VIDEO: Τα ορφανά ελεφαντάκια του Ναϊρόμπι κοιμούνται με τους φροντιστές τους

Μια φωτογραφία από το επιτυχημένο πρόγραμμα διάσωσης μωρών ελεφάντων που απεικονίζει τους φροντιστές να κοιμούνται μαζί με τα μωρά ελεφαντάκια, αναδημοσιεύθηκε και κάνε εκ νέου τον γύρο του κόσμου την τελευταία εβδομάδα έχοντας γίνει ξανά viral.

We often find that orphans who were on their own for some time are just relieved to be in safe, kind hands, and Arthi definitely falls in this category.



He was only rescued two months ago, but already he has the evening milk routine down pat! Thanks to lots of nutritious… pic.twitter.com/qfisZSiEBm — Sheldrick Wildlife Trust (@SheldrickTrust) October 30, 2025

Το Sheldrick Wildlife Trust είναι ένας πρωτοπόρος οργανισμός προστασίας της φύσης, αφιερωμένος στην προστασία της άγριας ζωής και τη διατήρηση των οικοτόπων στην Ανατολική Αφρική. Δεν αφορά μονάχα τους ελέφαντες καθώς έχει διασώσει δεκάδες είδη άγριας ζωής στην Αφρική.

When the orphaned elephants wander out each morning, Maxwell plods from his sheltered area and waits for them to pass his gate.



Taroha, Olomunyak, Pardamat, Kerrio and Kamili often stop to greet the blind black rhino on their way to the forest. Maxwell stands very still during… pic.twitter.com/KIQHi0i8HU — Sheldrick Wildlife Trust (@SheldrickTrust) October 26, 2025

Το βράδυ τα ελεφαντάκια ψάχνουν την μαμά τους

Όπως εξηγεί η οργάνωση, μόλις πέφτει η νύχτα, τα ελεφαντάκια είχαν συνηθίσει να κάθονται δίπλα από τη μαμά τους που τα προστάτευε. Όσα έμειναν ορφανά, μπορεί το βράδυ να κλαίνε και να είναι ανήσυχα, ψάχνοντας να ακουμπήσουν με την προβοσκίδα το πρόσωπο αναφοράς. Οι φροντιστές του Sheldrick Wildlife Trust μένουν στο πλευρό τους όλη τη νύχτα, μιλώντας τους και αγγίζοντας απαλά τα μέτωπά τους όπως ακριβώς η μαμά τους.

Πέρα από την μνήμη, οι ελέφαντες είναι γνωστοί για την συναισθηματική τους νοημοσύνη. Είναι κοινωνικά ζώα με την ικανότητα να δημιουργούν βαθιές συναισθηματικές σχέσεις και φιλίες. Ο πόνος της απώλειας της μητέρας είναι συχνά αβάστακτος για τα ελεφαντάκια και μπορεί να χρειαστούν μήνες ή χρόνια για να αναρρώσουν από το τραύμα.

Όμως μοιάζουν με τον άνθρωπο. Τα ελεφαντάκια μπορούν να θεραπευτούν, να μάθουν να εμπιστεύονται ξανά και να δημιουργήσουν συναισθηματικούς δεσμούς με βάθος μεταξύ τους. Αυτή η ανθεκτικότητα είναι που επιτρέπει στα ορφανά να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν, ακόμα και μετά από τις πιο επίπονες εμπειρίες.

Οι φροντιστές μετά από χρόνια εμπειρία, έχουν γίνει εξπέρ στο να διαβάζουν τη γλώσσα του σώματος των ελεφάντων και να αναγνωρίζουν τα σημάδια δυσφορίας. Ανταποκρίνονται με απαλό άγγιγμα, καθησυχαστικά λόγια και σταθερή παρουσία.

These dogs are a living, breathing testament to the impact of our field conservation work. 20 years ago, when we started working in the Northern Area of Tsavo East National Park, it was rare to see a single African wild dog. They are vulnerable to snares, human-wildlife conflict,… pic.twitter.com/GLfSGF0YaE — Sheldrick Wildlife Trust (@SheldrickTrust) October 31, 2025

Οι παγίδες των λαθροκυνηγών είναι επικίνδυνες για όλα τα ζώα

Η πάνω ανάρτηση, αναφέρεται στα αφρικανικά αγριόσκυλα. Λένε πως όταν ξεκινήσαν να εργάζονται στη βόρεια περιοχή του Εθνικού Πάρκου Tsavo East, ήταν σπάνιο να δει κανείς έστω και ένα αφρικανικό άγριο σκυλί. Είναι ευάλωτα σε παγίδες, συγκρούσεις μεταξύ ανθρώπων και άγριων ζώων και ασθένειες, ενώ οι παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή είχαν επιβαρύνει το είδος.

Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας, ξεκίνησαν εκτεταμένες δράσεις κατά της λαθροθηρίας στη βόρεια περιοχή, εγκαθιστώντας ομάδες στο τοπίο και πραγματοποιώντας τακτικές περιπολίες από το έδαφος και τον αέρα. Συνολικά δρουν 29 ομάδες ενάντια στη λαθροθηρία.

Αφαιρώντας τις παγίδες και μειώνοντας τις απειλές σε όλο το οικοσύστημα, βοήθησαν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου τα σκυλιά μπορούσαν να ανακάμψουν. Με κάθε είδος ισχύει μια αντίστοιχη ιστορία.

ΠΗΓΗ: in.gr