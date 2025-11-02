Ecommbx
Αυτή είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους έχουν γεννηθεί μετά το 2007
LIKE ONLINE

Αυτή είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους έχουν γεννηθεί μετά το 2007

 02.11.2025 - 13:01
Αυτή είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους έχουν γεννηθεί μετά το 2007

Οι Μαλδίβες άρχισαν να εφαρμόζουν την απαγόρευση καπνίσματος σε όσους γεννήθηκαν μετά τον Ιανουάριο του 2007, καθιστώντας τη χώρα τη μόνη με γενεαλογική απαγόρευση του καπνού, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Η κίνηση, η οποία ξεκίνησε από τον πρόεδρο, Μοχαμέντ Μουίζου, νωρίτερα φέτος και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου, θα «προστατεύσει τη δημόσια υγεία και θα προωθήσει μια γενιά χωρίς καπνό», ανέφερε το υπουργείο.

«Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, τα άτομα που γεννήθηκαν την 1η Ιανουαρίου 2007 ή μετά απαγορεύεται να αγοράζουν, να χρησιμοποιούν ή να πωλούν προϊόντα καπνού στις Μαλδίβες», πρόσθεσε.

Το μέτρο ισχύει επίσης για τους επισκέπτες της χώρας, η οποία αποτελείται από 1.191 μικροσκοπικά κοραλλιογενή νησάκια, διάσπαρτα σε απόσταση περίπου 800 χλμ. (500 μίλια) κατά μήκος του ισημερινού και γνωστά για τον πολυτελή τουρισμό τους.

Το υπουργείο δήλωσε ότι διατηρεί επίσης μια ολοκληρωτική απαγόρευση της εισαγωγής, πώλησης, διανομής, κατοχής και χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και προϊόντων ατμίσματος, η οποία ισχύει για όλα τα άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η πώληση προϊόντων καπνού σε ανήλικο άτομο επισύρει ποινή 50.000 ρουφιά (3.200 δολάρια), ενώ η χρήση συσκευών ατμίσματος επισύρει πρόστιμο 5.000 ρουφιά (320 δολάρια).

Πηγή: Guardian

Πηγή: Guardian

 

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο «Τ»: «Δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος του κατεστημένου» – «Το ΑΛΜΑ είναι εξωσυστημικό κόμμα»

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο «Τ»: «Δεν πρόκειται να γίνουμε μέρος του κατεστημένου» – «Το ΑΛΜΑ είναι εξωσυστημικό κόμμα»

Ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σε μια εκτενή συνέντευξη στο «Τ» μιλά για όλους και για όλα. Λίγες μέρες μετά την εξαγγελία των πρώτων υποψηφίων βουλευτών, ο κ. Μιχαηλίδης αναλύει τις θέσεις του ΑΛΜΑ και σημειώνει ότι το κόμμα, δεν πρόκειται να γίνει μέρος του κατεστημένου.

