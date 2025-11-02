Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΜητσοτάκης στην Κύπρο: «Ανάγκη για πατριωτισμό της ευθύνης»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην Κύπρο: «Ανάγκη για πατριωτισμό της ευθύνης»

 02.11.2025 - 13:11
Μητσοτάκης στην Κύπρο: «Ανάγκη για πατριωτισμό της ευθύνης»

«Ανάγκη έχουμε τον πατριωτισμό της ευθύνης του ρεαλισμού και του αποτελέσματος», δήλωσε σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθύνοντας τον επιμνημόσυνο λόγο στο 12ο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στον καθεδρικό ναό Αποστόλου Βαρνάβα, στη Λευκωσία, χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεώργιου.

Κατά την ομιλία του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μνημονεύοντας τον Γλαύκο Κληρίδη, αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδραμάτισε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Κυπριακό, καθώς και στην παρακαταθήκη του στο σήμερα, αλλά και στις σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. Αναφέρθηκε, εξάλλου, στους δεσμούς της Νέας Δημοκρατίας με τον ΔΗΣΥ, το κόμμα που ίδρυσε ο Γλαύκος Κληρίδης.

Τον κ. Μητσοτάκη συνόδευσαν η σύζυγός του, Μαρέβα, και ο Βουλευτής Επικρατείας, Χρήστος Στυλιανίδης. Το παρών στο μνημόσυνο έδωσαν μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και του ΔΗΣΥ, Νίκος Αναστασιάδης, ο πρώην Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Βουλευτής Αβέρωφ Νεοφύτου και Βουλευτές και ιστορικά στελέχη του ΔΗΣΥ. Τον Προέδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη εκπροσώπησε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η εμπειρία του Γλαύκου Κληρίδη και το απόσταγμα των τελευταίων δεκαετιών «μας διδάσκουν ότι η καθήλωση μπορεί τελικά να συνεπάγεται οπισθοχώρηση, αλλά και ότι πίσω από τις κορώνες του ψευτοπατρωτισμού του παρόντος, κρύβονται συχνά οι αποτυχίες του μέλλοντος», προσθέτοντας ότι αυτές «δεν τις έχουμε ανάγκη ούτε στη Λευκωσία, ούτε και στην Αθήνα. Ανάγκη έχουμε από τον πατριωτισμό της ευθύνης, του ρεαλισμού και του αποτελέσματος».

Σημειώνοντας ότι «Αθήνα και Λευκωσία συμβαδίζουν με απόλυτη ταύτιση στον ίδιο δρόμο, με συνέπεια και με αποφασιστικότητα», ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι στο πλαίσιο αυτό επιτεύχθηκε και η επανέναρξη των άτυπων συζητήσεων για το Κυπριακό, υπό τη σκέπη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, μετά το Κραν Μοντανά και μία μακρά περίοδο στασιμότητας.

Όπως επισήμανε, στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε καθοριστικά και η ελληνική κυβέρνηση, «πάντα σε συμφωνία με την κυβέρνηση της Κύπρου, εμμένοντας στο υφιστάμενο πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για ΔΔΟ, με πολιτική ισότητα, με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια, μία πολιτική προσωπικότητα και απορρίπτοντας, προφανώς, ως απαράδεκτα τα επιχειρήματα για λύση δύο κρατών».

Ανέφερε, ακόμα, ότι η κάθε χώρα ξεχωριστά φροντίζει παράλληλα και για την οικονομική, αμυντική και κοινωνική θωράκισή της. «Η οικονομία είναι συντελεστής άμυνας. Η άμυνα είναι παράγοντας της αποτελεσματικής δημοκρατίας. Αλλά και τα δύο μαζί είναι τα κλειδιά για την κοινωνική συνοχή», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας μίλησε για τη στρατηγική συμπόρευση των δύο χωρών, λέγοντας ότι «ιδίως στην εξωτερική πολιτική, θετικές εξελίξεις προκύπτουν μόνο με την ενεργή διπλωματία, όχι με στασιμότητα, που οδηγεί στην παγίωση των κακώς κειμένων και τελικά στην περιθωριοποίηση, και με την πεποίθηση ότι όποιος έχει ισχυρά κινήματα και το δίκαιο δίπλα του μπορεί τελικά να αλλάζει τους συσχετισμούς, με ευθύνη, αλλά και με τόλμη, με ρεαλισμό, αλλά και με διεκδίκηση».

