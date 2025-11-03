Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚορωνοϊός: Παγκόσμια ανησυχία για τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Πόσο επικίνδυνη είναι και τι ισχύει στην Κύπρο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κορωνοϊός: Παγκόσμια ανησυχία για τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Πόσο επικίνδυνη είναι και τι ισχύει στην Κύπρο

ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 03.11.2025 - 06:33
Κορωνοϊός: Παγκόσμια ανησυχία για τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Πόσο επικίνδυνη είναι και τι ισχύει στην Κύπρο

Παρότι η πανδημία δεν είναι πλέον ενεργή, ο κορωνοϊός συνεχίζει να κυκλοφορεί και να μεταλλάσσεται, διατηρώντας την παρουσία του στον υγειονομικό χάρτη.

Αυτή την στιγμή ανησυχία προκαλεί μια νέα παραλλαγή του κορωνοϊού, η οποία εξαπλώνεται στη Βρετανία, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για ένα ιδιαίτερο σύμπτωμα που οι ασθενείς αναγνωρίζουν αμέσως. Συγκεκριμένα προκαλεί ένα χαρακτηριστικό «γρατζουνισμένο» ή βραχνό λαιμό.

Πρόκειται για την παραλλαγή XFG, γνωστή και ως Stratus, η οποία, αν και δεν θεωρείται τόσο επικίνδυνη όσο οι προηγούμενες μορφές του ιού, εξακολουθεί να προκαλεί νόσηση.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο καθηγητής Μικροβιολογίας και Μοριακής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δρ. Πέτρος Καραγιάννης ανέφερε ότι το συγκεκριμένο στέλεχος κυκλοφορεί εδώ και πολλές βδομάδες, ωστόσο δεν υπάρχει έξαρση ενώ διαβεβαίωσε ότι στην Κύπρο δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία.

«Υπάρχουν κρούσματα αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Το κάθε στέλεχος παρουσιάζει και ένα νέο σύμπτωμα το οποίο μπορεί να είναι ποιο έντονο από το προηγούμενο. Είχαμε κάποια κρούσματα, ωστόσο δεν παρουσιάστηκε ιδιαίτερη έξαρση. Μόλις χειμωνιάσει, θα ξεκινήσει να κυκλοφορεί περισσότερο ο κορωνοϊός καθώς και άλλες ιώσεις όπως η γρίπη και ο RSV»πρόσθεσε.

Πόσο επικίνδυνη είναι - Τα συμπτώματα

Το στέλεχος Stratus, παρότι δεν αυξάνει τη σοβαρότητα της νόσου, έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητά ενώ τα συμπτώματα που προκαλεί, θυμίζουν περισσότερο κοινό κρυολόγημα με έντονη βραχνάδα.

Συγκεκριμένα, οι γενετικές μεταβολές του στελέχους Stratus προκαλούν βραχνάδα της φωνής και λαρυγγίτιδα, ένα σύμπτωμα που δεν ήταν τόσο συχνό στις προηγούμενες παραλλαγές.

Η βραχνάδα σχετίζεται με τη φλεγμονή των φωνητικών χορδών, ενώ αρκετοί ασθενείς αναφέρουν επίσης πόνο στον λαιμό και απώλεια γεύσης. Τα συμπτώματα αυτά, που είχαν σχεδόν εξαφανιστεί μετά τα πρώτα κύματα της πανδημίας, επανεμφανίζονται με το στέλεχος Stratus.

Οι γιατροί επισημαίνουν ότι τα περισσότερα περιστατικά μοιάζουν με ήπιες ιώσεις, ωστόσο ο ιός παραμένει επικίνδυνος για τις ευπαθείς ομάδες, ειδικά για ανεμβολίαστους ή άτομα με χρόνια νοσήματα.

