Κατεβάζει ρολά γνωστό cafe-bar στην Κακοπετριά – «Δυστυχώς, η ζωή έχει τους δικούς της ρυθμούς…»

Ένα “αντίο” γεμάτο αγάπη και ευγνωμοσύνη

Κάπου εδώ πέφτουν τίτλοι τέλους…

Και όσο κι αν το γράφουμε, ακόμα δεν το πιστεύουμε.

Πέντε χρόνια… πέντε χρόνια γεμάτα στιγμές, πρόσωπα, γέλια, μουσική, και αγκαλιές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στις καρδιές μας.

Όταν ανοίξαμε αυτό το μαγαζί, δεν ξέραμε τι να περιμένουμε — μόνο ότι θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο ζεστό, φιλόξενο, με ψυχή. Έναν χώρο που θα φέρνει κοντά ανθρώπους.

Και τελικά, έγινε κάτι πολύ περισσότερο από ένα μαγαζί… έγινε σπίτι. Έγινε οικογένεια.

Δυστυχώς, η ζωή έχει τους δικούς της ρυθμούς, και ήρθε η ώρα να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Δεν είναι εύκολο, αλλά φεύγουμε με γεμάτες καρδιές και με άπειρη ευγνωμοσύνη.

Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας στηρίξατε, που γελάσατε μαζί μας, που περάσατε αξέχαστα βράδια εδώ, που γίνατε κομμάτι της ιστορίας μας.

Ευχαριστούμε την ομάδα μας — τους δικούς μας ανθρώπους — που έδωσαν ψυχή, χρόνο και αγάπη σε κάθε στιγμή, κάθε μέρα, κάθε βάρδια.

Και πάνω απ’ όλα, ευχαριστούμε όλους εσάς που από πελάτες γίνατε φίλοι. Εσάς που κάνατε αυτό το μέρος “ζωντανό”.

Δεν λέμε “αντίο”.

Λέμε “εις το επανιδείν”.

Γιατί οι όμορφες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ — απλώς αλλάζουν μορφή.

Με όλη μας την αγάπη,

Η ομάδα του Corner Mill

