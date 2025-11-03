Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΒουλευτικές Εκλογές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στη μάχη της πρωτιάς- ΕΛΑΜ για την τρίτη θέση- Άλμα και Άμεση Δημοκρατία διαμορφώνουν νέα δεδομένα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλευτικές Εκλογές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στη μάχη της πρωτιάς- ΕΛΑΜ για την τρίτη θέση- Άλμα και Άμεση Δημοκρατία διαμορφώνουν νέα δεδομένα

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 03.11.2025 - 06:31
Βουλευτικές Εκλογές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στη μάχη της πρωτιάς- ΕΛΑΜ για την τρίτη θέση- Άλμα και Άμεση Δημοκρατία διαμορφώνουν νέα δεδομένα

Οι βουλευτικές εκλογές του 2026 προμηνύονται ως ένα κομβικό σημείο για την κυπριακή πολιτική σκηνή.

Μετά από χρόνια πολιτικής σταθερότητας και διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων με μικρές εκπλήξεις, το πολιτικό σύστημα δείχνει να εισέρχεται σε μια νέα φάση ρευστότητας. Οι ψηφοφόροι φαίνεται να επαναπροσδιορίζουν τις προτεραιότητές τους, ενώ οι παραδοσιακοί σχηματισμοί αντιμετωπίζουν αυξημένη φθορά και πίεση από νέες πολιτικές δυνάμεις.

Η μάχη κορυφής: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ υπό πίεση

Ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ εξακολουθούν να αποτελούν τους βασικούς πόλους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ωστόσο, η ισορροπία μεταξύ τους μοιάζει πιο εύθραυστη από ποτέ.

Ο ΔΗΣΥ προσπαθεί να επανακτήσει την εικόνα σταθερότητας και αξιοπιστίας που τον καθιέρωσε ως κυρίαρχη δύναμη, ενώ παράλληλα επιχειρεί να αποστασιοποιηθεί από τις φθορές που άφησε πίσω της η περίοδος της διακυβέρνησης Αναστασιάδη. Η ηγεσία του κόμματος έχει επενδύσει στην οικονομία, την ευρωπαϊκή ταυτότητα και την υπευθυνότητα στη διαχείριση των θεσμών, προσπαθώντας να επανασυνδέσει τη βάση με τον κομματικό μηχανισμό.

Το ΑΚΕΛ, από την άλλη πλευρά, κινείται με προσεκτικό βηματισμό. Επιδιώκει να ενισχύσει το κοινωνικό του προφίλ και να παρουσιάσει μια πιο σύγχρονη εκδοχή της αριστεράς, ικανή να προσεγγίσει νέα κοινά χωρίς να χάσει τη βασική του ιδεολογική φυσιογνωμία. Οι προσπάθειες αυτές, ωστόσο, συχνά συναντούν τα όρια μιας κοινωνίας που δείχνει καχύποπτη προς όλους τους «παλιούς παίκτες».

Η μάχη των δύο κομμάτων για την πρωτιά παραμένει αμφίρροπη. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μικρές διαφορές και ενδείξεις ότι μεγάλο ποσοστό του εκλογικού σώματος παραμένει αναποφάσιστο-στοιχείο που αυξάνει την αβεβαιότητα και καθιστά κάθε πρόβλεψη παρακινδυνευμένη.

Το ΕΛΑΜ και η τρίτη θέση που αποκτά πολιτικό βάρος

Το ΕΛΑΜ διεκδικεί πλέον με σαφήνεια την τρίτη θέση. Η παρουσία του δεν είναι παροδική. Έχει αποκτήσει σταθερή εκλογική βάση και σαφή πολιτική ταυτότητα. Η άνοδός του, αποδίδεται μεταξύ άλλων, στην απογοήτευση ενός μέρους της κοινωνίας από το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα, αλλά και στη σκληρή ρητορική του κόμματος στα ζητήματα ασφάλειας, μετανάστευσης και εθνικής κυριαρχίας.

Η εδραίωση του ΕΛΑΜ δεν αφορά μόνο την ποσοτική του ενίσχυση, αλλά και τον ποιοτικό του ρόλο στη Βουλή. Εφόσον διατηρήσει ή αυξήσει τη δύναμή του, μπορεί να αποτελέσει παράγοντα πίεσης στην πολιτική ατζέντα, ειδικά σε ζητήματα όπου η κοινή γνώμη εμφανίζει έντονη ευαισθησία.

Η τάση αυτή, προκαλεί ανησυχία στα παραδοσιακά κόμματα, τα οποία βλέπουν τον πολιτικό χάρτη να ανασχηματίζεται σε μια κατεύθυνση πιο πολυφωνική, αλλά και πιο κατακερματισμένη.

Νέα πολιτικά ρεύματα: Άλμα και Άμεση Δημοκρατία

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εμφανίζονται νέα σχήματα που εκφράζουν τη διάθεση του εκλογικού σώματος για ανανέωση.

Το κίνημα «Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο», με επικεφαλής τον  Οδυσσέα Μιχαηλίδη, επιδιώκει να καλύψει το κενό ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά, με έμφαση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αξιοκρατία. Αν και πρόκειται για νέο πολιτικό κόμμα, το Άλμα δείχνει να αντλεί δυναμική από ψηφοφόρους προερχόμενους από διάφορους πολιτικούς χώρους, σύμφωνα με τις έως τώρα δημοσκοπήσεις.

Ταυτόχρονα, ο Φειδίας Παναγιώτου έχει ήδη ανακοινώσει το κόμμα «Άμεση Δημοκρατία», το οποίο φιλοδοξεί να εισαγάγει μια διαφορετική μορφή πολιτικής συμμετοχής, αξιοποιώντας την τεχνολογία και προτάσσοντας τη διαρκή εμπλοκή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων. Το κόμμα αυτό, αποτελεί προέκταση της επιτυχίας του Φειδία στις ευρωεκλογές και της επικοινωνιακής του δυναμικής, ιδιαίτερα μεταξύ νεότερων ηλικιών.

Αυτό που μένει να φανεί, είναι κατά πόσο η «Άμεση Δημοκρατία» θα καταφέρει να οργανωθεί θεσμικά και να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική παρουσία.

Οι παράγοντες που θα καθορίσουν το εκλογικό αποτέλεσμα είναι πολλοί:

  1. Η συμμετοχή των πολιτών, που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει πτωτική τάση.
  2. Η ικανότητα των νέων κομμάτων να οργανωθούν σε παγκύπριο επίπεδο.
  3. Η δυνατότητα των παραδοσιακών κομμάτων να πείσουν ότι αποτελούν ακόμη αξιόπιστη επιλογή για διακυβέρνηση και όχι απλώς για διατήρηση επιρροής.

Το αποτέλεσμα της κάλπης του 2026 ενδέχεται να φέρει μια Βουλή χωρίς απόλυτες πλειοψηφίες, με αναγκαστικές συναινέσεις και νέα δεδομένα στη διαχείριση της πολιτικής ζωής. Η κοινωνία δείχνει να αποζητά αλλαγή, αλλά όχι απαραίτητα ριζική ανατροπή. Περισσότερο, ζητά ένα πιο ανοιχτό, αξιόπιστο και συμμετοχικό σύστημα.

Οι βουλευτικές εκλογές του 2026 δεν θα κρίνουν απλώς ποιο κόμμα θα επικρατήσει αριθμητικά. Θα κρίνουν πώς θα πορευτεί συνολικά το πολιτικό σύστημα της Κύπρου: Αν θα προσαρμοστεί στις απαιτήσεις μιας νέας εποχής πολιτικής συμμετοχής, ή αν θα αναπαράγει παλαιότερα σχήματα ισορροπίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γαλλία: Σάλος με τo Shein – Κούκλα με παιδικά χαρακτηριστικά πωλούνταν ως “σεξουαλικό παιχνίδι”
Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων με τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά
Αποσύρεται μοντέλο iPhone λόγω εκπομπής υψηλών επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
Μυστήριο στη Μακεδονίτισσα – Πιστόλια και ύποπτο όχημα στα «ραντάρ» της Αστυνομίας
Βεντέτα στα Βορίζια: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στους δύο τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι και αποκάλυψε ότι σταμάτησε έναν κλέφτη!
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν €1.700.000

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χαλάει ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που επηρεάζονται

 03.11.2025 - 06:27
Επόμενο άρθρο

Γρίπη των πτηνών: Σε επαγρύπνηση η Κύπρος για κρούσματα – Τα μέτρα και οι οδηγίες στους κτηνοτρόφους

 03.11.2025 - 06:32

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλευτικές Εκλογές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στη μάχη της πρωτιάς- ΕΛΑΜ για την τρίτη θέση- Άλμα και Άμεση Δημοκρατία διαμορφώνουν νέα δεδομένα

Βουλευτικές Εκλογές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στη μάχη της πρωτιάς- ΕΛΑΜ για την τρίτη θέση- Άλμα και Άμεση Δημοκρατία διαμορφώνουν νέα δεδομένα

  •  03.11.2025 - 06:31
Γρίπη των πτηνών: Σε επαγρύπνηση η Κύπρος για κρούσματα – Τα μέτρα και οι οδηγίες στους κτηνοτρόφους

Γρίπη των πτηνών: Σε επαγρύπνηση η Κύπρος για κρούσματα – Τα μέτρα και οι οδηγίες στους κτηνοτρόφους

  •  03.11.2025 - 06:32
Κορωνοϊός: Παγκόσμια ανησυχία για τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Πόσο επικίνδυνη είναι και τι ισχύει στην Κύπρο

Κορωνοϊός: Παγκόσμια ανησυχία για τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Πόσο επικίνδυνη είναι και τι ισχύει στην Κύπρο

  •  03.11.2025 - 06:33
Στο Νοσοκομείο έξι παιδιά μετά από τροχαίο στην Πάφο - Ανάμεσα τους και βρέφος

Στο Νοσοκομείο έξι παιδιά μετά από τροχαίο στην Πάφο - Ανάμεσα τους και βρέφος

  •  03.11.2025 - 06:35
Συναγερμός στις Αρχές: Ξέσπασε φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας στην Πάφο - Αποκλείστηκε η σκηνή

Συναγερμός στις Αρχές: Ξέσπασε φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας στην Πάφο - Αποκλείστηκε η σκηνή

  •  03.11.2025 - 06:50
Χειροπέδες σε 29χρονο - Έκλεψε κυνηγετικό όπλο και άλλα εργαλεία από όχημα

Χειροπέδες σε 29χρονο - Έκλεψε κυνηγετικό όπλο και άλλα εργαλεία από όχημα

  •  03.11.2025 - 06:40
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν €1.700.000

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν €1.700.000

  •  02.11.2025 - 22:05
Χαλάει ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που επηρεάζονται

Χαλάει ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που επηρεάζονται

  •  03.11.2025 - 06:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα