Κορωνοϊός: Παγκόσμια ανησυχία για τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Πόσο επικίνδυνη είναι και τι ισχύει στην Κύπρο

συνεχίζει να κυκλοφορεί και να μεταλλάσσεται, διατηρώντας την παρουσία του στον υγειονομικό χάρτη.

Παρότι η πανδημία δεν είναι πλέον ενεργή, ο

Αυτή την στιγμή ανησυχία προκαλεί μια νέα παραλλαγή του κορωνοϊού, η οποία εξαπλώνεται στη Βρετανία, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για ένα ιδιαίτερο σύμπτωμα που οι ασθενείς αναγνωρίζουν αμέσως. Συγκεκριμένα προκαλεί ένα χαρακτηριστικό «γρατζουνισμένο» ή βραχνό λαιμό.

Πρόκειται για την παραλλαγή XFG, γνωστή και ως Stratus, η οποία, αν και δεν θεωρείται τόσο επικίνδυνη όσο οι προηγούμενες μορφές του ιού, εξακολουθεί να προκαλεί νόσηση.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο καθηγητής Μικροβιολογίας και Μοριακής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δρ. Πέτρος Καραγιάννης ανέφερε ότι το συγκεκριμένο στέλεχος κυκλοφορεί εδώ και πολλές βδομάδες, ωστόσο δεν υπάρχει έξαρση ενώ διαβεβαίωσε ότι στην Κύπρο δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία.

«Υπάρχουν κρούσματα αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Το κάθε στέλεχος παρουσιάζει και ένα νέο σύμπτωμα το οποίο μπορεί να είναι ποιο έντονο από το προηγούμενο. Είχαμε κάποια κρούσματα, ωστόσο δεν παρουσιάστηκε ιδιαίτερη έξαρση. Μόλις χειμωνιάσει, θα ξεκινήσει να κυκλοφορεί περισσότερο ο κορωνοϊός καθώς και άλλες ιώσεις όπως η γρίπη και ο RSV», πρόσθεσε.

Πόσο επικίνδυνη είναι - Τα συμπτώματα

Το στέλεχος Stratus, παρότι δεν αυξάνει τη σοβαρότητα της νόσου, έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητά ενώ τα συμπτώματα που προκαλεί, θυμίζουν περισσότερο κοινό κρυολόγημα με έντονη βραχνάδα.

Συγκεκριμένα, οι γενετικές μεταβολές του στελέχους Stratus προκαλούν βραχνάδα της φωνής και λαρυγγίτιδα, ένα σύμπτωμα που δεν ήταν τόσο συχνό στις προηγούμενες παραλλαγές.

Η βραχνάδα σχετίζεται με τη φλεγμονή των φωνητικών χορδών, ενώ αρκετοί ασθενείς αναφέρουν επίσης πόνο στον λαιμό και απώλεια γεύσης. Τα συμπτώματα αυτά, που είχαν σχεδόν εξαφανιστεί μετά τα πρώτα κύματα της πανδημίας, επανεμφανίζονται με το στέλεχος Stratus.

Οι γιατροί επισημαίνουν ότι τα περισσότερα περιστατικά μοιάζουν με ήπιες ιώσεις, ωστόσο ο ιός παραμένει επικίνδυνος για τις ευπαθείς ομάδες, ειδικά για ανεμβολίαστους ή άτομα με χρόνια νοσήματα.

Τα πιο συχνά συμπτώματα της παραλλαγής Stratus:

Βραχνάδα / λαρυγγίτιδα

Πονόλαιμος

Βήχας

Συνάχι ή μπούκωμα

Πονοκέφαλος

Κόπωση