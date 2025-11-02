Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Με δύο καλάσνικοφ και ένα εννιάρι πιστόλι εκτέλεσαν τον Γιάννη Λάλα

 02.11.2025 - 18:40
Με δύο καλάσνικοφ και ένα εννιάρι πιστόλι εκτέλεσαν τον Γιάννη Λάλα

Δύο δράστες βλέπει η Ελληνική Αστυνομία πίσω από τη μαφιόζικη δολοφονία του 41χρονου Γιάννη Λάλα, που δολοφονήθηκε ακριβώς τη στιγμή που βγήκε στο μπαλκόνι τουριστικού καταλύματος στην Αράχωβα.

Χτύπησαν τον άνδρα με δύο καλάσνικοφ και ένα εννιάρι πιστόλι, ενώ τα δύο από τα όπλα εγκαταλείφθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο που είχαν χρησιμοποιήσει και τα έκαψαν μαζί με το όχημα. Όπως διαπιστώθηκε, το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από την περιοχή της Ηλιούπολης, ενώ οι δράστες διέφυγαν τελικά οπλισμένοι τουλάχιστον με το ένα καλάσνικοφ, χωρίς κανείς να μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να είχαν και άλλο όπλο. Πάντως, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα «ξεφορτωθούν» και το δεύτερο καλάσνικοφ αφού  πλέον τους συνδέει άμεσα με τη δολοφονία.

Οι πληρωμένοι δολοφόνοι είχαν στήσει καρτέρι στον Λάλα, ενώ εκείνος είχε πάει με μια γυναίκα και άλλα δύο ζευγάρια στο τουριστικό κατάλυμα και όσο κι αν ήταν υποψιασμένος ότι έπρεπε να προσέχει, ειδικά μετά την απόπειρα  δολοφονίας του, τον περασμένο Μάιο στα Άνω Λιόσια,  φαίνεται ότι χαλάρωσε και εμφανίστηκε στο μπαλκόνι. Ήταν η ευκαιρία που περίμεναν οι δύο εκτελεστές.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι οι δράστες γνώριζαν κάθε λεπτομέρεια των κινήσεών του και τον παρακολουθούσαν στενά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Λάλας είχε ταξιδέψει για το Σαββατοκύριακο στο δημοφιλές ορεινό θέρετρο με μια γυναίκα και δύο ακόμη ζευγάρια.

Οι εκτελεστές ήξεραν όχι μόνο το πρόγραμμά του αλλά και το ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε. Το σημείο της επίθεσης ήταν απομονωμένο, στοιχείο που αποδεικνύει τον προσεκτικό σχεδιασμό του χτυπήματος.

Πώς έγινε η δολοφονία

Το βράδυ του Σαββάτου, ο 41χρονος βρισκόταν στο μπαλκόνι του δωματίου του. Οι δράστες, όπως όλα δείχνουν του είχαν στήσει ενέδρα και άνοιξαν πυρ εναντίον του τη στιγμή που βγήκε μόνος του στο μπαλκόνι. Οι σφαίρες τον βρήκαν σε όλο του το σώμα και αμέσως έπεσε νεκρός.

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ενώ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών συνέλλεξε κάλυκες και έκανε αυτοψία του χώρου.

