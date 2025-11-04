Ecommbx
«Περπατούν χιλιόμετρα για να βρουν δουλειά»: Έκκληση για οικογένεια που έμεινε χωρίς αυτοκίνητο και εισόδημα

 04.11.2025 - 09:49
Μια ακόμη ιστορία έρχεται στο φως μέσα από την εθελοντική ομάδα "For a Better World", όπου γίνεται έκκληση για βοήθεια προς οικογένεια που βρέθηκε σε δεινή θέση μετά από ανεργία.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, η οικογένεια δεν διαθέτει πλέον αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα η μετακίνησή της να έχει γίνει σχεδόν αδύνατη: «Η μετακίνησή τους με τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι πάντα εφικτή, καθώς δεν εξυπηρετούνται τοποθεσίες ή υπάρχει μεγάλη διαφορά ως προς τον χρόνο που χρειάζονται για την απόσταση. Διακινούνται με ταξί ή με τα πόδια και αυτό δυσχεραίνει πολύ την κατάσταση».

Η ομάδα αναφέρει πως στόχος είναι να βρεθεί ένα όχημα για προσωρινή χρήση, ακόμη και για λίγες εβδομάδες ή έναν μήνα, προκειμένου η οικογένεια να μπορεί να μετακινείται για εργασία και αναζήτηση εισοδήματος. «Μπορούμε να βρούμε ένα αυτοκίνητο ή για 1-2 μήνες ή ακόμη και για λίγες εβδομάδες, ή με κάποιο τρόπο να τους βοηθήσουμε ώστε να μπορούν να διακινούνται και να βρουν καλύτερη εργασία να αναπτερωθούν;»

Η ανάρτηση διευκρινίζει πως δεν υπάρχει πρόθεση να ασκηθεί κριτική ή πίεση σε κανέναν φορέα, αλλά να γίνει ανθρώπινη κινητοποίηση για μια οικογένεια που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της , «Η ανάρτηση δεν έχει σκοπό να θίξει υπηρεσίες, αλλά να αναδείξει την ανάγκη μιας οικογένειας την δεδομένη στιγμή. Ίσως να μην αφορά τρόφιμα, αλλά για αυτούς θα είναι τεράστια βοήθεια».

Στη συνέντευξή του στο ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου, ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, μιλά ανοιχτά για την επόμενη μέρα στην πολιτική, το μέλλον της παράταξης, τις εκλογές του 2026 και του 2028, τη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, το Κυπριακό, αλλά και τα νέα πολιτικά φαινόμενα που ταράζουν τα νερά.

