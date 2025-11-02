Συνεχίζεται ο διάλογος για την ΑΤΑ – Μετά τους εργοδότες βλέπει τις συντεχνίες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 02.11.2025 - 23:05
Σε συνέχεια της κρίσιμης συνάντησης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είχε διαβουλεύσεις με τους επικεφαλής των εργοδοτικών οργανώσεων, στην παρουσία των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το πλαίσιο για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ), όπως αυτό έχει διαμορφωθεί ύστερα από τη συνάντηση της Παρασκευής μεταξύ κυβέρνησης, συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων. Παράλληλα, συζητήθηκαν η Φορολογική Μεταρρύθμιση και γενικότερα ζητήματα που αφορούν την οικονομία.

Οι εργοδοτικές οργανώσεις αναμένεται να πραγματοποιήσουν κοινή συνάντηση την Τετάρτη, προκειμένου να λάβουν την τελική τους απόφαση σε σχέση με την ΑΤΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το βασικό σημείο διαφωνίας παραμένει ο τρόπος και η συχνότητα ενσωμάτωσης της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό — με τους εργοδότες να εισηγούνται διατήρηση της διετούς αναπροσαρμογής και τις συντεχνίες να ζητούν ετήσια εφαρμογή.

Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει αύριο, Δευτέρα, συνάντηση με τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας εξεύρεσης τελικής συμφωνίας για το καθεστώς εφαρμογής της ΑΤΑ.

 

 

