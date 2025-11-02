Γαλλία: Σάλος με τo Shein – Κούκλα με παιδικά χαρακτηριστικά πωλούνταν ως “σεξουαλικό παιχνίδι”

Ένας πολίτης απέστειλε ένα email, θέλοντας να ενημερώσει για μια ανατριχιαστική διαφήμιση που εντόπισε στο διαδίκτυο.

Επρόκειτο για μια κούκλα με τα χαρακτηριστικά και το σώμα ενός μικρού κοριτσιού. Στην αγκαλιά του, κρατούσε ένα αρκουδάκι. Δίπλα υπήρχε η περιγραφή: «Κούκλα του σεξ (…) ανδρικό παιχνίδι με ρεαλιστικό σώμα». Το προϊόν πωλούνταν για 186,94 ευρώ.

Ωστόσο, δεν ήταν ένα προϊόν που εντοπίστηκε στα βάθη του Dark Web, αλλά σε έναν από τους μεγαλύτερους ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο, την κινεζική εταιρεία Shein.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της Le Parisien, η αποκάλυψη έγινε από τη Γαλλική Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Ανταγωνισμού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και Ελέγχου της Απάτης (DGCCRF) μετά τη λήψη του email το βράδυ της Πέμπτης.

Το έγγραφο μεταφέρθηκε αμέσως στην SNE, την εθνική υπηρεσία ερευνών της DGCCRF. «Οι ανακοινώσεις μας σόκαραν ιδιαίτερα», λέει η Alice Vilcot-Dutarte, εκπρόσωπος της DGCCRF.

Τα ανατριχιαστικά ευρήματα στο γαλλικό Shein

Ανάμεσα στις εκατοντάδες εκατομμύρια προϊόντα που πωλούνται από την Shein, όπως ρούχα σε πολύ χαμηλές τιμές, αλλά και προϊόντα ομορφιάς και κοσμήματα, οι ερευνητές ανακάλυψαν μια ολόκληρη γκάμα πορνογραφικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων ερωτικών παιχνιδιών και φουσκωτών κούκλων για ενήλικες.

«Όλα αυτά ήταν εύκολα προσβάσιμα σε ανηλίκους, χωρίς κανένα πραγματικό φιλτράρισμα, αφού το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνετε κλικ για να πιστοποιήσετε ότι είστε άνω των 18 ετών για να έχετε πρόσβαση σε αυτά», σημειώνει η DGCCRF.

«Το πιο σημαντικό είναι πως μεταξύ αυτών των προϊόντων εντοπίσαμε ορισμένα που ανήκουν στην κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας».

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κούκλες 80 εκατοστών, με όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός μικρού κοριτσιού, πωλούνται ως ερωτικά παιχνίδια. «Υπάρχουν ακόμη και σχόλια από αγοραστές», συνεχίζει η Alice Vilcot-Dutarte. «Φανταστείτε ένα παιδί να περιηγείται στον ιστότοπο ψάχνοντας για μια κούκλα, τυχαία πάνω σε αυτά τα προϊόντα».

Ένας πραγματικός κίνδυνος, δεδομένου ότι το 33% των Γάλλων πραγματοποίησε μια αγορά στο Shein τους τελευταίους έξι μήνες, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Μη έχοντας δικαιοδοσία σε αυτό το είδος «ιδιαίτερα σοβαρής» υπόθεσης που αφορά την προστασία ανηλίκων και την απαγόρευση της παιδικής πορνογραφίας, η ομάδα απάτης ειδοποίησε επειγόντως την εισαγγελία του Παρισιού.

Ταυτόχρονα, η Shein επικοινώνησε την Παρασκευή για να αφαιρεθούν οι διαφημίσεις. Η ρυθμιστική αρχή οπτικοακουστικών και ψηφιακών επικοινωνιών (Arcom) ενημερώθηκε για το θέμα. Η Arcom είναι κυρίως υπεύθυνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους διαδικτυακούς κανονισμούς.

