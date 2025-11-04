Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Η «Αλήθεια» στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Αναπάντητα παραμένουν όλα τα ερωτήματα για ΑΤΑ» και γράφει ότι ούτε λέξη από εργοδότες και συνδικαλιστικές για τις συσκέψεις στο Προεδρικό μετά από εμπάργκο που τους επέβαλε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην παρουσία της Υπουργού Γεωργίας Μαρίας Παναγιώτου στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής και γράφει ότι ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση και αντί λύσεων ακούει για μελέτες και αποφάσεις επόμενων που αφορούν την ύδρευση. Αλλού γράφει ότι ο Πρόεδρος επιτέθηκε σε «φαντασιώσεις» που γράφονται από ΜΜΕ που αναπαράγουν την κυβερνητική γραμμή.

«Ψάχνουν την άκρη του κυκλώματος» είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του «Πολίτη» που αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής επιχείρηση της Europol στην Κύπρο για απάτη άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν γίνει επτά συλλήψεις. Αλλού γράφει ότι ο Έλληνας παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης κολύμπησε για τα παιδιά με καρκίνο από την Πάφο στη Λάρνακα, απόσταση 149 χιλιομέτρων που αποτελεί νέο ρεκόρ κολύμβησης σε ανοικτή θάλασσα. Σε άλλο θέμα ο «Π» γράφει ότι από τις αποφάσεις των εργοδοτικών οργανώσεων την Τετάρτη κρέμεται η επίτευξη της πολυπόθητης συμφωνίας για την ΑΤΑ.

Ο «Φιλελεύθερος» με τίτλο «Άναψαν φως προς συμφωνία για ΑΤΑ» γράφει στο κύριό του θέμα ότι φως για συμφωνία στο φλέγον ζήτημα της ΑΤΑ μετά τις συσκέψεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη την Κυριακή με τους συνδέσμους εργοδοτών και χθες με τις συντεχνίες. Αλλού αναφέρεται στην τέλεση χθες των εγκαινίων του παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο και την έναρξη των μαθημάτων από τους πρώτους φοιτητές ιατρικής. Ο «Φ» γράφει επίσης το 38% του προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας αφορά υδατικά έργα.

Η «Χαραυγή» τιτλοφορεί το κύριό της θέμα «Ή χαλαρώνετε τους κανόνες ή φεύγουμε» και γράφει ότι οι δύο ενεργειακοί κολοσσοί ExxonMobil και QatarEnergy που δραστηριοποιούνται στα τεμάχια 5 και 10 της κυπριακής ΑΟΖ, προειδοποιούν ότι ενδέχεται να τερματίσουν τη συνεργασία τους με την ΕΕ εάν δεν υπάρξει χαλάρωση στη νέα νομοθεσία για την εταιρική βιωσιμότητα. Σε άλλο θέμα γράφει ότι θερμής υποδοχής έτυχε αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ με επικεφαλής των ΓΓ του κόμματος Στέφανο Στεφάνου από τους δεκάδες Μαρωνίτες που συγκεντρώθηκαν στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου για να γιορτάσουν την μεγάλη τους γιορτή. Γράφει επίσης ότι παραμένει κομβικό σημείο στη συμφωνία για την ΑΤΑ η συμπερίληψη της στον κατώτατο μισθό.

Η αγγλόγλωσση "Cyprus Mail" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Η πρόταση θα φέρει το ισραηλινό φυσικό αέριο στην Κύπρο» και γράφει ότι η ελληνική εταιρεία Energean τη Δευτέρα επιβεβαίωσε ότι έχει υπογράψει Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) με μια κυπριακή εταιρεία για ενδεχόμενη προμήθεια φυσικού αερίου στην Κύπρο μέσω αγωγού. Σε άλλο θέμα γράφει ότι συνελήφθησαν επτά άτομα σε υπό εξέλιξη έρευνα της Europol για ξέπλυμα χρήματος και διαδικτυακή απάτη γύρω στα 700 εκ. ευρώ μέσω τηλεφωνικών κέντρων με βάση κυρίως τη Λεμεσό. Επίσης γράφει ότι το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου το πρώτο διαδραστικό ξεναγό με τεχνητή νοημοσύνη με το όνομα Τεύκρος.