Βεντέτα στα Βορίζια: Τι έδειξε η νεκροψία για τον 39χρονο - Δέχθηκε βολές από δύο όπλα

Σύμφωνα με την νεκροψία νεκτοτομή πoυ διενεργήθηκε στη σορό του προκύπτει τον «γάζωσαν» με τέσσερις πυροβολισμούς.

Η σορός του 39χρονου φέρει τέσσερα τραύματα από πυροβολισμούς στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

Όπως προέκυψε επίσης οι βολίδες ήταν από δύο διαφορετικά διαμετρήματα που σημαίνει ότι δέχθηκε πυροβολισμούς από δύο όπλα.

Μία σύλληψη και μία προσαγωγή

Ο φόβος για συνέχιση της βεντέτας, για νέο κύκλο αίματος εντείνεται, με τις αρχές να αναζητούν τρία ακόμη άτομα, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστες κρύβονται στα βουνά.

Παράλληλα, εξετάζονται και πιθανά σημεία διαφυγής τους μέσα από το φαράγγι που βρίσκεται κοντά στο χωριό, εκεί όπου μεταξύ άλλων σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Συνολικά τα άτομα που αναζητούν οι αρχές ως δράστες είναι 5 από τη μία οικογένεια και δύο από την άλλη.

Προς το παρόν, έχουν ταυτοποιηθεί έξι άτομα και έχει γίνει μία σύλληψη και μία προσαγωγή, για κατοχή καραμπίνας και για πυροβολισμούς.

Σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί δέκα κατ' οίκον έρευνες που συνεχίζονται και σήμερα.

«Σήμερα ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ έλεγχοι και έχουν προκύψει μία σύλληψη και μία προσαγωγή», είπε η ίδια, συμπληρώνοντας ότι η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί και πως «υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες».

Έρευνες και σε κοντινά χωριά

Επεσήμανε πως οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα και τις επόμενες μέρες, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά.

«Οι έρευνες θα συνεχιστούν όπου χρειαστεί, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, οι τραυματίες είναι τέσσερις, δύο από τους οποίους νοσηλεύονται φρουρούμενοι, καθώς ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό.

«Δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες και δεν υπάρχουν άλλοι νεκροί, τουλάχιστον από τη μέχρι στιγμής έρευνα και από την επικοινωνία που έχουμε με τα νοσοκομεία. Φυσικά και γίνονται έρευνες για το εάν εμπλέκονται κι άλλα άτομα στο περιστατικό», υπογράμμισε.

Μέχρι στιγμής, από τις μαρτυρίες που έχουν ληφθεί και από τις δύο πλευρές, «δεν είναι ξεκάθαρο πώς ξεκίνησε και από ποια πλευρά το περιστατικό», πρόσθεσε.

Δεν θα γίνει σήμερα η κηδεία του 39χρονου - Από σφαίρα τελικά ο θάνατος της 57χρονης

Υπό τους έντονους φόβους για νέο μακελειό, αναβλήθηκε η κηδεία του 39χρονου, που ήταν προγραμματισμένη να γίνει σήμερα.

Πληροφορίες λένε πως αναμένεται να γίνει αύριο, Δευτέρα ή την Τρίτη.

Μάλιστα, ανατροπή έδειξε η νεκροψία στη σορό της 56χρονης γυναίκας, που ήταν από τη μία από τις δύο οικογένειες. Η ίδια βρισκόταν στα Βορίζια, όταν δέχτηκε σφαίρα, που της τρύπησε τους πνεύμονες της.

Οι αρχικές πληροφορίες έλεγαν πως αν και δέχτηκε πυρά, εντούτοις κατέληξε από ανακοπή. Ωστόσο, η ιατροδικαστική έδειξε «τρώση πνευμόνων» από πυροβολισμό.

Η κηδεία της θα διεξαχθεί αύριο, Δευτέρα, στα Χανιά.

Τα πρώτα πυρά φαίνεται να έπεσαν από το όπλο του 39χρονου

Από τις μέχρι τώρα έρευνες της αστυνομίας σχετικά για το πώς ξεκίνησε η αιματηρή ένοπλη συμπλοκή, μεταξύ δύο οικογενειών που βρίσκονται σε διαμάχη στο χωριό, προκύπτει ότι πιθανότατα την αρχή έκανε ο 39χρονος, ο οποίος έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 39χρονος, ενώ έφτανε με το αυτοκίνητο του στην είσοδο του χωριού, έπεσε πάνω σε μέλη της άλλης οικογένειας, οι οποίοι ήταν εξαγριωμένοι λόγω της έκρηξης που είχε γίνει το βράδυ της Παρασκευής (31/10) και μόλις τους είδε φέρεται να πυροβόλησε εναντίον τους.

Αυτοί ανταπέδωσαν τους πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 39χρονος, ενώ από την πλευρά τους τραυματίστηκαν οι δύο άνδρες και μια γυναίκα έπεσε νεκρή, πιθανόν από ανακοπή καρδιάς λόγω του τρόμου που προκάλεσε η συμπλοκή. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε η αδελφή της, καθώς και μια 26χρονη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δυο από τους τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ καθώς εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.