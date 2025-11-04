«Περπατούν χιλιόμετρα για να βρουν δουλειά»: Έκκληση για οικογένεια που έμεινε χωρίς αυτοκίνητο και εισόδημα

Σύμφωνα με την ανάρτηση, η οικογένεια δεν διαθέτει πλέον αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα η μετακίνησή της να έχει γίνει σχεδόν αδύνατη: «Η μετακίνησή τους με τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι πάντα εφικτή, καθώς δεν εξυπηρετούνται τοποθεσίες ή υπάρχει μεγάλη διαφορά ως προς τον χρόνο που χρειάζονται για την απόσταση. Διακινούνται με ταξί ή με τα πόδια και αυτό δυσχεραίνει πολύ την κατάσταση».

Η ομάδα αναφέρει πως στόχος είναι να βρεθεί ένα όχημα για προσωρινή χρήση, ακόμη και για λίγες εβδομάδες ή έναν μήνα, προκειμένου η οικογένεια να μπορεί να μετακινείται για εργασία και αναζήτηση εισοδήματος. «Μπορούμε να βρούμε ένα αυτοκίνητο ή για 1-2 μήνες ή ακόμη και για λίγες εβδομάδες, ή με κάποιο τρόπο να τους βοηθήσουμε ώστε να μπορούν να διακινούνται και να βρουν καλύτερη εργασία να αναπτερωθούν;»

Η ανάρτηση διευκρινίζει πως δεν υπάρχει πρόθεση να ασκηθεί κριτική ή πίεση σε κανέναν φορέα, αλλά να γίνει ανθρώπινη κινητοποίηση για μια οικογένεια που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της , «Η ανάρτηση δεν έχει σκοπό να θίξει υπηρεσίες, αλλά να αναδείξει την ανάγκη μιας οικογένειας την δεδομένη στιγμή. Ίσως να μην αφορά τρόφιμα, αλλά για αυτούς θα είναι τεράστια βοήθεια».