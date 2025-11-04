Ecommbx
Το λάθος που κάνουν όλοι στο ξενοδοχείο με την ταυτότητά τους: Τι προειδοποιεί ειδικός

 04.11.2025 - 10:05
Από τον Δεκέμβριο, η Ισπανία εφαρμόζει ένα νέο σύστημα καταγραφής ταξιδιωτών, το οποίο αντικαθιστά τους παλιούς «Κανονισμούς Αστυνομίας Ταξιδιωτών» - το πρώτο ουσιαστικό update μετά από μισό αιώνα. Η αλλαγή αυτή, αν και παρουσιάστηκε ως βήμα προς τον εκσυγχρονισμό, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο από τους επαγγελματίες του τουρισμού όσο και από τους ίδιους τους επισκέπτες.

Οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο για «δυσανάλογο διοικητικό βάρος», καθώς πλέον υποχρεώνονται να συλλέγουν περισσότερα προσωπικά στοιχεία από κάθε ταξιδιώτη - από το ονοματεπώνυμο και την εθνικότητα έως τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό τηλεφώνου και το email. Παράλληλα, οι ίδιοι οι πελάτες εκφράζουν ανησυχία για την προστασία της ιδιωτικότητάς τους, καθώς τα δεδομένα αυτά διακινούνται και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Ο ειδικός σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας, Bruno Pérez Juncà, μιλώντας στην εκπομπή «Tot es mou» του TV3, εξήγησε πώς μπορούν οι ταξιδιώτες να προστατευθούν από πιθανούς κινδύνους κατά το check-in. Η πρώτη του συμβουλή είναι απλή αλλά κρίσιμη: ποτέ μην παραδίδετε την πρωτότυπη ταυτότητά σας.

«Όταν πηγαίνω σε ξενοδοχείο, δεν την αφήνω ποτέ. Τη δείχνω για επαλήθευση και, αν χρειαστεί, στέλνω ένα αντίγραφο μέσω email», δήλωσε ο Juncà. Προτείνει μάλιστα το αντίγραφο να είναι ασπρόμαυρο και να φέρει υδατογράφημα με τη λέξη “Αντίγραφο”, ώστε να είναι σαφές πως δεν πρόκειται για το αυθεντικό έγγραφο.

Ο λόγος; Η κατάχρηση των προσωπικών στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή απάτη. «Με αυτά τα δεδομένα, θα μπορούσε κάποιος να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά σας. Οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές», προειδοποιεί ο ειδικός.

Επιπλέον, ο Juncà συστήνει να αποφεύγετε να λέτε φωναχτά τα προσωπικά σας στοιχεία στη ρεσεψιόν. «Ποτέ δεν ξέρεις ποιος ακούει ή ποιος ηχογραφεί», εξηγεί, προσθέτοντας πως είναι προτιμότερο να γράφετε τις πληροφορίες σε ένα χαρτί και να το παραδίδετε διακριτικά.

Καθώς τα ψηφιακά δεδομένα μετατρέπονται σε πολύτιμο αγαθό, οι απλές αυτές πρακτικές μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε μια ασφαλή διαμονή και μια επικίνδυνη παραβίαση προσωπικών στοιχείων.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Προηγούμενο άρθρο

«Περπατούν χιλιόμετρα για να βρουν δουλειά»: Έκκληση για οικογένεια που έμεινε χωρίς αυτοκίνητο και εισόδημα

 04.11.2025 - 09:49
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Δραματική διάσωση παιδιού 15 μηνών που εγκλωβίστηκε σε αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στο Τέξας - Σωτήρια η ΚΑΡΠΑ από τους αστυνομικούς

 04.11.2025 - 10:04
Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Στη συνέντευξή του στο ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου, ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, μιλά ανοιχτά για την επόμενη μέρα στην πολιτική, το μέλλον της παράταξης, τις εκλογές του 2026 και του 2028, τη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, το Κυπριακό, αλλά και τα νέα πολιτικά φαινόμενα που ταράζουν τα νερά.