Τι απάντησε ο κινεζικός κολοσσός

Δημοσιογράφοι της Le Parisien επικοινώνησαν με την Shein, η οποία απάντησε μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ και διαβεβαίωνε πως «τα εν λόγω προϊόντα αφαιρέθηκαν αμέσως από την πλατφόρμα». «Λαμβάνουμε αυτήν την κατάσταση εξαιρετικά σοβαρά», απάντησε ο Quentin Ruffat, εκπρόσωπος της Shein. «Αυτό το είδος περιεχομένου είναι εντελώς απαράδεκτο και αντιβαίνει σε όλες τις αξίες που υποστηρίζουμε. Λαμβάνουμε άμεσα διορθωτικά μέτρα και ενισχύουμε τις εσωτερικές μας διαδικασίες για να αποτρέψουμε την επανάληψη μιας τέτοιας κατάστασης».

Σύμφωνα με τη DGCCRF (Γαλλική Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και Ελέγχου της Απάτης), τα στελέχη εταιρειών που δεν περιορίζουν επαρκώς την πρόσβαση ανηλίκων στο πορνογραφικό τους περιεχόμενο αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών και πρόστιμο 75.000 ευρώ. Η ποινή για παιδική πορνογραφία είναι ακόμη και επτά χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Γαλλία: Σφοδρές αντιδράσεις για το άνοιγμα φυσικών καταστημάτων Shein

Αυτή η υπόθεση έρχεται στο φως καθώς ο κινεζικός γίγαντας πρόκειται να ανοίξει τις πόρτες του την Τετάρτη στο πολυκατάστημα BHV και στη συνέχεια σε πέντε καταστήματα Galeries Lafayette σε άλλες γαλλικές πόλεις (Ντιζόν, Γκρενόμπλ, Ρεμς, Λιμόζ και Ανζέ).

Μόλις πριν από ένα μήνα — την 1η Οκτωβρίου — η Shein ανακοίνωσε την άφιξή της στη Γαλλία μέσω συμμαχίας με τον Frédéric Merlin, επικεφαλής της SGM, η οποία διαχειρίζεται την BHV και πέντε καταστήματα Galeries Lafayette σε άλλες γαλλικές πόλεις. Ένας μήνας που χαρακτηρίστηκε από έντονες αντιδράσεις από όλες τις πλευρές. Η συγκλονιστική ανακοίνωση του Frédéric Merlin αιφνιδίασε τον επιχειρηματικό κόσμο και τους πολιτικούς.

Ακολούθησαν αντιπαραθέσεις και μια σειρά από πρόστιμα. Αυτή η συνεργασία με την Shein, η οποία έχει κατηγορηθεί για αθέμιτο ανταγωνισμό, περιβαλλοντική ρύπανση και άθλιες συνθήκες εργασίας, έστειλε ένα «κακό μήνυμα», σύμφωνα με τον Serge Papin, τον Γάλλο Υπουργό Εμπορίου, και προκάλεσε «βαθιά ανησυχία» από τη Δήμαρχο του Παρισιού, Anne Hidalgo.

Η εταιρεία fast fashion απέχει πολύ από το να είναι υποδειγματική. Τους τελευταίους τρεις μήνες, η Shein έχει αντιμετωπίσει ολοένα και πιο αυστηρές κυρώσεις. Στις αρχές Ιουλίου, η Γαλλική Αρχή Ανταγωνισμού της επέβαλε πρόστιμο 40 εκατομμυρίων ευρώ για παραπλανητικές προωθητικές ενέργειες. Ένα πρόστιμο ρεκόρ για αυτό το είδος αδικήματος, προτάθηκε με «τη συμφωνία του Εισαγγελέα του Παρισιού» και «μετά από διαδικασία διακανονισμού», δήλωσε τότε η DGCCRF (Γαλλική Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Ανταγωνισμού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και Ελέγχου της Απάτης), προσθέτοντας ότι η εταιρεία αποδέχτηκε την ποινή.

Την 1η Σεπτεμβρίου, η Γαλλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (CNIL) επέβαλε πρόστιμο 150 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία για χρήση cookies στον ιστότοπό της για τη συλλογή δεδομένων καταναλωτών χωρίς τη συγκατάθεση.

Η εταιρεία, με επικεφαλής τον Ντόναλντ Τανγκ, είχε τεθεί υπό έλεγχο από τους νομοθέτες πολύ πριν από την ανακοίνωση της άφιξής της στα γαλλικά καταστήματα. Ο προτεινόμενος νόμος κατά της γρήγορης μόδας, που θα συζητηθεί στην Εθνοσυνέλευση το 2024 και στη Γερουσία τον Ιούνιο του 2025, θα επανεξετάσει το ζήτημα.

ΠΗΓΗ: news247.gr