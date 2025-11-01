Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον αέρα η συμφωνία για την ΑΤΑ – Αντισταθμιστικά μέτρα ζήτησαν οι εργοδότες

 01.11.2025 - 08:35
Στον αέρα η συμφωνία για την ΑΤΑ – Αντισταθμιστικά μέτρα ζήτησαν οι εργοδότες

Έξι ώρες οι υπουργοί Εργασίας και Οικονομικών προσπαθούσαν χωρίς αποτέλεσμα να πετύχουν καταρχήν συμφωνία στο φλέγον ζήτημα της ΑΤΑ, η οποία σύμφωνα με το παρασκήνιο που προηγήθηκε αλλά και την πορεία της διαβούλευσης φαινόταν κατορθωτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΡΙΚ η εργοδοτική πλευρά ζήτησε επιπλέον αντισταθμιστικά μέτρα.

Διαφωνίες παρουσιάστηκαν και στο λεκτικό της αποτύπωσης της καταρχήν συμφωνίας με τα εμπλεκόμενα μέρη να προβάλλουν επιφυλάξεις και αμφισβητήσεις.

Χρήσιμο και εποικοδομητικό χαρακτήρισε τον κύκλο συναντήσεων που πραγματοποιήθηκε, ο Υπουργός Εργασίας.

Ο Γιάννης Παναγιώτου μιλώντας μετά τη συνάντηση σημείωσε ότι μέσα από τον διάλογο διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο συγκλίσεων που μπορεί να αξιοποιηθεί για την επίτευξη της επιδιωκόμενης συμφωνίας.

Χαρακτήρισε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κοινωνικών εταίρων ως πολύ μικρής έκτασης για να περιορίσουν την προοπτική για κατάληξη συμφωνίας.

ΠΗΓΗ: news.rik.cy

Η Κύπρος εισέρχεται στην τελική ευθεία για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις προετοιμασίες να βρίσκονται στο τελικό στάδιο τόσο στη Λευκωσία όσο και στις Βρυξέλλες.

