Το λάθος που κάνουν όλοι στο ξενοδοχείο με την ταυτότητά τους: Τι προειδοποιεί ειδικός

Οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο για «δυσανάλογο διοικητικό βάρος», καθώς πλέον υποχρεώνονται να συλλέγουν περισσότερα προσωπικά στοιχεία από κάθε ταξιδιώτη - από το ονοματεπώνυμο και την εθνικότητα έως τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό τηλεφώνου και το email. Παράλληλα, οι ίδιοι οι πελάτες εκφράζουν ανησυχία για την προστασία της ιδιωτικότητάς τους, καθώς τα δεδομένα αυτά διακινούνται και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Ο ειδικός σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας, Bruno Pérez Juncà, μιλώντας στην εκπομπή «Tot es mou» του TV3, εξήγησε πώς μπορούν οι ταξιδιώτες να προστατευθούν από πιθανούς κινδύνους κατά το check-in. Η πρώτη του συμβουλή είναι απλή αλλά κρίσιμη: ποτέ μην παραδίδετε την πρωτότυπη ταυτότητά σας.

«Όταν πηγαίνω σε ξενοδοχείο, δεν την αφήνω ποτέ. Τη δείχνω για επαλήθευση και, αν χρειαστεί, στέλνω ένα αντίγραφο μέσω email», δήλωσε ο Juncà. Προτείνει μάλιστα το αντίγραφο να είναι ασπρόμαυρο και να φέρει υδατογράφημα με τη λέξη “Αντίγραφο”, ώστε να είναι σαφές πως δεν πρόκειται για το αυθεντικό έγγραφο.

Ο λόγος; Η κατάχρηση των προσωπικών στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή απάτη. «Με αυτά τα δεδομένα, θα μπορούσε κάποιος να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά σας. Οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές», προειδοποιεί ο ειδικός.

Επιπλέον, ο Juncà συστήνει να αποφεύγετε να λέτε φωναχτά τα προσωπικά σας στοιχεία στη ρεσεψιόν. «Ποτέ δεν ξέρεις ποιος ακούει ή ποιος ηχογραφεί», εξηγεί, προσθέτοντας πως είναι προτιμότερο να γράφετε τις πληροφορίες σε ένα χαρτί και να το παραδίδετε διακριτικά.

Καθώς τα ψηφιακά δεδομένα μετατρέπονται σε πολύτιμο αγαθό, οι απλές αυτές πρακτικές μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε μια ασφαλή διαμονή και μια επικίνδυνη παραβίαση προσωπικών στοιχείων.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr