Το brunch spot του Παραλιμνίου που κάνει τους πάντες να χαμογελούν - Φέρνει διεθνές άρωμα στη γεύση
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το brunch spot του Παραλιμνίου που κάνει τους πάντες να χαμογελούν - Φέρνει διεθνές άρωμα στη γεύση

 02.11.2025 - 18:20
Το brunch spot του Παραλιμνίου που κάνει τους πάντες να χαμογελούν - Φέρνει διεθνές άρωμα στη γεύση

Στην καρδιά του Παραλιμνίου, εκεί όπου η γεύση συναντά τη χαλάρωση, το The Loop έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν το ποιοτικό φαγητό, τον καλό καφέ και την όμορφη ατμόσφαιρα.

Το εστιατόριο αποδεικνύει ότι το brunch μπορεί να είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό γεύμα – μπορεί να είναι εμπειρία.

Πίσω από την ιδέα βρίσκεται μια Λιθουανή γυναίκα με διεθνή εμπειρία, που μετά από 15 χρόνια στην Ολλανδία αποφάσισε να φέρει στην Κύπρο κάτι διαφορετικό: έναν χώρο με διεθνή χαρακτήρα, αλλά και αυθεντική κυπριακή ψυχή.

Στο μενού, κάθε πιάτο είναι μια μικρή γευστική περιπέτεια. Τα Eggs Benedict με χαλλούμι, τα αφράτα American pancakes, το Mexican brunch και το The Loop Breakfast – ένας απολαυστικός συνδυασμός από φρεσκοψημένο κρουασάν, γιαούρτι με σπιτική granola, ψωμί προζυμένιο, scrambled eggs και τραγανό bacon – αποτελούν τα απόλυτα must-try.

Η ποιότητα δεν σταματά στο πιάτο. Ο καφές του The Loop, προερχόμενος από Λατινική Αμερική, ξεχωρίζει για το φρουτώδες άρωμα και τη γλυκιά του οξύτητα, ενώ οι εκπαιδευμένοι baristas φροντίζουν κάθε φλιτζάνι να είναι άψογο. Παράλληλα, η επιχείρηση στηρίζει τη βιώσιμη γαστρονομία, συνεργαζόμενη με τοπικούς παραγωγούς. «Κάθε Σάββατο με βρίσκεις στη λαϊκή αγορά να διαλέγω φρέσκα λαχανικά και φρούτα», λέει η ιδιοκτήτρια.

Ο εσωτερικός σχεδιασμός του χώρου αποπνέει ζεστασιά και θετική ενέργεια. Οι αποχρώσεις, ο φωτισμός και η διάταξη έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε κάθε επίσκεψη να μοιάζει με μικρή “απόδραση”. Το αποτέλεσμα; Ένα μέρος που ενώνει ντόπιους, ξένους κατοίκους και επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικότητα και ποιότητα.

Φέτος, το The Loop γιορτάζει πέντε χρόνια λειτουργίας, ετοιμάζοντας πολλές εκπλήξεις για τους φίλους του εστιατορίου. Οπότε, όπως λένε και οι ίδιοι… Stay in The Loop!

INFO:
(23740707) 1ης Απριλίου 115, Παραλίμνι, ελ. επ. Αμμοχώστου.
** Με πληροφορίες από το checkincyprus.com