Είπε, εξάλλου, ότι «τα δύο κέντρα του ελληνισμού αποτελούν τους ισχυρότερους φάρους σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο» και πρόσθεσε ότι «αποτελούν, επίσης, δύο ευρωπαϊκά κράτη που αναπτύσσουν την οικονομία τους πολύ ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δύο ευρωπαϊκά κράτη τα οποία μειώνουν το χρέος τους ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και, ακόμα, μετέχοντας παράλληλα στην διαμόρφωση του νέου ενεργειακού χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, με σημαντικά έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης».

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι ο Γλαύκος Κληρίδης ήταν «από τους πρώτους που διάγνωσαν ότι ένα ανεξάρτητο κυπριακό κράτος ήταν η βέλτιστη λύση για τον ελληνισμό μετά το τέλος του αγώνα της ΕΟΚΑ» και επεσήμανε ότι το 1974, ήταν παρών ως προεδρεύων της Δημοκρατίας στη μεγαλύτερη δοκιμασία της και ότι ανέλαβε τη διαχείριση της τουρκικής εισβολής.

«Γνώριζε ασφαλώς τα εμπόδια που θα συναντούσε αυτό το εγχείρημα», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. «Γι' αυτό και ήταν ήδη από το 1976 θερμός υποστηρικτής του Ευρωπαϊκού προσανατολισμού», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ο Κληρίδης, «χαράζοντας κοινή στρατηγική με την Ελλάδα, πέτυχε την πολυπόθητη ένταξη της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι αποτελεί παράσημο για έναν πολιτικό, «να τον μνημονεύουν ως οδηγό δράσης σε προκλήσεις που έπονται της δικιάς του ζωής, όχι γιατί κέρδισε όλες τις μάχες αλλά γιατί δεν δείλιασε να τις δώσει».

«Πιστεύω ότι ο ιδανικός φόρος τιμής στη μνήμη του Γλαύκου Κληρίδη είναι να ξαναδιαβάσουμε τη διαδρομή του με την ματιά του σήμερα, αντλώντας διδάγματα και προσαρμόζοντας με τόλμη και αυτοπεποίθηση την τακτική μας στην υπηρεσία του μεγάλου στόχου που μας ενώνει με την μία ενωμένη και ειρηνική Κύπρο», κατέληξε.

Σε αναφορά του μετά τον επιμνημόσυνο λόγο του Έλληνα Πρωθυπουργού και πριν το τέλος της θείας λειτουργίας, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος καλωσόρισε «στην Κύπρο και στον καθεδρικό μας ναό» τον κ. Μητσοτάκη λέγοντας ότι «ως εκκλησία επιθυμούμε να σας υπενθυμίσουμε τα αυτονόητα: Ότι προσβλέπουμε εμείς ως ελληνισμός, ως μητέρα πατρίδα στην Ελλάδα και αναμένουμε από εκεί την πλήρη συμπαράσταση σας για ευόδωση του κοινού μας αγώνα. Ο Θεός μαζί σας».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιάνουν τους σιηπέτους οι κυνηγοί - «Πρεμιέρα» για την χειμερινή περίοδο – Πάνω από 37.000 άτομα στην ύπαιθρο
Επεισοδιακή καταδίωξη: Εμβόλισε περιπολικό και τον βρήκαν με κοκαΐνη – Συνελήφθη 26χρονος στη Λεμεσό
Κρήτη: «Ζωσμένο» από αστυνομικούς το χωριό Βορίζια μετά τους πυροβολισμούς, σήμερα η κηδεία του 39χρονου - Φόβοι για νέο κύκλο αίματος
Ελλάδα: Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Τον σκότωσαν με καλάσνικοφ σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα
Video: Δέκα άνθρωποι μαχαιρώθηκαν μέσα σε τρένο στη Βρετανία, δύο συλλήψεις
Όταν η αλήθεια ενοχλεί: Ένα σύστημα που «μακιγιάρει» τη βία στα σχολεία για να μη φανεί το σάπισμα στη ρίζα
Καιρός: Καλοκαίρι... μέσα στον Νοέμβρη - Πότε αλλάζει η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτή είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους έχουν γεννηθεί μετά το 2007

