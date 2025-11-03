Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Συμφωνία 38 δισ. δολαρίων της OpenAΙ με την Amazon για πρόσβαση στο cloud

 03.11.2025 - 23:55
Συμφωνία 38 δισ. δολαρίων της OpenAΙ με την Amazon για πρόσβαση στο cloud

Η OpenAI υπέγραψε σύμβαση ύψους 38 δισ. δολαρίων με την Amazon για πρόσβαση στην υποδομή υπολογιστικού νέφους της.

Πρόκειται για άλλη μία από τις συμφωνίες της OpenAI για να εξασφαλίσει υπολογιστική ισχύ, αναφέρει το BBC.

Μόνο μέσα στο 2025, η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT έχει υπογράψει συμβάσεις αξίας άνω του 1 τρισ. δολαρίων με την Oracle, την Broadcom, την AMD και τον γίγαντα κατασκευής τσιπ Nvidia.

«Η συνεργασία μας με την Amazon Web Services ενισχύει το ευρύ υπολογιστικό οικοσύστημα που θα τροφοδοτήσει την επόμενη εποχή και θα φέρει την προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη σε όλους», δήλωσε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Η συμφωνία ακολουθεί μια ριζική αναδιάρθρωση της OpenAI την περασμένη εβδομάδα, η οποία άλλαξε τη δομή της ως μη κερδοσκοπική εταιρεία και όπως και την εταιρική σχέση της με τη Microsoft, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη λειτουργική και οικονομική ελευθερία.

Η OpenAI δεν είναι κερδοφόρα, καθώς δαπανά μεγάλα ποσά για να προχωρήσει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Microsoft την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι η OpenAI έχασε 12 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο το τελευταίο τρίμηνο.

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας τη Δευτέρα, οι μετοχές της Amazon έφτασαν σε ιστορικό υψηλό που πρόσθεσε 140 δισεκατομμύρια δολάρια στην αξία της.

