ΔΙΕΘΝΗ

Προβλήματα στις πτήσεις από και προς Βερολίνο λόγω εντοπισμού drone

 01.11.2025 - 08:29
Προβλήματα στις πτήσεις από και προς Βερολίνο λόγω εντοπισμού drone

Ο εντοπισμός drone κοντά στο αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου (BER) προκάλεσε καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων το βράδυ της Παρασκευής.

Η αστυνομία ερευνά την περιοχή με ελικόπτερα, ενώ στο μεταξύ συνεχίζονται οι πτήσεις και έχει αρθεί η νυχτερινή απαγόρευση.

Το εν λόγω drone πετούσε στο νότιο τμήμα του αεροδρομίου, όπου το εντόπισε εργαζόμενος στις εγκαταστάσεις. Αμέσως μετά η παρουσία του επιβεβαιώθηκε και από αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή. Οι πτήσεις ανεστάλησαν για δύο ώρες, από τις 21:00 έως τις 23:00 (ώρα Ελλάδος), με αποτέλεσμα 11 αεροσκάφη να εκτραπούν στα αεροδρόμια της Λειψίας, της Δρέσδης και του Αμβούργου. Κάποια άλλα έκαναν κύκλους πάνω από το Βερολίνο, ενώ τρεις πτήσεις, προς το Λονδίνο, το Μπέρμιγχαμ και την Στοκχόλμη, ακυρώθηκαν.

Η αστυνομία παρακολουθεί το αεροδρόμιο με δύο ελικόπτερα με σκοπό να εντοπίσει είτε το drone είτε τον χειριστή του, ενώ στο μεταξύ οι πτήσεις επαναλαμβάνονται. «Λόγω της κατάστασης, η αρχή ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας έχει εγκρίνει εξαίρεση από την απαγόρευση νυχτερινών πτήσεων - οι απογειώσεις επιτρέπονται έως τις 02:00 και οι προσγειώσεις έως τις 05:00 (ώρα Ελλάδος).

Τα περιστατικά με τον εντοπισμό drones κοντά σε γερμανικά αεροδρόμια έχουν το τελευταίο διάστημα αυξηθεί σημαντικά. Στις αρχές Οκτωβρίου προκλήθηκε χάος στο αεροδρόμιο του Μονάχου επί δύο ημέρες, όταν στην περιοχή εθεάθησαν drones. Στο μεταξύ, η γερμανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει τη δημιουργία ειδικού κέντρου συντονισμού της αντιμετώπισης drones, ενώ έχει πλέον εξουσιοδοτήσει την αστυνομία ακόμη και να τα καταρρίπτει υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

