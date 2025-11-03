Γρίπη των πτηνών: Σε επαγρύπνηση η Κύπρος για κρούσματα – Τα μέτρα και οι οδηγίες στους κτηνοτρόφους

Ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης μιλώντας στο ThemaOnline τόνισε ότι «η ανησυχία για τη γρίπη των πτηνών, πάντα υπάρχει, ειδικά αυτή τη περίοδο, που είναι περίοδος κατά την οποία διενεργείται η μετακίνηση των αποδημητικών πουλιών λόγω και του επερχόμενου χειμώνα»

«Τα πτηνά μετακινούνται από τις κρύες στις πιο θερμές περιοχές. Δεδομένου και του ότι η Κύπρος βρίσκεται γεωγραφικά στη μέση των μεταναστευτικών ροών, από τις διαδρομές που ακολουθούν τα πουλιά, υπάρχει η ανησυχία. Γι’ αυτό , όπως και κάθε χρόνο έτσι και φέτος επικοινωνήσαμε με τους κτηνοτρόφους και πτηνοτρόφους και επισημάναμε την ανάγκη να είναι σε εγρήγορση και να επιδείξουν περισσότερη προσοχή», συμπλήρωσε.

Τα μέτρα για τη γρίπη των πτηνών

Όσο αφορά τα μέτρα, ο κύριος Πίπης ανέφερε ότι «δεν σταματούν ποτέ, υπάρχουν διαχρονικά, τόσο η επιτήρηση όσο και η παρακολούθηση της κατάστασης σε σχέση με τη γρίπη των πτηνών. Επιπλέον είναι και οι έλεγχοι που διενεργούνται, τόσο των ζώων όσο και στις εμπορικές μετακινήσεις»

«Μέσω των ελέγχων που πραγματοποιούμε λαμβάνουμε και δείγματα με συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας, από διάφορα σημεία τα οποία θεωρούνται ως αυξημένου κινδύνου συγκέντρωσης άγριας ζωής και πτηνών» εξήγησε.

Καταλήγοντας, επισήμανε πώς έδωσαν οδηγίες στους κτηνοτρόφους για να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα και να κάνουν εντονότερη τη βιοασφάλεια στις εκτροφές τους με στόχο την αποτροπή των περιστατικών γρίπης των πτηνών.

«Δεν πρέπει να αφήνουν, έξω τροφή ή νερό στις ταΐστρες οι οποίες ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν από άγρια πτηνά που μπορεί να είναι φορείς του ιού και να μολύνουν τα πτηνά τους, να λαμβάνουν μέτρα βιοασφάλειας για το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει με τις τροφές ειδικά των πτηνών και να προχωρούν σε απολυμάνσεις», κατέληξε.