Τα πιο συχνά συμπτώματα της παραλλαγής Stratus:

Βραχνάδα / λαρυγγίτιδα

Πονόλαιμος

Βήχας

Συνάχι ή μπούκωμα

Πονοκέφαλος

Κόπωση

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γαλλία: Σάλος με τo Shein – Κούκλα με παιδικά χαρακτηριστικά πωλούνταν ως “σεξουαλικό παιχνίδι”
Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων με τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά
Αποσύρεται μοντέλο iPhone λόγω εκπομπής υψηλών επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
Μυστήριο στη Μακεδονίτισσα – Πιστόλια και ύποπτο όχημα στα «ραντάρ» της Αστυνομίας
Βεντέτα στα Βορίζια: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στους δύο τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι και αποκάλυψε ότι σταμάτησε έναν κλέφτη!
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν €1.700.000

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γρίπη των πτηνών: Σε επαγρύπνηση η Κύπρος για κρούσματα – Τα μέτρα και οι οδηγίες στους κτηνοτρόφους

 03.11.2025 - 06:32
Επόμενο άρθρο

Στο Νοσοκομείο έξι παιδιά μετά από τροχαίο στην Πάφο - Ανάμεσα τους και βρέφος

 03.11.2025 - 06:35
Βουλευτικές Εκλογές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στη μάχη της πρωτιάς- ΕΛΑΜ για την τρίτη θέση- Άλμα και Άμεση Δημοκρατία διαμορφώνουν νέα δεδομένα

Βουλευτικές Εκλογές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στη μάχη της πρωτιάς- ΕΛΑΜ για την τρίτη θέση- Άλμα και Άμεση Δημοκρατία διαμορφώνουν νέα δεδομένα

Οι βουλευτικές εκλογές του 2026 προμηνύονται ως ένα κομβικό σημείο για την κυπριακή πολιτική σκηνή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλευτικές Εκλογές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στη μάχη της πρωτιάς- ΕΛΑΜ για την τρίτη θέση- Άλμα και Άμεση Δημοκρατία διαμορφώνουν νέα δεδομένα

Βουλευτικές Εκλογές: ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ στη μάχη της πρωτιάς- ΕΛΑΜ για την τρίτη θέση- Άλμα και Άμεση Δημοκρατία διαμορφώνουν νέα δεδομένα

  •  03.11.2025 - 06:31
Γρίπη των πτηνών: Σε επαγρύπνηση η Κύπρος για κρούσματα – Τα μέτρα και οι οδηγίες στους κτηνοτρόφους

Γρίπη των πτηνών: Σε επαγρύπνηση η Κύπρος για κρούσματα – Τα μέτρα και οι οδηγίες στους κτηνοτρόφους

  •  03.11.2025 - 06:32
Κορωνοϊός: Παγκόσμια ανησυχία για τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Πόσο επικίνδυνη είναι και τι ισχύει στην Κύπρο

Κορωνοϊός: Παγκόσμια ανησυχία για τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Πόσο επικίνδυνη είναι και τι ισχύει στην Κύπρο

  •  03.11.2025 - 06:33
Στο Νοσοκομείο έξι παιδιά μετά από τροχαίο στην Πάφο - Ανάμεσα τους και βρέφος

Στο Νοσοκομείο έξι παιδιά μετά από τροχαίο στην Πάφο - Ανάμεσα τους και βρέφος

  •  03.11.2025 - 06:35
Συναγερμός στις Αρχές: Ξέσπασε φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας στην Πάφο - Αποκλείστηκε η σκηνή

Συναγερμός στις Αρχές: Ξέσπασε φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας στην Πάφο - Αποκλείστηκε η σκηνή

  •  03.11.2025 - 06:50
Χειροπέδες σε 29χρονο - Έκλεψε κυνηγετικό όπλο και άλλα εργαλεία από όχημα

Χειροπέδες σε 29χρονο - Έκλεψε κυνηγετικό όπλο και άλλα εργαλεία από όχημα

  •  03.11.2025 - 06:40
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν €1.700.000

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν €1.700.000

  •  02.11.2025 - 22:05
Χαλάει ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που επηρεάζονται

Χαλάει ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που επηρεάζονται

  •  03.11.2025 - 06:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα