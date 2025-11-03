Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΧαλάει ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που επηρεάζονται
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χαλάει ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που επηρεάζονται

 03.11.2025 - 06:27
Χαλάει ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που επηρεάζονται

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από την Τετάρτη, σύμφωνα με το δελτίο καιρού του Τμήματος Μετεωρολογίας. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες, κυρίως ελαφρές βροχές, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από βροντή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και στα νοτιοδυτικά και δυτικά τμήματα του νησιού νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Αργά το απόγευμα οι άνεμοι θα στραφούν γενικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 27 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, αρχικά θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, ωστόσο προοδευτικά ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό καθώς και στα ψηλότερα ορεινά και γύρω στους 18 στα παράλια.

Την Τρίτη αλλά και την Τετάρτη, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά κατά το μεσημέρι και μετά, δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή.

Την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχή στο εσωτερικό και τα ανατολικά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γαλλία: Σάλος με τo Shein – Κούκλα με παιδικά χαρακτηριστικά πωλούνταν ως “σεξουαλικό παιχνίδι”
Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων με τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά
Αποσύρεται μοντέλο iPhone λόγω εκπομπής υψηλών επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
Μυστήριο στη Μακεδονίτισσα – Πιστόλια και ύποπτο όχημα στα «ραντάρ» της Αστυνομίας
Βεντέτα στα Βορίζια: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στους δύο τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι και αποκάλυψε ότι σταμάτησε έναν κλέφτη!
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν €1.700.000

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συνεχίζεται ο διάλογος για την ΑΤΑ – Μετά τους εργοδότες βλέπει τις συντεχνίες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

 02.11.2025 - 23:05
Επόμενο άρθρο

Βουλευτικές Εκλογές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στη μάχη της πρωτιάς- ΕΛΑΜ για την τρίτη θέση- Άλμα και Άμεση Δημοκρατία διαμορφώνουν νέα δεδομένα

 03.11.2025 - 06:31
Βουλευτικές Εκλογές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στη μάχη της πρωτιάς- ΕΛΑΜ για την τρίτη θέση- Άλμα και Άμεση Δημοκρατία διαμορφώνουν νέα δεδομένα

Βουλευτικές Εκλογές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στη μάχη της πρωτιάς- ΕΛΑΜ για την τρίτη θέση- Άλμα και Άμεση Δημοκρατία διαμορφώνουν νέα δεδομένα

Οι βουλευτικές εκλογές του 2026 προμηνύονται ως ένα κομβικό σημείο για την κυπριακή πολιτική σκηνή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλευτικές Εκλογές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στη μάχη της πρωτιάς- ΕΛΑΜ για την τρίτη θέση- Άλμα και Άμεση Δημοκρατία διαμορφώνουν νέα δεδομένα

Βουλευτικές Εκλογές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στη μάχη της πρωτιάς- ΕΛΑΜ για την τρίτη θέση- Άλμα και Άμεση Δημοκρατία διαμορφώνουν νέα δεδομένα

  •  03.11.2025 - 06:31
Γρίπη των πτηνών: Σε επαγρύπνηση η Κύπρος για κρούσματα – Τα μέτρα και οι οδηγίες στους κτηνοτρόφους

Γρίπη των πτηνών: Σε επαγρύπνηση η Κύπρος για κρούσματα – Τα μέτρα και οι οδηγίες στους κτηνοτρόφους

  •  03.11.2025 - 06:32
Κορωνοϊός: Παγκόσμια ανησυχία για τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Πόσο επικίνδυνη είναι και τι ισχύει στην Κύπρο

Κορωνοϊός: Παγκόσμια ανησυχία για τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Πόσο επικίνδυνη είναι και τι ισχύει στην Κύπρο

  •  03.11.2025 - 06:33
Στο Νοσοκομείο έξι παιδιά μετά από τροχαίο στην Πάφο - Ανάμεσα τους και βρέφος

Στο Νοσοκομείο έξι παιδιά μετά από τροχαίο στην Πάφο - Ανάμεσα τους και βρέφος

  •  03.11.2025 - 06:35
Συναγερμός στις Αρχές: Ξέσπασε φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας στην Πάφο - Αποκλείστηκε η σκηνή

Συναγερμός στις Αρχές: Ξέσπασε φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας στην Πάφο - Αποκλείστηκε η σκηνή

  •  03.11.2025 - 06:50
Χειροπέδες σε 29χρονο - Έκλεψε κυνηγετικό όπλο και άλλα εργαλεία από όχημα

Χειροπέδες σε 29χρονο - Έκλεψε κυνηγετικό όπλο και άλλα εργαλεία από όχημα

  •  03.11.2025 - 06:40
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν €1.700.000

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν €1.700.000

  •  02.11.2025 - 22:05
Χαλάει ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που επηρεάζονται

Χαλάει ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που επηρεάζονται

  •  03.11.2025 - 06:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα