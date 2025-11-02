VIDEO: Τα ορφανά ελεφαντάκια του Ναϊρόμπι κοιμούνται με τους φροντιστές τους

Μια φωτογραφία από το επιτυχημένο πρόγραμμα διάσωσης μωρών ελεφάντων που απεικονίζει τους φροντιστές να κοιμούνται μαζί με τα μωρά ελεφαντάκια, αναδημοσιεύθηκε και κάνε εκ νέου τον γύρο του κόσμου την τελευταία εβδομάδα έχοντας γίνει ξανά viral.
Το Sheldrick Wildlife Trust είναι ένας πρωτοπόρος οργανισμός προστασίας της φύσης, αφιερωμένος στην προστασία της άγριας ζωής και τη διατήρηση των οικοτόπων στην Ανατολική Αφρική. Δεν αφορά μονάχα τους ελέφαντες καθώς έχει διασώσει δεκάδες είδη άγριας ζωής στην Αφρική.
Το βράδυ τα ελεφαντάκια ψάχνουν την μαμά τους
Όπως εξηγεί η οργάνωση, μόλις πέφτει η νύχτα, τα ελεφαντάκια είχαν συνηθίσει να κάθονται δίπλα από τη μαμά τους που τα προστάτευε. Όσα έμειναν ορφανά, μπορεί το βράδυ να κλαίνε και να είναι ανήσυχα, ψάχνοντας να ακουμπήσουν με την προβοσκίδα το πρόσωπο αναφοράς. Οι φροντιστές του Sheldrick Wildlife Trust μένουν στο πλευρό τους όλη τη νύχτα, μιλώντας τους και αγγίζοντας απαλά τα μέτωπά τους όπως ακριβώς η μαμά τους.
Πέρα από την μνήμη, οι ελέφαντες είναι γνωστοί για την συναισθηματική τους νοημοσύνη. Είναι κοινωνικά ζώα με την ικανότητα να δημιουργούν βαθιές συναισθηματικές σχέσεις και φιλίες. Ο πόνος της απώλειας της μητέρας είναι συχνά αβάστακτος για τα ελεφαντάκια και μπορεί να χρειαστούν μήνες ή χρόνια για να αναρρώσουν από το τραύμα.
Όμως μοιάζουν με τον άνθρωπο. Τα ελεφαντάκια μπορούν να θεραπευτούν, να μάθουν να εμπιστεύονται ξανά και να δημιουργήσουν συναισθηματικούς δεσμούς με βάθος μεταξύ τους. Αυτή η ανθεκτικότητα είναι που επιτρέπει στα ορφανά να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν, ακόμα και μετά από τις πιο επίπονες εμπειρίες.
Οι φροντιστές μετά από χρόνια εμπειρία, έχουν γίνει εξπέρ στο να διαβάζουν τη γλώσσα του σώματος των ελεφάντων και να αναγνωρίζουν τα σημάδια δυσφορίας. Ανταποκρίνονται με απαλό άγγιγμα, καθησυχαστικά λόγια και σταθερή παρουσία.
Οι παγίδες των λαθροκυνηγών είναι επικίνδυνες για όλα τα ζώα
Η πάνω ανάρτηση, αναφέρεται στα αφρικανικά αγριόσκυλα. Λένε πως όταν ξεκινήσαν να εργάζονται στη βόρεια περιοχή του Εθνικού Πάρκου Tsavo East, ήταν σπάνιο να δει κανείς έστω και ένα αφρικανικό άγριο σκυλί. Είναι ευάλωτα σε παγίδες, συγκρούσεις μεταξύ ανθρώπων και άγριων ζώων και ασθένειες, ενώ οι παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή είχαν επιβαρύνει το είδος.
Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας, ξεκίνησαν εκτεταμένες δράσεις κατά της λαθροθηρίας στη βόρεια περιοχή, εγκαθιστώντας ομάδες στο τοπίο και πραγματοποιώντας τακτικές περιπολίες από το έδαφος και τον αέρα. Συνολικά δρουν 29 ομάδες ενάντια στη λαθροθηρία.
Αφαιρώντας τις παγίδες και μειώνοντας τις απειλές σε όλο το οικοσύστημα, βοήθησαν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου τα σκυλιά μπορούσαν να ανακάμψουν. Με κάθε είδος ισχύει μια αντίστοιχη ιστορία.
ΠΗΓΗ: in.gr