 02.11.2025 - 13:01
Επόμενο άρθρο

Αυτός είναο ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο

 02.11.2025 - 13:43
Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο «Τ»: «Δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος του κατεστημένου» – «Το ΑΛΜΑ είναι εξωσυστημικό κόμμα»

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο «Τ»: «Δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος του κατεστημένου» – «Το ΑΛΜΑ είναι εξωσυστημικό κόμμα»

Ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σε μια εκτενή συνέντευξη στο «Τ» μιλά για όλους και για όλα. Λίγες μέρες μετά την εξαγγελία των πρώτων υποψηφίων βουλευτών, ο κ. Μιχαηλίδης αναλύει τις θέσεις του ΑΛΜΑ και σημειώνει ότι το κόμμα, δεν πρόκειται να γίνει μέρος του κατεστημένου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο «Τ»: «Δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος του κατεστημένου» – «Το ΑΛΜΑ είναι εξωσυστημικό κόμμα»

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο «Τ»: «Δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος του κατεστημένου» – «Το ΑΛΜΑ είναι εξωσυστημικό κόμμα»

  •  02.11.2025 - 07:39
Φόνος Δημοσθένους: Έτσι συνδέεται ο 31χρονος με την υπόθεση - Η σχέση του με τους δυο στη Θεσσαλονίκη και όσα ισχυρίζεται

Φόνος Δημοσθένους: Έτσι συνδέεται ο 31χρονος με την υπόθεση - Η σχέση του με τους δυο στη Θεσσαλονίκη και όσα ισχυρίζεται

  •  02.11.2025 - 12:14
Σοβαρός τραυματισμός 28χρονου σε τροχαίο στη Λευκωσία – Αναζητείται οδηγός που εγκατέλειψε τη σκηνή

Σοβαρός τραυματισμός 28χρονου σε τροχαίο στη Λευκωσία – Αναζητείται οδηγός που εγκατέλειψε τη σκηνή

  •  02.11.2025 - 11:46
Τροχαίο με αναποδογυρισμένο όχημα στον αυτοκινητόδρομο - Κυκλοφοριακό χάος στο σημείο - Δείτε φωτογραφίες

Τροχαίο με αναποδογυρισμένο όχημα στον αυτοκινητόδρομο - Κυκλοφοριακό χάος στο σημείο - Δείτε φωτογραφίες

  •  02.11.2025 - 14:04
Trailer: Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο Themaonline: Οι Προεδρικές του 2028, η Αννίτα, ο Φειδίας και η...μοίρα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Trailer: Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στο Themaonline: Οι Προεδρικές του 2028, η Αννίτα, ο Φειδίας και η...μοίρα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

  •  01.11.2025 - 09:03
Kρήτη: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια - «Άδειασε δύο γεμιστήρες προς τον κόσμο στην πλατεία»

Kρήτη: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια - «Άδειασε δύο γεμιστήρες προς τον κόσμο στην πλατεία»

  •  02.11.2025 - 13:53
Ελλάδα: Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Τον σκότωσαν με καλάσνικοφ σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα

Ελλάδα: Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Τον σκότωσαν με καλάσνικοφ σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα

  •  02.11.2025 - 08:19
Καιρός: Καλοκαίρι... μέσα στον Νοέμβρη - Πότε αλλάζει η θερμοκρασία

Καιρός: Καλοκαίρι... μέσα στον Νοέμβρη - Πότε αλλάζει η θερμοκρασία

  •  02.11.2025 - 08:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα