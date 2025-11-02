Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στους δύο τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ

 02.11.2025 - 18:48
Ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη δολοφονία του 39χρονου Φανούρη αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού είναι οι κακουργηματικές ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στους δύο φρουρούμενους τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

Πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα και έναν ακόμα κάτοικο των Βοριζίων, 26 ετών.

Οι πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι και στους δύο δόθηκε προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη. Όπως, γράψαμε, εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν μετά τις 4.30 στο ΠΑΓΝΗ για την άσκηση των ποινικών διώξεων και την προθεσμία για τις απολογίες. Και οι δύο τραυματίες, οι οποίοι κρατούνται στον ειδικό θάλαμο, φέρονται να αναρρώνουν ταχύτατα.

Υπενθυμίζεται πως για τον 25χρονο υπάρχουν καταθέσεις στη δικογραφία που τον φέρουν να έχει ανοίξει πυρ με τον αδερφό του κατά σπιτιών της μίας οικογένειας, μετά την έκρηξη της βόμβας, ενώ επίσης φέρεται να υπάρχει κατάθεση για τα «πυρά» ακόμα και κατά αστυνομικών, στη διάρκεια αυτοψίας για το «γάζωμα» σπιτιών της μίας οικογένειας.

Τι έδειξε η νεκροψία για τον 39χρονο - Δέχθηκε βολές από δύο όπλα

Βολές από δύο όπλα φέρεται να δέχθηκε ο 39χρονος που έχασε τη ζωή του στην αιματοχυσία στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με την νεκροψία νεκτοτομή πoυ διενεργήθηκε στη σορό του προκύπτει τον «γάζωσαν» με τέσσερις πυροβολισμούς.

Η σορός του 39χρονου φέρει τέσσερα τραύματα από πυροβολισμούς στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

Όπως προέκυψε επίσης οι βολίδες ήταν από δύο διαφορετικά διαμετρήματα που σημαίνει ότι δέχθηκε πυροβολισμούς από δύο όπλα.

Μία σύλληψη και μία προσαγωγή

Ο φόβος για συνέχιση της βεντέτας, για νέο κύκλο αίματος εντείνεται, με τις αρχές να αναζητούν τρία ακόμη άτομα, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστες κρύβονται στα βουνά.

Παράλληλα, εξετάζονται και πιθανά σημεία διαφυγής τους μέσα από το φαράγγι που βρίσκεται κοντά στο χωριό, εκεί όπου μεταξύ άλλων σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Συνολικά τα άτομα που αναζητούν οι αρχές ως δράστες είναι 5 από τη μία οικογένεια και δύο από την άλλη.

Προς το παρόν, έχουν ταυτοποιηθεί έξι άτομα και έχει γίνει μία σύλληψη και μία προσαγωγή, για κατοχή καραμπίνας και για πυροβολισμούς.

ΠΗΓΗ: cnn.gr

Ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σε μια εκτενή συνέντευξη στο «Τ» μιλά για όλους και για όλα. Λίγες μέρες μετά την εξαγγελία των πρώτων υποψηφίων βουλευτών, ο κ. Μιχαηλίδης αναλύει τις θέσεις του ΑΛΜΑ και σημειώνει ότι το κόμμα, δεν πρόκειται να γίνει μέρος του κατεστημένου.

