίστρια ήτανε, αλλά δεν θα την έβλεπα ερωτικά. Δεν είχε δαχτυλίδι μέση τώρα. Είναι κάτι το οποίο θέλω». Από την πλευρά της, η Leyla σχολίασε: «Μου άρεσε μακριά αυτό που είδα. Δυστυχώς, όταν πήγα από κοντά ήταν μέχρι να μιλήσει».

Δείτε το βίντεο

Όταν οι δυο τους βρέθηκαν στο τραπέζι, η ατάκα της Leyla ότι είναι πολύ ανεξάρτητη προκάλεσε την αντίδραση του Κώστα. «Δηλαδή, ήρθε τώρα, στα πρώτα δύο τρία λεπτά μου λέει είμαι ανεξάρτητη. Τι να σου πω εγώ τώρα; Τι ανεξάρτητη; Τι είναι αυτό; Με μπλοκάκι;», είπε.

Στη συνέχεια, το γεγονός ότι ο Κώστας δέχτηκε να πληρώσουν διά δύο τον λογαριασμό δεν έκανε καλή εντύπωση στη Leyla. «Πολύ βαριά μαγκιά ρε παιδί μου και στο τέλος ο λογαριασμός μοιράστηκε. Φάνηκε εκεί ότι κάτι δεν πήγε καλά», ανέφερε με εκείνον να της απαντά: «Άμα μου κάνει κλικ δεν πάει εξ ημισείας».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σκληρές εικόνες: Εντοπίστηκαν σκοτωμένα άγρια ζώα στην κατάψυξη και έξι κυνηγετικά όπλα
Προσοχή αν ταξιδεύετε σε αυτή τη χώρα – Επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας, συνεχιζόμενες αναταραχές – Ταξιδιωτική οδηγία από ΥΠΕΞ
Μετά το VAR έρχεται ο «iPad-διαιτητής»;
Ροτβάιλερ επιτέθηκε και τραυμάτισε πολίτη - Mεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο
Halloween σε... κυπριακό γήπεδο: Επική αμφίεση από μικρή φίλαθλο - Δείτε φωτογραφίες
Νέα άφιξη στη Λευκωσία: Μια γλυκιά εμπειρία με άρωμα... κανέλας - Αναμένονται νέες προσθήκες στο μενού - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠτΔ: Τα μικρά κράτη πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά τα διεθνή δεδομένα

 31.10.2025 - 23:08
Επόμενο άρθρο

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Δύο νεκροί σε φωτιά σε διαμέρισμα - Γιος έκαψε την μάνα και τον θείο του - Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες

 31.10.2025 - 23:57
ΠτΔ: Τα μικρά κράτη πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά τα διεθνή δεδομένα

ΠτΔ: Τα μικρά κράτη πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά τα διεθνή δεδομένα

Τα μικρά κράτη είναι απολύτως αναγκαίο να διαβάζουν και να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα διεθνή δεδομένα και να εργάζονται, στη βάση συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού, για ενίσχυση όλων των παραγόντων ισχύος τους, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι "αυτό είναι που πράττουμε σήμερα ως διακυβέρνηση του τόπου".

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Τα μικρά κράτη πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά τα διεθνή δεδομένα

ΠτΔ: Τα μικρά κράτη πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά τα διεθνή δεδομένα

  •  31.10.2025 - 23:08
Νέα αύξηση στις τιμές καυσίμων στα κατεχόμενα – Αντιδράσεις από επιχειρήσεις, ανησυχία για μείωση των διελεύσεων από τις ελεύθερες περιοχές

Νέα αύξηση στις τιμές καυσίμων στα κατεχόμενα – Αντιδράσεις από επιχειρήσεις, ανησυχία για μείωση των διελεύσεων από τις ελεύθερες περιοχές

  •  31.10.2025 - 21:11
Φόνος Σταύρου Δημοσθένους: Στα ίχνη διάφορων εμπλεκόμενων, όχι όμως του εκτελεστή

Φόνος Σταύρου Δημοσθένους: Στα ίχνη διάφορων εμπλεκόμενων, όχι όμως του εκτελεστή

  •  31.10.2025 - 22:50
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Δύο νεκροί σε φωτιά σε διαμέρισμα - Γιος έκαψε την μάνα και τον θείο του - Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Δύο νεκροί σε φωτιά σε διαμέρισμα - Γιος έκαψε την μάνα και τον θείο του - Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες

  •  31.10.2025 - 23:57
Teaser: Αβέρωφ Νεοφύτου: Η πιο ανατρεπτική και εξομολογητική συνέντευξη της καριέρας του, αποκλειστικά στο ThemaOnline

Teaser: Αβέρωφ Νεοφύτου: Η πιο ανατρεπτική και εξομολογητική συνέντευξη της καριέρας του, αποκλειστικά στο ThemaOnline

  •  30.10.2025 - 19:16
Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 58χρονος γνωστός τηλεοπτικός σεφ - Τα χρέη του είχαν φτάσει τα 2,5 εκατ. ευρώ

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 58χρονος γνωστός τηλεοπτικός σεφ - Τα χρέη του είχαν φτάσει τα 2,5 εκατ. ευρώ

  •  31.10.2025 - 20:42
Halloween σε... κυπριακό γήπεδο: Επική αμφίεση από μικρή φίλαθλο - Δείτε φωτογραφίες

Halloween σε... κυπριακό γήπεδο: Επική αμφίεση από μικρή φίλαθλο - Δείτε φωτογραφίες

  •  31.10.2025 - 20:20
«Ντου» στα Λατσιά για αδασμολόγητα τσιγάρα – Χειροπέδες σε 76χρονη ιδιοκτήτρια υποστατικού, γνωστή στις Αρχές – Δείτε φωτογραφίες

«Ντου» στα Λατσιά για αδασμολόγητα τσιγάρα – Χειροπέδες σε 76χρονη ιδιοκτήτρια υποστατικού, γνωστή στις Αρχές – Δείτε φωτογραφίες

  •  31.10.2025 - 22:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα