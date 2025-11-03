Χαλάει ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που επηρεάζονται

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από την Τετάρτη, σύμφωνα με το δελτίο καιρού του Τμήματος Μετεωρολογίας. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες, κυρίως ελαφρές βροχές, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από βροντή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και στα νοτιοδυτικά και δυτικά τμήματα του νησιού νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Αργά το απόγευμα οι άνεμοι θα στραφούν γενικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 27 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, αρχικά θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, ωστόσο προοδευτικά ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό καθώς και στα ψηλότερα ορεινά και γύρω στους 18 στα παράλια.

Την Τρίτη αλλά και την Τετάρτη, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά κατά το μεσημέρι και μετά, δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή.

Την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχή στο εσωτερικό και τα ανατολικά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.